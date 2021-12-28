«Райский уголок»: есть ли Турция без русских туристов

Пустынные пляжи, белоснежные домики, античные мозаики, монастыри и руины древних городов: такой можно увидеть Турцию, если держаться в стороне от привычных россиянам Кемера, Мармариса и Антальи. Эксперты по туризму рассказали «Газете.Ru», куда поехать, чтобы не встретить русских туристов, и почему их там не бывает.

Большинство россиян приезжают в Турцию за пляжным отдыхом. Как правило, туристы отправляются отдыхать на побережья Эгейского и Средиземного морей: это Белек, Алания, Мармарис, Кемер, Анталья и модный в последнее время Бодрум. А еще россияне любят ездить в Стамбул, Демре и Эфес — любоваться памятниками архитектуры, — в Памуккале — к термальным источникам, — и в Каппадокию — полетать на воздушном шаре над скалами.

В этих местах российских туристов можно встретить на каждом шагу. Но если нет желания развлекаться в компании соотечественников, можно отправиться на восток или юго-восток Турции. Там туристов нет. «К сожалению, бытует мнение, что посещать эти места небезопасно в связи с военными действиями в Сирии и антитеррористическими операциями на территории Турции в непосредственной близости к границе», — объясняют непопулярность этих направлений в пресс-службе туроператора Tez Tour «Газете.Ru».

Среди особых мест, незаслуженно обделенных вниманием туристов, выделяют древнегреческий город и археологический памятник на юго-западе страны — Кибиру, — город Мардин на границе с Сирией с великолепными монастырями и гору Немрут-Даг с древней королевской гробницей.

Блогер Изумруд Йигит, несколько лет живущая в Турции, подтверждает, что восточная часть страны непопулярна у россиян. Еще не исхожены туристами города Эрзурум, Элязыг, Сиирт, Муш с армянским наследием, древней архитектурой и преимущественно курдским (а не турецким) населением.

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На юго-восток Турции, а именно в город Антакья, советует отправиться главный редактор телеканала «Моя Планета» Николай Табашников.

«Это древняя Антиохия, основанная в 300 году до нашей эры, — говорит он «Газете.Ru». — Самое знаменитое место города — отель Museum, возведенный над грандиозного размера античной мозаикой, обнаруженной при строительстве археологами. Хозяева отеля поменяли проект и сделали мозаику его частью — и она поражает воображение. И это не просто отель, а настоящий музей с огромным количеством артефактов».

По мнению Табашникова, в таких местах русских туристов мало, поскольку у нас уже сформировались четкие представления о том, каким должен быть отдых в Турции.

«За последние 30 лет уже сформировался стереотип отдыха в Турции: отель с all-inclusive на берегу моря в Анталье, Кемере или Мармарисе. Плюс к этому в лучшем случае — экскурсия по окрестностям. У нас мало солнца в стране, поэтому люди впитывают его за время отпуска по максимуму», — говорит главред «Моей планеты». Он уверен, что «жизнь богаче, чем простое лежание на пляже», но признает, что многим отдыхающим может не хватить средств на перелет в Каппадокию или Антакью.

«Впрочем, как раз сейчас, когда курс лиры на таком минимуме, для наших туристов открываются новые возможности», — подбадривает Табашников.

Не слишком далеко от Антальи (в 180 км) расположен город Каш на побережье Средиземного моря, который советует посетить travel-блогер Яна Левенцева. Из-за отсутствия песчаных пляжей и современных отелей туристов там нет, зато туда любят приезжать местные жители для занятий снорклингом или дайвингом. Добраться до Каша можно на рейсовом автобусе или на машине.

«Если вы доедете, то увидите райский уголок с белыми домиками с цветами, деревянными разноцветными балкончиками и лазурное чистейшее море», — говорит Левенцева.

За пляжным отдыхом блогер советует отправиться на 30 км на запад по побережью. Капуташ — дикий пляж, расположенный в бухте и зажатый между двух скал с песком и чистейшим бирюзовым морем.

В топ обязательных мест для посещения Яна Левенцева добавляет Долину бабочек — природный заповедник, который находится в маленькой деревне Фаралия и где можно увидеть более 100 различных видов этих насекомых. По словам блогера, добраться до места удобнее на катере, но можно и на такси из близлежащего города Фетхие.

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В число мест, куда не доезжают российские туристы, эксперт добавила полуостров Датча с лагунами, одноименным небольшим городом с белыми домиками и раскопками древнегреческого города Книд, а также каньон Тазы в национальном парке Кепрюлю.

Опасаться ехать в нетуристические места не стоит. «Турки очень гостеприимные и трудолюбивые люди, путешествовать там везде безопасно, — поясняет Николай Табашников. — И русских воспринимают нисколько не хуже, чем европейцев». Тем не менее стоит заранее прокладывать маршрут в Google-картах — разобраться в транспортной системе без знания турецкого будет непросто — а также быть готовым пользоваться переводчиком в разговоре с местными жителями.

Табашников отмечает, что местным жителям можно доверять и в выборе ресторанов и кафе. В местах, где едят турки, все стоит дешевле: за тысячу рублей семье из 3-4 человек гарантирован сытный обед. Правда, без алкоголя, цены на который постоянно растут.

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«Турки очень преданы своей национальной еде, — добавляет Изумруд Йигит. — В каждой провинции есть свои местные блюда и особенности их приготовления. В первую очередь, это блюда из мяса и баклажана, бобовые с томатом, суп мерджимек и мухлама (кукурузная каша с сыром). Все это запивается любимым напитком айраном и прикусывается маринованными маленькими острыми перцами».