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Спорт

Возвращение Бензема: «Реал» принимает «Осасуну» в чемпионате. LIVE

Ла Лига. 7-й тур. «Реал Мадрид» — «Осасуна». ОНЛАЙН

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Карим Бензема в составе «Реала»

Карим Бензема в составе «Реала»

Reuters
В матче седьмого тура испанской Примеры лидирующий со стопроцентным результатом мадридский «Реал» на своем поле принимает «Осасуну» из Памплоны. В состав «королевского клуба» после травмы возвращается Карим Бензема. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Испания - Примера. 7-й тур
Матч не начался
02 октября 22:00
Реал Мадрид
Мадрид
0:0
Осасуна
Памплона
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
22:00

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком.

21:55

А вот кого с первых минут бросает в бой главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль:

Селихов — Денисов, Мевля, Джикия, Хлусевич — Умяров, Пруцев, Зобнин — Зиньковский — Николсон, Промес.

21:50

Давайте посмотрим на составы команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов:

Гойло — Масоэро, Гоцук, Агапов — Стоцкий, Милсон, Михайлов, Набиуллин — Майга, Рыбчинский — Сулейманов.

21:45

В матче седьмого тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал», до сих пор не потерявший ни одного очка, принимает на своем поле «Осасуну» из Памплоны. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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