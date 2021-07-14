Не обсуждать Крым, Донбасс и BLM: как олимпийцев готовят к общению со СМИ

Перед летней Олимпиадой в Токио российская сборная получила методички, в которых прописаны рекомендации по общению со СМИ и поведению в социальных сетях во время соревнований. Депутаты Госдумы Светлана Журова и Игорь Лебедев в разговоре с «Газетой.Ru» выразили противоположные мнения об этих советах. В Кремле в инструкции проблемы не видят.

Методические рекомендации для спортсменов были разработаны Олимпийским комитетом России (ОКР), сообщают «Ведомости».

Инструкция призывает внимательно относиться к публикациям в социальных сетях, а также приводит рекомендации по поводу высказываний на политические и социальные темы.

Если спортсмена спросят о движении Black Lives Matter («жизни черных важны», — прим. «Газеты.Ru), он должен заявить, что отношение к BLM – личное дело каждого, но Олимпиада не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов.

Также рекомендуется не обсуждать Крым, Донбасс и подобные вопросы, так как спорт должен оставаться вне политики. На вопросы об участии в соревнованиях без флага и гимна нужно отвечать, что спортсмены все равно представляют Россию и это большая честь для них.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что никто не будет заставлять атлетов в обязательном порядке следовать прописанным в методичке положениям.

«Рекомендации связаны с тем, что спортсменов могут привлечь к политике, хотя они к ней не относятся, такие подсказки не помешают, а пользоваться или нет — каждый решит сам», — заявил Песков.

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что инструкция поможет российским атлетам выглядеть достойно во время общения со СМИ.

«Она необходима всем спортсменам, даже не обязательно тем, кто поедет на Игры. Потому что атлет, тратя все свое свободное время на подготовку к соревнованиям, не всегда знает, как правильно отвечать на острые вопросы. Молодые спортсмены, которые дали за свою карьеру не так много интервью, могут растеряться и сказать что-то не так. Если бы я была спортсменкой, мне бы такая методичка очень пригодилась.

Эта практика не российская, а зарубежная. У нас ее после Советского Союза не было. Там нельзя выйти и общаться со СМИ без предварительной подготовки.

Я вам гарантирую — это правда, так и есть. Я сама брифинговалась там и знаю, как эти мероприятия проходят. Их атлеты не выходят к журналистам, если перед этим не были проговорены ответы на возможные вопросы.

Спортсмены — не юристы, поэтому до них необходимо донести рекомендации о том, как вести себя на время Олимпиады в социальных сетях, потому что не все из них изучили досконально решение Спортивного арбитражного суда (CAS) [о дисквалификации России и отстранении от международных соревнований].

Человек на эмоциях может где-нибудь поставить на эмоциях флаг России, а потом из-за этого могут отстранить всю сборную».

Журова также положительно оценила и советский опыт по подготовке спортсменов к общению с прессой.

«Раньше выезжали из страны только с политинформацией — других вариантов уехать за рубеж просто не существовало. Нужно было знать внутреннюю повестку, внешнюю повестку — без этого из СССР не выпускали.

И ничего плохого в этом нет, потому что нужно быть образованным, подкованным, и если вдруг тебе не хватало времени в вольном режиме получить эти знания, то ее выдавали вот в таком вот режиме. Для самообразования спортсменов эта информация может быть очень даже полезной.

Атлеты соревнуются — почему они вдруг должны говорить про Путина или про Крым?

Если кто-то думает, что теперь спортсменам запрещено высказывать свое мнение, то это не так. После Олимпиады — пожалуйста, а до и во время Игр лучше общаться со СМИ только про спорт», — заявила Журова.

Депутат Госдумы Игорь Лебедев не согласился с тем, что выпущенная ОКР методичка необходима российским олимпийцам.

«Во-первых, я считаю этот документ пережитком советского прошлого, когда людям, выезжающим за границу, составляют методичку о том, как себя надо вести, что говорить, что надевать и куда смотреть.

Бред какой-то — на дворе 21-й век, все люди взрослые и самостоятельные, и мы что, будем учить наших спортсменов, что говорить и как говорить?

Во-вторых, я видел краем глаза фотографию этой методички, которая уже размещена в интернете, но там на большую половину вопросов советуют не отвечать. Из-за этого может создаться впечатление, что наши спортсмены глупые и неразговорчивые.

Я не вижу никаких опасений в том, что российские спортсмены, представляющие нашу страну на Олимпийских играх, выскажут свою точку зрения или точку зрения страны по тем или иным вопросам. Тем более, она общеизвестна.

Например, по поводу ситуации с Крымом есть позиция государства и позиция президента. На мой взгляд, сказать: «Ой, а вы знаете, не хочу отвечать на этот вопрос», наоборот, лишний раз оставит у журналиста ненужные сомнения и вопросы о том, что, может быть, позиция президента и не настолько принимается в нашей стране, что спортсмены не хотят отвечать на этот вопрос?»

Лебедев также уверен, что большинство вопросов из методички российским спортсменам на Олимпиаде не зададут.

«Невозможно представить, чтобы вдруг по окончании выступления к ним подошел спортивный журналист и спросил: «А как вы относитесь к Донбассу?»

Единственный вопрос, который в этой методичке имеет место, это вопрос об отношении к движению Black Lives Matter. Потому что это движение частично затрагивает спорт. Но, опять-таки, в этой методичке не дано никаких разъяснений о том, как отвечать на этот вопрос.

«У каждого человека может быть свое мнение» — «отличное» указание, которое поможет атлету выйти из ситуации. Поэтому, я считаю, что здесь как всегда — перебздели», — заявил Лебедев.