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Сложности в любви и беби-бум. Что нас (возможно) ждет в год Тигра

Астрологи предсказали засуху, обильные осадки и сбой системы в 2022 году

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В январе многие СМИ традиционно публикуют астрологический прогноз на год. «Газета.Ru» не ограничивается одним, а предлагает выбрать из нескольких тот, который вам понравится больше. Астрологи, с которыми мы побеседовали, предсказали моду на акты доброты, конец диктата, перестройку рынка труда и обострение чувства справедливости к концу 2022 года. «Газета.Ru» приводит эти мнения о «грядущем» в ознакомительных целях и не настаивает на их достоверности или научности.

Издание приводит суждения собеседников в ознакомительных целях и не настаивает на научности или достоверности их прогнозов.

«Год, когда родится много детей»: астролог Лилия Любимова

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«С 2022 годом мир связывает особые надежды: уж очень хочется перемен к лучшему. И они будут! Об этом говорят астрологические события, ожидаемые в новом году.

Разрушится зловредная комбинация между Ураном и Сатурном. Планеты разойдутся, наконец, на безопасное расстояние. Это обещает постепенный уход от пандемии. Юпитер побывает в своей обители — в Рыбах, откуда напомнит о духовности, введет моду на бескорыстие и акты доброты. Знаки сменят две оси: лунных узлов и затмений. Вместо Стрельца и Близнецов задавать тон будут Телец и Скорпион. Это заставит мир сконцентрироваться на материальных вещах, меньше говорить и больше делать.

Что останется неизменным? Сатурн в Водолее. Он продолжит сдерживать развитие, ограничивать и разделять людей. Власти многих стран с неохотой будут снимать жесткие ограничения.

2022-й обещает быть богатым на осадки, но при этом запомнится жарким засушливым летом. А еще это будет год, когда родится много детей!

До 10 мая будут удачливы знаки Воды (Раки, Скорпионы, Стрельцы). Им повезет в учебе, бизнесе, зарубежных делах, смене профессии. В первой половине года звезды также будут благосклонны к Земным знакам (Телец, Дева, Козерог), перед которыми раскроются возможности через поездки, общение, социальные сети. С 10 мая до ноября наступит время Огненных знаков (Овен, Лев, Стрелец), которым улыбнется удача в амбициозных проектах, карьере, самопродвижении. Этот период благоприятен и для знаков Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей) – они смогут найти партнеров, друзей, новые смыслы и цели.

«Сложности в любовных отношениях и ощущение нехватки «вкуса к жизни»: астролог и нумеролог Елена Островская

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Из личного архива Елены Островской

Наступивший год можно назвать годом смелых, инициативных и не боящихся рисковать людей. По-прежнему будет активно «перестраиваться» рынок труда. На смену одним специальностям будут приходить другие. Если вы все еще не нашли себе дело по душе, то энергии года заставят вас «шевелиться». 

В этом году нас ожидают открытия в сфере науки, новых технологий и, конечно же, медицины. А еще 2022-й можно назвать годом ответственности за свою жизнь, семью, дом и личное пространство.

Главные ключи к 2022 году — это творческий подход к решению самых сложных задач, новаторство, смелость и предприимчивость.

Новый год начинается не в самое астрологически благоприятное время. Весь январь будьте внимательнее с личными отношениями. Могут возникать претензии и вспыхнуть нерешенные конфликты. В то же время это возможность прояснить нерешенные вопросы.

Поздняя весна — с 29 апреля по 18 мая может — стать знаковым периодом для всего мирового сообщества. Могут появиться новые технологические открытия, буквально на глазах будет происходить научно-техническая революция. В рабочих процессах это хорошее время для свежих стратегий и инновационных подходов в работе.

С 27 июня по 10 августа обилие ментальной и физической энергии может выливаться в гнев, агрессию, отсутствие чувствительности. В этот период важно правильно распределять свои ресурсы, заниматься спортом, следить за словами, иначе есть риск испортить отношения. В то же время это прекрасная возможность для предпринимательства и бизнес-стартапов.

Осенью стоит иметь в виду: 25 октября в 13:48 по Москве будет частичное солнечное затмение, которое может обострить важные для вас темы в партнерских отношениях, будьте внимательны и не рубите с плеча.

В последний день октября Марс начнет ретроградное движение, поэтому в ноябре и декабре 2022 года мы сможем в полной мере ощутить его влияние. В конце года лучше не начинать новых проектов, а доводить до конца старые. В этот период вы можете стать более пассивны и инертны, будет хотеться спать и очень тяжело сконцентрироваться на чем-то одном. Крупные задачи в это время лучше разбивать на мелкие шаги, так будет легче дойти до финишной прямой и окончить все дела к Новому году.

8 ноября в 14:03 по Москве нас ожидает полнолуние и лунное затмение. На этот день старайтесь не планировать важных дел и не принимать судьбоносных решений. С середины декабря может обостриться желание справедливости, борьба за материальные ресурсы как на мировом уровне, так и на личном.

«Год будет держать на приколе абсолютно всех»: астролог Дмитрий Шимко

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Год Тигра (2022 год) как бы поделен на две части — два полугодия. На Востоке есть поверье, что первые полгода Тигр нацеливается и готовится к прыжку, а во втором полугодии делает этот самый прыжок. В начале 2022 нас ждет продолжение года Быка, но все проблемы из прошлого придут к логическому разрешению.

Год Водяного Голубого тигра начинается 1 февраля 2022 года. С этого момента и стоит начинать следить за событиями. Хотя то, что случилось в так называемый коридор затмений (с 18 ноября по 4 декабря 2021-го), имеет долгоиграющее значение. А те события, которые произошли до коридора затмений, а именно осенью прошлого года, решатся уже в этом году.

Нас ждет жесткий год, но завершающий. Все внутриполитические процессы и перипетии выйдут на поверхность, но будут находиться под жестким контролем и в то же время перестанут быть управляемыми. В этом году система может дать сбой. Стабильность будет сохранить крайне сложно. Страны и народы, а также политики и чиновники будут испытывать давление сильных мира сего.

Этот год станет завершающим для жесткого диктата. Хаос и непонимание будут наравне с подозрительным спокойствием. Это введет в ступор большинство. Год будет держать на приколе абсолютно всех.

Такие процессы найдут свое отражение и в экономике, особенно будет «трясти» страны во второе полугодие 2022 года. Нас ждет нестабильность мировых валют, однако ситуация не будет фатальной. Общество не будет знать, что его ждет впереди.

Однако в год Тигра получится расставить все точки над i, чтобы в следующие три года, начиная с года Кролика (2023 год), все разрушилось и воссоздалось заново в более конструктивном ключе. Эти этапы необходимо пройти.

Для некоторых людей в 2022-м ничего не поменяется, но запустятся определенные процессы аж на несколько лет вперед. Год Тигра — это точка обнуления и закладывание фундамента на четыре года вперед.

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