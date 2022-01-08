«Регионы подвержены влиянию телевидения». Алексей Сухарев заявил, что люди копируют «не те тренды»

Большинство россиян знают о работе стилиста Алексея Сухарева по его участию в шоу «Пацанки», в котором он оценивает умение участниц шоу одеваться и дает советы по стилю. Однако его деятельность намного шире. В послужном списке Алексея — такие телевизионные проекты, как «Модный приговор», «Близнецы», «Жанна помоги», «Новый день», а еще он ведет программу «Модный подкаст» вместе с Александром Васильевым и берет интервью у главных деятелей индустрии моды. В интервью «Газете.Ru» стилист рассказал о работе со звездами, преображении женщин и преподавании в МГУ.

— Вы работаете и стилистом, и телеведущим, и уже стали инфлюенсером. В Instagram у вас больше 120 тыс. подписчиков. Что из этого вам интереснее всего?

— В разные периоды мне ближе разное. Конечно, я продолжаю работать как стилист, а точнее выступаю как эксперт по стилю — консультирую, даю советы. Я не хотел бы полностью переходить в ведение программ, блога или чего-то еще, потому что возможность совмещать разные сферы деятельности не дают тебе выгореть.

— Вы сейчас ведете программу «Модный подкаст», которая выходит на одноименном YouTube-канале. В каком качестве вы присутствуете в проекте, как ведущий или нечто большее?

— В компании «Красный квадрат», которая делает программу «Модный подкаст», я работаю очень и очень давно. Начал еще в 2009 году с программы «Модный приговор». Совместно с продюсерами телевизионно-продюсерского холдинга нам пришло в голову сделать свободный проект о моде в жанре интервью для людей, которые модой интересуются или, возможно, работают в этой индустрии. Прежде чем придумать этот формат, у нас было много брифов и мозговых штурмов вместе с командой. Это нишевый продукт — не для всех. В программе я выступаю в роли не только ведущего, но и соавтора, со-создателя этого проекта.

— В комментариях к одному из видео «Модного подкаста» с историком моды Александром Васильевым пишут: «Ведущий молодец. Хорошо подготовился и невероятным усилием воли сумел превратить традиционный монолог Васильева в беседу». Как вам работается с мэтром модной индустрии? Это же не первый ваш совместный проект…

— Мы с Александром знакомы достаточно давно, мне кажется, с 2009 года, когда я еще совсем юным созданием пришел работать на «Первый канал». Конечно, он оказал на меня больше влияние своей страстью к делу, своей увлеченностью темой. Конечно, мне тоже захотелось в модной среде как-то развиваться, параллельно с работой я достаточно много учился.

С Александром работается чудесно, потому что это человек, который обладает хорошим чувством юмора, невероятно работоспособен, потому что он не отдыхает никогда.

Если я в 34 года чувствую, что иногда разваливаюсь, то Александр в своем возрасте этого не испытывает. Работать с ним одно удовольствие, потому что он кладезь знаний.

Формат, который мы с ним делаем, не должен предполагать беседу. Это возможность поделиться с людьми огромный багажом знаний моего гостя. Если обычно Александр дает эти лекции в каких-то камерных залах за деньги, то у зрителей нашего подкаста есть возможность познакомиться с этим материалом совершенно безвозмездно.

— Вы говорите, что параллельно с работой еще учились. Сейчас вы преподаете в МГУ, а получали образование там же?

— Да, учился я там же — на курсе «Теория и индустрия моды» при философском факультете МГУ — в формате вольного слушателя, поскольку учебу нужно было совмещать с работой. Этот курс основала Ирэн Шведайте (модный эксперт, психолог — Газета.Ru) вместе с Александром Васильевым. На курсе не учат именно на стилистов. Это возможность узнать о моде чуть больше, чем на недельных курсах, которые обещают, что сделают из вас стилистов. Многие приходят туда для того, чтобы повысить уровень своего образования, а не с целью стать стилистами или дизайнерами.

— Вы сказали про курсы, которые запускают стилисты. Как вы к ним относитесь? Сейчас же их огромное количество… Как понять, что действительно стоит своих денег и где реально дадут знания, а за чем ничего не стоит кроме рекламы?

— Это никак не понять, но я считаю, что курсы не будут лишними. Просто нужно пройти очень много этих курсов от разных стилистов для того, чтобы создать у себя в голове какое-то впечатление об этой работе. На курсах стилист делится своим опытом. Кстати, лекции в университете я также веду, основываясь опыте, которым обзавелся за эти годы.

— Вы же выступали в роли стилиста и модного эксперта на многочисленных проектах по преображению женщин…

— Я работал в таких мейк-овер шоу, как «Модный приговор», «Близнецы», «Жанна помоги», «Пацанки», «Новый день» и другие. Те навыки, которые я получил во время работы на программах про преображение, самые ценные. Дело в том, что я имел дело с реальными женщинами с их реальными фигурами, судьбами и характерами. Здесь тебе нужно работать не только стилистом, но и психологом.

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— Почему важно учитывать психологию для смены имиджа?

— На мой взгляд это сочетание очень важно, потому что твоя работа — это общение с людьми в первую очередь. Я всегда готовлю девчонок, которые учатся у нас в МГУ, к тому, что не нужно строить невероятных грез о работе стилиста. Это отнюдь не праздное шатание по бутикам со стаканчиком кофе и ленивым перебиранием вешалок на рейле. Это тяжелый труд, физический, кстати, в том числе и, разумеется, эмоциональный, потому что твоя задача — дарить людям новые эмоции, новые впечатления. Ты должен быть заряжен для этого.

— Почему многие образы героинь мейк-овер шоу такие вычурные, броские, хотя кажется, что сейчас в моде лаконичность?

— Первая задача стилистов, которые преображают героиню, это подарить ей новую эмоцию, заставить посмотреть на себя под другим углом, увидеть на себе что-то непривычное. Это история не про то, как женщине одеться для прохода в супермаркет.

— Вы работаете не только на телевидении, но и с российскими звездами. В чем она заключается - вы одеваете на мероприятия или разбираете гардероб?

— Да, я периодически работаю с российскими звездами. Например, с Юлией Барановской — это моя близкая подруга, с Яной Чуриковой, с Дианой Арбениной.

— Почему многие российские знаменитости ужасно одеваются на мероприятия, в отличие от западных?

— Надо понимать, что для нас американские звезды — это «вау». Мы считаем, что они гораздо круче, чем наши, но поверьте мне, в Америке также хейтят американских звезд, как мы это делаем со своими. Это совершенно нормальный процесс. Люди, к сожалению, так устроены, что им гораздо проще раскритиковать кого-то. А с появлением невероятной свободы слова в интернете любой человек может зайти к какой угодно звезде и написать какой-то гадкий комментарий. Еще 20 лет назад это было невозможно, и тогда все смотрели на них с открытым ртом, понимая знаменитости — это что-то недосягаемое.

— Но все же иногда образы бывают неописуемо провальными…

— Я считаю, что каждый известный человек одевается таким образом, каким он считает нужным и определенно знает, зачем он это делает. Может быть некоторые наряды служат именно для того, чтобы вызвать эмоцию. Ведь когда гладенько и прилизано, все проходят мимо и думают: «Ну ладно, хорошо, пойдем поищем, где плохо — там интересней».

— В таком случае, чья подача образов вам близка?

— В этом смысле меня восхищает Лолита. Она частенько одевается провокационно, но при этом очень стильно. Мне нравится энергия, с которой она подает свой наряд. Это самое главное! Можно выйти в джинсах и мешковине и пронести это так, как будто это кутюрное платье, а можно в кутюрном платье за несколько сотен тысяч долларов выглядеть очень посредственно. Здесь дело в женщине скорее, а не в наряде.

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— Но мне кажется, что тут важна и работа со стилистом. Может быть многие знаменитости просто не слушают их советов и считают, что знают все лучше сами...

— Ни один стилист не знает лучше, чем сам человек, как себя подать. У человека есть настроение, посыл, с которым он идет на то или иное мероприятие. Я поэтому и говорю, что стилист должен быть хорошим психологом, чтобы словить это настроение, а не просто взять и создать картинку, которую он держит в своей голове, только потому что это модно. Это все про чувства другого человека. Например, когда мы только в первый раз встретились с Дианой Арбениной на кофе, я уже понимал, что мы будем делать. Я понимал про что она, какая она сейчас, какой период в ее жизни и какой она хочет быть.

— Давайте поговорим о россиянах и их стиле. Вы наблюдаете за тем, как люди одеты на улице?

— Разумеется, люди стали выглядеть гораздо более симпатично и разнообразно. Связано это не только с развитием социальных сетей, но и с тем, что появилось огромное количество возможностей одеваться — есть масс-маркет, а не только тяжелый люкс и рынок с отвратительным качеством товаров. Сейчас можно выглядеть классно на любой бюджет. Кстати, мейк-овер шоу это доказывают, потому что чаще всего симпатичные луки создаются на скромные суммы. А так, если честно, я стараюсь вообще по сторонам не смотреть, потому что мы живем в невероятном информационном потоке.

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— Отличается ли по-вашему стиль в регионах от стиля в Москве?

— Стиль, конечно же, отличается, потому что в Москве больше возможностей, а еще, мне кажется, что у людей в регионах и столице разные источники вдохновения. Регионы больше подвержены влиянию телевидения, а на телевидении далеко не каждый продукт — хороший. Есть проекты, долго живущие по непонятной причине, которые транслируют совершенно не те тренды, которые нужно. Люди выбирают в себе в ролевые модели стиля персонажей, которые того не достойны. Это печально.

— Многие замечают, что в магазинах становится все сложнее найти качественный вещи не по заоблачным ценам. Как вы находите одежду для себя?

— Сейчас ценообразование от качества не зависит — это правда. Я считаю, что хорошие базовые вещи можно и даже нужно приобрести в недорогом сегменте, потому что черная водолазка за 3 тыс. руб. и за 20 тыс. руб. будет выглядеть совершенно одинаково. Вдобавок невозможно узнать состав вещей доподлинно, потому что то, что написано на ярлыке может быть приукрашено. Надо обращать внимание на детали, например, если мы выбираем пиджак или жакет. Фурнитура всегда выдает не высокое качество и ценовой сегмент. Но в масс-маркете есть шансы найти хорошие вещи — нужно больше изучать ассортимент.