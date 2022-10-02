02 октября 2022, 22:00 Спорт Возвращение Бензема: «Реал» принимает «Осасуну» в чемпионате. LIVE Ла Лига. 7-й тур. «Реал Мадрид» — «Осасуна». ОНЛАЙН Александр Седов

close 100% Карим Бензема в составе «Реала» Reuters

В матче седьмого тура испанской Примеры лидирующий со стопроцентным результатом мадридский «Реал» на своем поле принимает «Осасуну» из Памплоны. В состав «королевского клуба» после травмы возвращается Карим Бензема. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Испания - Примера. 7-й тур Матч не начался 02 октября 22:00 Реал Мадрид Мадрид 0:0 Осасуна Памплона Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания)