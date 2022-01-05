«Я думаю, она замечательная»: как Раиса Горбачева разрушила образ «кремлевской жены»

Когда 20 сентября 1999 года в клинике в Мюнстере скончалась единственная первая леди СССР Раиса Горбачева, с ней прощались крупнейшие западные газеты. В них Раису Максимовну, ушедшую из жизни в возрасте 67 лет из-за лейкемии, называли яркой, прекрасной, роскошной, прямолинейной, элегантной.
Журналисты сходились в том, что жена Михаила Горбачева сыграла важнейшую роль окончании «холодной войны», показав Западу советскую женщину такой, какой он не ожидал ее увидеть — равноправной партнершей своего мужа, советчицей, лучшим другом, которая при этом вполне могла соревноваться в элегантности с голливудской красавицей Нэнси Рейган.
Для западной прессы Раиса Горбачева стала суперзвездой перестроечной эпохи благодаря тому, что она неизменной сопровождала мужа в зарубежных поездках. В день ее кончины они вспоминали, как она появлялась на саммитах и приемах, иногда поначалу нарушая протокол или производя неприятное впечатление на жену Рональда Рейгана, но всегда так, чтобы ее заметили.
Супруга Генерального секретаря ЦК КПСС Раиса Горбачева (справа) и супруга американского президента Нэнси Рейган в Белом доме, 1987 годЭдуард Песов/ТАСС
Впервые Раиса Горбачева привлекла внимание западных журналистов еще в 1984 году, когда ее муж прилетел в Великобританию на встречу с премьер-министром страны Маргарет Тэтчер еще в качестве члена Политбюро ЦК КПСС.
«Дипломаты и репортеры, сканировавшие пару в поисках признаков нового поколения советских лидеров, быстро сосредоточились на ее гардеробе — особенно на парчовых босоножках с цепочными застежками, далеких от старомодной обуви, которую носили другие кремлевские жены», — писала впоследствии газета The New York Times. Она же приводила высказывание французских журналистов, которые позже, после визита Горбачевых во Францию, назвали советскую первую леди «элегантной, но не шикарной».
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев с супругой Раисой Максимовной Горбачевой и премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер (в центре) во время ее официального визита в СССР, 1987 годЮрий Абрамочкин/РИА «Новости»
О появлениях Раисы Максимовны на приемах и саммитах вспоминала и британская The Guardian. «На тех встречах западные медиа и влюбились в Раису, — писала газета после ее кончины. — Она расцвечивала серые костюмы на протокольных фотосессиях, она разрушила образ советской женщины как суровой тетки в платке с фигурой картошки».
По мнению британских журналистов, самым большим триумфом Раисы Максимовны был приезд на саммит в Рейкьявике в 1986 году: тогда предполагалось, что супруги лидеров СССР и США не будут принимать участие в этом мероприятии, но Раиса Горбачева в последний момент решила сопровождать мужа. (Годом позже во время визита в Вашингтон она скажет Нэнси Рейган: «Мне не хватало вас в Рейкьявике», на что получит холодное: «Мне говорили, что женщины не приглашены».)
Встреча Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев с супругой Раисой Горбачевой и президент Исландии Вигдис Финнбогадоттир в рамках советско-американских переговоров на высшем уровне в Рейкьявике, 1986 годЮрий Абрамочкин/РИА «Новости»
Тот визит Раисы Горбачевой на саммит освещала вся западная западная пресса. Агентство Associated Press отчитывалось, что супруга советского генсека, одетая в шубу, совершила обзорную экскурсию по Рейкьявику в компании жены премьер-министра Исландии Эдды Гудмунсдоттир. В рамках тура по городу она посетила открытый бассейн, отапливаемый гейзерами, по-английски поздоровалась с директором бассейна, а затем, спустившись к воде, пожала руку девочке в розовом купальнике. Кроме того, супруга генерального секретаря ЦК КПСС побывала в Институте исландский исследований и в парламенте, а также встретилась со школьниками, написавшими письмо Михаилу Горбачеву с выражением надежды на потепление отношений СССР с Западом.
Повсюду за ней следовала толпа журналистов, критически оценивавших ее гардероб и обсуждавших, почему Горбачевы решили остановиться на пароме «Георг Отс» и не ночевать на берегу.
О той поезде в Рейкьявик в октябре 1986-го The New York Times писала, что Раиса Горбачева бесконечно забрасывала экскурсоводов уточняющими вопросами и назидательными комментариями — на ее склонность к чтению лекций в 1987 году жаловалась и первая леди США Нэнси Рейган, принимавшая Горбачевых в Вашингтоне.
Однако со временем Раиса Максимовна, как выражалась The Guardian, нашла свою нишу в зарубежных поездках — тур в США в 1990-м, когда первая леди СССР общалась уже с Барбарой Буш, оказался более теплым, а Раиса Горбачева вместо походов по магазинам и музеям общалась уже с детьми и получила от супруги Джорджа Буша рецепт черничного пирога.
В июне 1990-го Раиса Максимовна произвела фурор не на приемах — газеты с восхищением писали о ее визите к обычной американской семье в Миннесоте.
«Типичная американская семья с четверыми детьми и собакой разделила кокосовые печенья с Раисой Горбачевой за обеденным столом и назвала этот момент «слишком восхитительным», чтобы отвлекаться на фотографирование», — сообщало агентство Associated Press. Тогда глава семьи, 39-летний преподаватель искусств в начальной школе Стив Уотсон, сказал журналистам: «Это превзошло все наши ожидания. Мы не сможем уснуть еще неделю». «Я думаю, она замечательная», — заявила 13-летняя Лиза Уотсон, которая за год до того побывала со спектаклем своей театральной студии в Москве.
Супруга Президента СССР Михаила Сергеевича Горбачева Раиса Максимовна во время встречи с семьей Уотсонов в Миннеаполисе, 1990 годВладимир Завьялов/ТАСС
По оценке журналистов, дом американской семьи, где Раиса Максимовна провела час вместо запланированных 20 минут и обсуждала бюджет и семейные пищевые привычки, окружали около 6000 репортеров и зевак.
В тот раз она также побывала в аптеке и мексиканской закусочной, где приобрела орехи макадамия и жвачку. От «Сникерса» она отказалась, хотя и поинтересовалась составом батончика, — сослалась на диету.
Общеизвестно, что в Советском Союзе Раису Максимовну Горбачеву недолюбливали за то, что она постоянно сопровождала мужа в поездках и много внимания уделяла нарядам. В СССР не понимали, что она выполняет на самом деле важную, гуманитарную роль первой леди — пока ее муж вел переговоры о приостановке гонки вооружений, она показывала миру привлекательность советской женщины, советского человека.
Супруга Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева Раиса Максимовна Горбачева перед входом в Национальную галерею Праги, 1987 годЭдуард Песов/ТАСС
Иногда не совсем удачно — известно, с каким раздражением воспринимала Нэнси Рейган склонность Раисы Горбачевой к чтению лекций в светской беседе. Но она и воспринимала свои поездки по миру очень серьезно.
«Она, конечно, невероятно готовилась к поездкам. Как школьница, как преподаватель к первому уроку. Помню, как перед посещением музея Прадо в Испании изучила все каталоги, — рассказывал ТАСС писатель Георгий Пряхин, соавтор книги Раисы Горбачевой «Я надеюсь». — Не подходя близко к полотнам, она уже называла картину и художника. И потом оглядывалась на меня: правильно, неправильно? Она считала, что я, особенно в очках, знаю больше, чем она. На самом же деле я зачастую не ведал и того, что ей удалось накануне почерпнуть из каталогов».
34471 02.05.1988 Супруга Генерального секретаря ЦК КПСС Раиса Горбачева (слева) и супруга Президента США Нэнси Рейган (справа) во время официального визита Президента США Рональда Рейгана в СССР, 1988 годАлександр Макаров/РИА «Новости»
В том же интервью Георгий Пряхин сказал, что Раиса Максимовна «воспринимала жизнь как миссию». Об этом же говорила и она сама.
«Есть люди, которых привлекает, я знаю, внешняя сторона моей жизни… Для меня же важнее другое – сопричастность к тем огромным делам, которые выпали на долю близкого мне человека, моего мужа… этим и дорожу»,— признавалась она в одном из интервью.
Роль Раисы Горбачевой — в том числе, и на родине, где она, в частности, стала сооснователем Советского фонда культуры, участвовала в работе правления Фонда «Помощь детям Чернобыля», поддерживала ассоциацию «Гематологи мира — детям», — оценили, когда она тяжело заболела. Во время лечения в мюнстерской клинике летом 1999 ода она стала получать тысячи писем и телеграмм с выражением поддержки.
Супруга генерального секретаря ЦК КПСС Раиса Максимовна Горбачева во время проводов на аэродроме в Югославии, 1988 годВиктор Будан/ТАСС
Тогда Раиса Горбачева сказала: «Наверное, я должна была заболеть такой тяжелой болезнью и умереть, чтобы люди меня поняли».
«Проводить ее пришла огромная толпа людей, среди которых было большинство женщин. Которые раньше ее особенно недолюбливали», — будет вспоминать впоследствии Георгий Пряхин.