Ну что же, «Газета.Ru» на этом заканчивает непростую и долгую текстовую онлайн-трансляцию поединка и происходящих событий. До скорых встреч, берегите себя!
Достаточно сложно подводить итоги этого поединка. Понятно, что у «Кадиса» хватает проблем — с составом в первую очередь. Команда достойно отобронялась второй тайм, а во втором до 82-й минуты пропустила два — причем во втором мяче, сработала замена, пас выдал появившийся на поле Роберт Левандовски. Дальше случилось страшное — фанату на трибуне стало плохо, и игра была остановлена практически на час. Болельщик был отправлен в больницу, а еще больше разобранный «Кадис» хоть и бросился в атаку, но пропустил еще дважды. «Барса» одерживает важную победу — в том числе психологически, несколько лет каталонцы не могли одержать победу.
ГОООООООООООЛ! Совсем сник «Кадис», конечно. Дембеле пробивал мощно, и ничего не сумел сделать Ледесма.
Что ж, испорчен праздник «Кадису» — а у клуба сегодня день рождения, напомним. Хотя возможно этот проигрыш может волновать меньше, нежели состояние фаната.
ГОООООООООООЛ! «Кадис» шел вперед, но «Барса» ловит соперника на ошибке. Левандовский рванул вперед после передачи Дембеле, поборолся и отдал пас на Фати, который спокойно замкнул в ворота.
Немного оживают трибуны, аплодисментами они встречают атаку «Кадиса». Аут зарабатывают хозяева, мяч летит в штрафную, но не опасно.
Говорят, что фанат отправлен в больницу, по последней информации у него диагностирован инфаркт.
Сообщают, что неприятные события на стадионе продолжают происходить. Одному из операторов стало плохо, он потерял сознание, и некоторое время его пытались привести в чувства. Но с ним все в порядке, он очнулся.
Так, у нас появилась картинка поля — сектор за воротами пустой. На поле судьи и, вроде как, капитаны.
По последним данным, сейчас ту часть трибуны, где находится фанат, расчищают, чтобы оказать помощь и дать место медикам.
Ну и нельзя не вспомнить весьма трагичную историю чемпионата Европы — 2020, за которой тогда пристально следил весь мир — Кристиану Эриксену стало плохо, у него остановилось сердце, ему оказали экстренную помощь на поле. В итоге, с ним все хорошо, сейчас он играет в «Юнайтед».
Очень страшно, конечно, когда случаются такие ситуации. На ум сразу приходят случаи из АПЛ в прошлом сезоне, когда несколько матчей были остановлены из-за того, что фанатам на трибунах становилось плохо.
Сообщается, что стало плохо пожилому человеку. Похоже, на сердечный приступ. И в раздевалку сейчас отправляют команды.
Marca пишет, что все очень серьезно. Но пока без подробностей. Отмечается, что фанат потерял сознание.
Хави о чем-то разговаривает с арбитром. Понятно, что решение о продолжении игры не будет принято, пока не решится вопрос с фанатом. Остается верить, что все будет хорошо.
Страшная, гнетущая тишина. Трибуны полны, и они молчат. Футболисты обеих команд о чем-то тихо переговариваются на поле.
Основное время истекло. Пока скажем, что «Кадис» впервые за 16 лет проигрывает «Барселоне». Впервые за 16 лет!
Пишут испанские издания, что медики на трибуне оказывают экстренную помощь. Также отмечается, что дефибриллятор на трибуны отправил Ледесма.
Тройная замена у «Кадиса»: Феде уходит, Алькарас выходит, Негредо вышел вместо Собрино, а вместо Переса — Мабиль. А у «Барселоны» Фати меняет Рафинью.
Практически перестал атаковать «Кадис». До этого проходов к чужой штрафной было не особо много, так они вообще практически прекратились.
ГОООООООООООООООООООООЛ! Рафинья «гулял по штрафной», мяч заметался перед воротами, и Роберт Левандовски буквально заталкивает мяч в ворота!
Продолжает позиционно атаковать «Барса». Рафинья между ног прокинул сопернику, но передача никого не нашла.
Бросает «Барса» тяжелую артилерюю в бой: вместо Феррана появится Дембеле, Левандовски меняет Депая, и Педри выходит вместо Гави.
ГООООООООООООООООООООЛ!! Сделала это «Барса» Отличнейший пас от Рафиньо в штрафную, и де Йонг, который не был заметен, играет на добивании, поражая ворота.
И весьма опасно «Кадис» разыгрывает штрафной. С головы Пике мяч сваливается, Феде пробивает по воротам — выше.
Рафинья побежал вдоль лицевой, но мяч уходит и оказывается в итоге в руках Ледеспы. Угловой разыгран.
Вновь позиционно пытается придумать что-то «Барса». Но вновь ничего не получается, Бальде падает на границе штрафной, но без нарушения.
Звучит свисток на перерыв! Нули у нас на табло, и в целом, можно сказать, что счет по игре. «Барселона» больше владеет мячом и инициативой, однако преобразовать это во что-то опасное практически не получается. «Кадис» довольствуется редкими контратаками, которые также не выходят опасными.
Гави грубо сшибли недалеко от штрафной. и Хави достаточно ярко выступал с бровки, пришлось сначала боковому арбитру его успокаивать, потом и главному.
Будто бы скованно играет команда Хави. Может, сказывается, что большая часть лидеров оказалась на скамейке.
Не прижимается «Кадис» полностью к своей штрафной, но в большинстве своем приходится отрабатывать в обороне, конечно.
Рафинья пока безуспешно терроризирует фланг «Кадиса», все приводит к угловому, который оказывается разыгран. Но Депай не пользуется моментом и не попадает в ворота.
Араухо остановил потенциально опасную атаку — Окампо рвался в штрафную, но Араухо подставил ногу без нарушения правил.
Совершенно спокойно вводит голкипер «Кадиса» мяч вперед, и вся команда переходит на чужую половину поля.
Волнообразно атакует «Барселона», но опасных моментов создано очень немного. Плотно обороняется «Кадис».
Рафинья с лета простреливает, но Ферран слишком медленно шел к дальней штанге и не успел за этой передачей.
Угловой «Кадис» разыграл. В итоге мяч прилетает в штрафную, но скидка доходит до игрока «Барселоны».
Штрафной зарабатывает «Кадис». Мощная подача в штрафную, но голкипер первым оказывается на мяче.
38 на 62 процент владения мячом в пользу «Барселоны». С Пересом все в порядке, врачи оказали ему помощь.
Бельерин пытается зайти в центр, но не получается сразу. «Барселоны» пытается растянуть оборону соперника длинными передачами вдоль штрафной.
Инициатива полностью ушла к «Барселоне». Пытаются каталонцы вытянуть соперника подальше от их же штрафной.
Штанга спасает «Кадис»! Рафинья наносил опаснейший удар, не успел к нему голкипер, и мяч попадает в штангу.
Первая атака «Барселоны» случилась только на пятой минуте. Плотная оборона «Кадиса», и Депай, отыгравшись от четырех защитников, пробил, но уже не сильно.
Поехали. стартовал матч! Сегодня игру рассудит Карлос Дель Серро Гранде. Интересный факт — сегодня «Кадису» исполняется 112 лет.
Стартовые составы команд выглядят следующим образом:
«Кадис»: Ледесма, Сальдуа, Эрнандес, Мбайе, Эспино, Фернандес, Феде, Алехо, Окампо, Собрино, Перес.
«Барселона»: тер Штеген, Бельерин, Араухо, Пике, Бальде, де Йонг, Бускетс, Гави, Рафинья, Депай, Торрес