Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Зеленский пообещал Польше поставки электроэнергии с Хмельницкой... 23:46
В Минобороны Украины заявили, что в соцсетях много фейков... 23:37
В Германии увидели сигнал Китая Западу насчет России 23:36
Премьер Польши не исключил обращения в международные суды... 23:24
«Ахмат» собирается отправить Талалаева в отставку... 23:24
Макрон назвал Украину одной из приоритетных тем во время... 23:16
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн заявил о давлении США на МАГАТЭ и... 23:04
Скончался актер из сериала «Глухарь» Владимир Таныгин 22:59
Нападающий «Барселоны» Левандовски установил уникальное... 22:53
Берлин пообещал Киеву дальнейшую военную поддержку 22:47
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Спорт

Трагичный праздник: «Барселона» разгромила «Кадис», фаната с инфарктом увезли в больницу

Гол и пас Левандовского принесли «Барселоне» победу в трагичном матче с «Кадисом»

close
100%
Jose Breton/AP
«Кадис» в день рождения клуба потерпел сокрушительное поражение от «Барселоны» со счетом 0:4 в пятом туре чемпионата Испании. Поединок был омрачен еще и трагичным событием: на 82-й минуте игра была остановлена из-за того, что одному фанату стало плохо на трибунах. Пожилому человеку оказали помощь и отправили в больницу, после чего матч был возобновлен. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Испания - Примера. 5-й тур
Окончен
10 сентября 19:30
Кадис
Кадис
0 : 4
Барселона
Барселона
55' Ф. де Йонг
65' Левандовски
86' Фати
90' Дембеле
Стадион «Нуэво Мирандилья», Кадис
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
1-й тайм

16' Рафинья

2-й тайм

56' Перес

53' Бускетс 55' Ф. де Йонг

65' Левандовски

86' Фати

90' Дембеле

Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
22:25

Ну что же, «Газета.Ru» на этом заканчивает непростую и долгую текстовую онлайн-трансляцию поединка и происходящих событий. До скорых встреч, берегите себя!

22:20

Достаточно сложно подводить итоги этого поединка. Понятно, что у «Кадиса» хватает проблем — с составом в первую очередь. Команда достойно отобронялась второй тайм, а во втором до 82-й минуты пропустила два — причем во втором мяче, сработала замена, пас выдал появившийся на поле Роберт Левандовски. Дальше случилось страшное — фанату на трибуне стало плохо, и игра была остановлена практически на час. Болельщик был отправлен в больницу, а еще больше разобранный «Кадис» хоть и бросился в атаку, но пропустил еще дважды. «Барса» одерживает важную победу — в том числе психологически, несколько лет каталонцы не могли одержать победу.

'90+4

Все! Завершен этот матч уверенной победой «Барселоны».

'90+3

На последней минуте «Кадис» побежал вперед, но Араухо выбивает мяч.

'90+2

ГОООООООООООЛ! Совсем сник «Кадис», конечно. Дембеле пробивал мощно, и ничего не сумел сделать Ледесма.

'90+1

Три минуты компенсировано к матчу.

'90

Попытался прострелить Фати на Левандовского, но вовремя сработала защита хозяев.

'88

Что ж, испорчен праздник «Кадису» — а у клуба сегодня день рождения, напомним. Хотя возможно этот проигрыш может волновать меньше, нежели состояние фаната.

'86

ГОООООООООООЛ! «Кадис» шел вперед, но «Барса» ловит соперника на ошибке. Левандовский рванул вперед после передачи Дембеле, поборолся и отдал пас на Фати, который спокойно замкнул в ворота.

'86

Очень активен сейчас «Кадис», быстро идет вперед.

'84

«Кадис» зарабатывает достаточно опасный штрафной. Алькарас бьет по воротам, но сильно выше.

'83

Немного оживают трибуны, аплодисментами они встречают атаку «Кадиса». Аут зарабатывают хозяева, мяч летит в штрафную, но не опасно.

'82

На 82-й минуте матч был остановлен, с нее же он и возобновлен.

22:05

Матч возобновляется!

21:56

Говорят, что фанат отправлен в больницу, по последней информации у него диагностирован инфаркт.

21:55

Так, а у нас команды возвращаются на поле! Сейчас им дадут время на разминку.

21:55

Сообщают, что неприятные события на стадионе продолжают происходить. Одному из операторов стало плохо, он потерял сознание, и некоторое время его пытались привести в чувства. Но с ним все в порядке, он очнулся.

21:50

Так, у нас появилась картинка поля — сектор за воротами пустой. На поле судьи и, вроде как, капитаны.

21:45

Все еще нет информации о том, будет продолжен матч или нет. Ждем обновления ситуации.

21:40

Говорят, что скорая помощь уже прибыла к стадиону. Сообщается, что инфаркт случился у фаната.

21:38

По последним данным, сейчас ту часть трибуны, где находится фанат, расчищают, чтобы оказать помощь и дать место медикам.

21:37

Ну и нельзя не вспомнить весьма трагичную историю чемпионата Европы — 2020, за которой тогда пристально следил весь мир — Кристиану Эриксену стало плохо, у него остановилось сердце, ему оказали экстренную помощь на поле. В итоге, с ним все хорошо, сейчас он играет в «Юнайтед».

21:35

Очень страшно, конечно, когда случаются такие ситуации. На ум сразу приходят случаи из АПЛ в прошлом сезоне, когда несколько матчей были остановлены из-за того, что фанатам на трибунах становилось плохо.

21:33

Так, матч остановлен, но не отменен. Такое заявление диктора по стадиону.

'90+13

Игроки уходят в подтрибунное, на трибунах медики обеих команд оказывают помощь.

'90+12

Пишут, что матч может быть закончен. О состоянии фаната пока что ничего не известно.

'90+11

Сообщается, что стало плохо пожилому человеку. Похоже, на сердечный приступ. И в раздевалку сейчас отправляют команды.

'90+10

Все ждут. Информации пока новой все еще нет.

'90+7

Marca пишет, что все очень серьезно. Но пока без подробностей. Отмечается, что фанат потерял сознание.

'90+6

Нет все еще никакой информации.

'90+4

Хави о чем-то разговаривает с арбитром. Понятно, что решение о продолжении игры не будет принято, пока не решится вопрос с фанатом. Остается верить, что все будет хорошо.

'90+2

Страшная, гнетущая тишина. Трибуны полны, и они молчат. Футболисты обеих команд о чем-то тихо переговариваются на поле.

'90+1

Основное время истекло. Пока скажем, что «Кадис» впервые за 16 лет проигрывает «Барселоне». Впервые за 16 лет!

'90

Много, конечно, будет добавлено к игре, если она будет продолжена.

'89

Очень нервничают футболисты — как на поле, так и на скамейках запасных. Трибуны смолкли.

'88

Пишут испанские издания, что медики на трибуне оказывают экстренную помощь. Также отмечается, что дефибриллятор на трибуны отправил Ледесма.

'87

С тревогой на лицах футболисты смотрят на трибуны.

'86

Ледесма что-то передал на трибуны — очень похоже на аптечку.

'85

Трибуны шумят. Marca пишет, что у кого-то из фанатов проблемы со здоровьем.

'84

Все еще не возобновлен матч. Чего-то ждут.

'82

Что-то произошло, замерла игра. Арбитр резко побежал к бровке, указывая куда-то на трибуны.

'80

Успевает голкипер перехватить пас Дембеле на Левандовского.

'78

И еще одна замена у «Барселоны»: Алонсо выходит вместо Бальде.

'76

Запланированная пауза на попить воды в матче.

'74

Хорошим фронтом атака у «Кадиса», но очень мудрено начали действовать игроки и ошиблись.

'72

Тройная замена у «Кадиса»: Феде уходит, Алькарас выходит, Негредо вышел вместо Собрино, а вместо Переса — Мабиль. А у «Барселоны» Фати меняет Рафинью.

'70

Практически перестал атаковать «Кадис». До этого проходов к чужой штрафной было не особо много, так они вообще практически прекратились.

'68

Араухо рискует, но понимает, что Перес до него не доберется.

'66

Ну что же, второй тайм дарит нам гораздо больше событий.

'65

ГОООООООООООООООООООООЛ! Рафинья «гулял по штрафной», мяч заметался перед воротами, и Роберт Левандовски буквально заталкивает мяч в ворота!

'64

«Барселона» контролирует мяч на чужой половине поля.

'62

Продолжает позиционно атаковать «Барса». Рафинья между ног прокинул сопернику, но передача никого не нашла.

'60

Двойная замена у «Кадиса»: Бонгонда меняет Алезхо, Аларкон вышел вместо Фернандеса.

'58

Бросает «Барса» тяжелую артилерюю в бой: вместо Феррана появится Дембеле, Левандовски меняет Депая, и Педри выходит вместо Гави.

'56

Перес действовал слишком прямолинейно, и это прекрасно игроки «Барсы» прочитали.

'55

ГООООООООООООООООООООЛ!! Сделала это «Барса» Отличнейший пас от Рафиньо в штрафную, и де Йонг, который не был заметен, играет на добивании, поражая ворота.

'54

Гави переложил мяч с ноги на ногу, совершая финт.

'53

И весьма опасно «Кадис» разыгрывает штрафной. С головы Пике мяч сваливается, Феде пробивает по воротам — выше.

'53

Бускетс получает желтую за достаточно грубую игру против Алехо.

'52

Рафинья побежал вдоль лицевой, но мяч уходит и оказывается в итоге в руках Ледеспы. Угловой разыгран.

'50

«Кадис» на чужой половине поля оказался, правда, атака хозяев продлилась очень недолго.

'48

Вновь позиционно пытается придумать что-то «Барса». Но вновь ничего не получается, Бальде падает на границе штрафной, но без нарушения.

'46

Без замен обошлись тренерские штабы в перерыве.

'46

Второй тайм стартовал, поехали!

Перерыв

Звучит свисток на перерыв! Нули у нас на табло, и в целом, можно сказать, что счет по игре. «Барселона» больше владеет мячом и инициативой, однако преобразовать это во что-то опасное практически не получается. «Кадис» довольствуется редкими контратаками, которые также не выходят опасными.

'45+2

Депай отрабатывает в обороне, откидывая мяч подальше от своей штрафной.

'45+1

Три минуты добавлено к матчу.

'45

Чего-то в этом в этом матче не хватает Депаю для завершения.

'43

Гави грубо сшибли недалеко от штрафной. и Хави достаточно ярко выступал с бровки, пришлось сначала боковому арбитру его успокаивать, потом и главному.

'41

Будто бы скованно играет команда Хави. Может, сказывается, что большая часть лидеров оказалась на скамейке.

'39

Алехо хватал соперника, правда, никаких санкций за это не последовало.

'37

Не прижимается «Кадис» полностью к своей штрафной, но в большинстве своем приходится отрабатывать в обороне, конечно.

'35

Рафинья пока безуспешно терроризирует фланг «Кадиса», все приводит к угловому, который оказывается разыгран. Но Депай не пользуется моментом и не попадает в ворота.

'33

Небольшая пауза, чтобы футболисты попили воды.

'31

Араухо остановил потенциально опасную атаку — Окампо рвался в штрафную, но Араухо подставил ногу без нарушения правил.

'29

Совершенно спокойно вводит голкипер «Кадиса» мяч вперед, и вся команда переходит на чужую половину поля.

'27

Волнообразно атакует «Барселона», но опасных моментов создано очень немного. Плотно обороняется «Кадис».

'25

Рафинья с лета простреливает, но Ферран слишком медленно шел к дальней штанге и не успел за этой передачей.

'23

Угловой «Кадис» разыграл. В итоге мяч прилетает в штрафную, но скидка доходит до игрока «Барселоны».

'21

Штрафной зарабатывает «Кадис». Мощная подача в штрафную, но голкипер первым оказывается на мяче.

'19

Не удалось у Гави прострелить вдоль ворот после хорошего прохода по правому флангу.

'17

38 на 62 процент владения мячом в пользу «Барселоны». С Пересом все в порядке, врачи оказали ему помощь.

'16

Лукасу Пересу досталось от Рафиньи. И первая желтая у нас в матче.

'15

Бельерин пытается зайти в центр, но не получается сразу. «Барселоны» пытается растянуть оборону соперника длинными передачами вдоль штрафной.

'13

Инициатива полностью ушла к «Барселоне». Пытаются каталонцы вытянуть соперника подальше от их же штрафной.

'11

Угловой «Барселоны». Мяч летит в штрафную, но следом — вынесен.

'10

Штанга спасает «Кадис»! Рафинья наносил опаснейший удар, не успел к нему голкипер, и мяч попадает в штангу.

'9

Со своей половины «Барса» начинает атаку, позиционно атакует команда.

'7

Перехватила «Барса» инициативу. Рафинья по флангу обвел двоих.

'5

Первая атака «Барселоны» случилась только на пятой минуте. Плотная оборона «Кадиса», и Депай, отыгравшись от четырех защитников, пробил, но уже не сильно.

'3

Очень интересно, пока «Кадис» основывается на чужой половине поля.

'2

Мяч прилетел в штрафную, а после — выбит.

'1

Угловой на первой же минуте зарабатывает «Кадис».

'1

Поехали. стартовал матч! Сегодня игру рассудит Карлос Дель Серро Гранде. Интересный факт — сегодня «Кадису» исполняется 112 лет.

19:25

Стартовые составы команд выглядят следующим образом:

«Кадис»: Ледесма, Сальдуа, Эрнандес, Мбайе, Эспино, Фернандес, Феде, Алехо, Окампо, Собрино, Перес.

«Барселона»: тер Штеген, Бельерин, Араухо, Пике, Бальде, де Йонг, Бускетс, Гави, Рафинья, Депай, Торрес

19:20

Матч начнется в 19.30 по московскому времени.

19:15

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура чемпионата Испании, где «Кадис» принимает «Барселону».

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 199-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 199-й день
«Самый сложный в моей карьере». Глава Минфина рассказал о новом бюджете
Силуанов назвал бюджет на следующие три года самым сложным в карьере
«Ракеты С-300 и С-400 работают быстрее, чем ATACMS»
Полковник Ходаренок рассказал, как бороться с комплексами HIMARS с ракетами ATACMS
Власти Каховского района сообщили об обстреле ГЭС со стороны ВСУ
В Минобороны Украины заявили, что в соцсетях много фейков о якобы взятых ВСУ населенных пунктах
Reuters: ЕЦБ может повысить ключевую ставку до 2% для сдерживания инфляции
В Госдуме заявили, что Украина получит от РФ «дырку от бублика» вместо репараций
Новости
Зеленский пообещал Польше поставки электроэнергии с Хмельницкой АЭС
В Германии увидели сигнал Китая Западу насчет России
Премьер Польши не исключил обращения в международные суды по вопросу репараций
«Ахмат» собирается отправить Талалаева в отставку после поражения от «Пари НН»
Макрон назвал Украину одной из приоритетных тем во время переговоров с Трасс
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн заявил о давлении США на МАГАТЭ и ООН из-за ЗАЭС
Скончался актер из сериала «Глухарь» Владимир Таныгин
Все новости
Запустил колесо обозрения, выступил на концерте: как Путин отметил День города Москвы
Путин заявил, что погибшие в ходе спецоперации военные отдали жизнь за Россию
Юристу Пашаеву вернули статус адвоката. Ефремов обвинял его в подкупе свидетелей
Защищавший Ефремова Пашаев вернул себе адвокатский статус
Карл III — король Великобритании. Он ждал 50 лет
10 сентября Карла III, старшего сына умершей в четверг королевы Великобритании Елизаветы...
«Я, Карл III, божией милостью король». Принц Чарльз дал клятву в прямом эфире
Карл III официально стал королем Великобритании, но коронация будет позже
«Внезапно открыли огонь». На границе с Украиной ищут «Газель» с диверсантами
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на росгвардейцев в Курской области
«Оттуда точно все сбегут». Каких майнеров энергетический кризис оставит без денег
Владимир Смеркис из Binance рассказал, кто пострадает первым при переделе рынка майнинга
От «Квартета И» до Ксении Собчак: Максиму Виторгану — 50
Западные страны запретят морские перевозки российской нефти. С одним условием
В Минфине США назвали сроки и цели введения потолка цен на российскую нефть
«Хотела сделать из дочери вундеркинда и лишила ее детства»: истории об ошибках родителей
Шестеро родителей поделились примерами ошибок в воспитании, которые совершили по неопытности
«Своя квартира в Москве еще не дает уроженцам Саратова права называться москвичами»
Домохозяйка из Москвы – о квартирном вопросе и столичном снобизме
20 идей по развитию России: борьба с систематическими нарушениями ПДД
Дмитрий Давыдов предложил наказывать тех, кто регулярно нарушает ПДД
«Завтра будет хуже». США пригрозили новыми санкциями для тех, кто поддерживает политику Кремля
Госдеп пообещал новые санкции против россиян, поддерживающих позицию властей РФ
Карл III впервые обратился к нации как король Великобритании. Главное из выступления
Король Карл III объявил своего сына Уильяма принцем Уэльским

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+