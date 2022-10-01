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Спорт

Обогнать Мадрид: «Барселона» в гостях играет с «Мальоркой». LIVE

Футбол. Чемпионат Испании, 7 тур. «Мальорка» — «Барселона». ОНЛАЙН

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Роберт Левандовски празднует гол в составе «Барселоны»

Роберт Левандовски празднует гол в составе «Барселоны»

Reuters
В матче 7 тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде встречается с «Мальоркой». В случае победы каталонцы, отстающие от лидирующего «Реала» на два очка, имеют шанс обогнать мадридцев в турнирной таблице. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Испания - Примера. 7-й тур
Матч не начался
01 октября 22:00
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0:0
Барселона
Барселона
Стадион «Иберостар», Пальма-де-Мальорка
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:45

Добрый вечер, уважаемые читатели! В 7-м туре испанской Примеры «Барселона», идущая на втором месте, играет в гостях с «Мальоркой». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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