Свитер или пижама: что купить к Новому году

До Нового года остается меньше недели — у женщин есть последний шанс придумать, в чем его встречать. Модные эксперты посоветовали сделать выбор в пользу удобных платьев, красивых шелковых пижам или трикотажных костюмов. Что позволит поймать ощущение праздника и не испортит вечер, читайте в материале «Газеты.Ru».

Многие россиянки уже подготовились к Новому году. Как рассказали «Газете.Ru» в «AliExpress Россия», в этом году наши соотечественницы покупали шерстяные платья-лонгсливы размера оверсайз теплых оттенков, плиссированные мини-платья с вырезом-лодочкой и длинными рукавами, коктейльные черные платья со стразами. К ним подбирали обувь на высоком каблуке: туфли-лодочки ярких красных оттенков, прозрачные босоножки или сандалии с круглым носком из атласной ткани. Из аксессуаров к новогодним образам россиянки часто выбирают ювелирные украшения или украшения с позолотой из стали. В тренде — каффы и септумы-обманки. «Не надо стараться всех затмить»: что нельзя надевать на корпоратив Выбирая наряд на корпоративную вечеринку, легко оказаться в неловкой ситуации — например... 17 декабря 15:58

Модные эксперты, однако, выбор российских женщин не вполне поддерживают. Они бы предпочли, чтобы россиянки поиграли с текстурами, драпировками и миксом стилей и сделали образ менее банальным и более праздничным.

Полина Федотова, модный эксперт Lamoda, предлагает сочетать яркие платья в пайетках с оверсайз-кардиганами на пуговицах или кроссовками. «Смешение стилей — расслабленного, спортивного и вечернего — всегда смотрится свежо», — говорит она.

Стилист Катя Панч предупреждает, что при выборе платья надо заранее определиться с длиной — мини, миди или макси — и в зависимости от этого составлять образ. Платья по колено приобретать не стоит — они будут «резать» ноги.

«Попробуйте примерить на себя слегка забытые в прошлых сезонах перья, — предлагает стилист. — Дизайнеры отлично подружили их с трикотажем. Так, например, шелковое базовое платье-комбинация в сочетании с трикотажным кардиганом, отделанным перьями на рукавах, отлично подойдет для встречи Нового года. Это и удобно, и элегантно, и женственно, и празднично».

Добавят праздничности и интересные текстуры — бархат, кожа, твид, атлас и сатин. «Главное правило, если выбираем сложную ткань, ориентируемся на лаконичный силуэт и минимум яркого декора», — предостерегает Полина Федотова.

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Также модный эксперт советует делать ставку не на броский декор, а на «сложный крой, асимметрию, необычные вырезы и яркие моно-цвета, например розовый, зеленый, желтый или оранжевый». Само платье, по мнению Федотовой, может быть сдержанным и сшитым из плотной ткани.

Пижамные вечеринки тоже по-прежнему в тренде. Звездный стилист Катя Панч предлагает обратить внимание на шелковые пижамы, потому что это вещь не только нарядная, но и функциональная. «Плюс в том, что ее можно будет носить потом целый год и комплектом, и по отдельности: например, брюки— с объемным свитером и грубыми ботинками, а верхнюю часть — в качестве жакета с шелковой юбкой миди», — предлагает свои варианты стилист.

Лаконичные комбинации и пижамные костюмы любит и Полина Федотова. «Бельевой стиль по-прежнему актуален причем в сочетании даже с домашними тапочками или платьями-халатами на запах из струящейся ткани. Новый год должен быть комфортным и уютным, ничто не должно отвлекать от атмосферы праздника», — говорит модный эксперт.

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Мягкий трикотаж тоже будет достойным нарядом, в котором можно встретить Новый год.

«Если добавить вечерние аксессуары, получится стильный и небанальный наряд на вечер. Можно надеть трикотажный костюм, составленный из кардигана и брюк, можно элегантное шерстяное платье или платье-свитер с косами. Главное делать выбор в пользу более плотного трикотажа, чтобы он не просвечивался и красиво подчеркивал фигуру», — считает Полина Федотова.

Не стоит забывать и про классику. Маленькое черное платье все еще может быть спутником в праздничную ночь. Чтобы элегантный, но слишком очевидный, образ не смотрелся скучно, модный эксперт советует выбирать модели необычного кроя — например, с глубоким вырезом на спине, или разрезами по бокам. Можно обыгрывать платье нарядными аксессуарами.

Удачно позаимствовать вещи на Новый год можно и из мужского гардероба — это может быть свитер или атласный пиджак. В сочетании с летящими юбками или платьем-комбинацией это будет смотреться и женственно, и уютно, и стильно.

Если Новый год проходит не в помещении, а на природе — на даче или в горах, — то стоит сделать ставку на теплые вещи. Горнолыжная экипировка перекочевала в состав аутдор-стиля и теперь вкрапление ее элементов выглядит уместно даже в нарядном образе. Например, «лыжный» свитер будет отлично смотреться с классическими брюками или атласной юбкой.

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А вот «перенаряжаться» и надевать все самое красивое сразу — и пайетки, и оборки, и рукава-буфы, и бархат с шелком — не стоит.

«Гипернарядность, театральность, «платья принцессы», словно со школьного выпускного с длинными юбками в пол и сложным декором, слишком продуманные сложные укладки и макияж, — приводит пример антитрендов Полина Федотова. — Сейчас в моде небрежность, расслабленность и легкость. Больше естественности и простоты, нюдовый макияж с эффектом сияния, мягкие локоны или аккуратный хвост».