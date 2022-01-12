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Стиль

Как избавиться от набранных за праздники килограммов

Врачи рассказали, какие продукты помогут быстро похудеть без вреда для организма

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После десяти дней новогодних застолий случается, что брюки не сходятся на талии, а рубашка натягивается на животе. Но паниковать и срочно садиться на строгую диету нельзя, предупреждают врачи. Достаточно перестроить систему питания и вести чуть более активный образ жизни.

Чтобы избавиться от лишних килограммов, появившихся после каникул, достаточно придерживаться трех простых правил, считает Людмила Чернова, врач-диетолог Клинической больницы «РЖД-Медицина» Саратова.

1. Вернуться к сбалансированному питанию и режиму, который был до новогодних праздников, и тем самым обеспечить организм необходимым количеством белка, жира и углеводов в правильном соотношении.

«Не стоит садиться на жесткие диеты или голодать, так ваш организм попадет из одной стрессовой ситуации в другую. Появится риск заработать проблемы с ЖКТ и не только».

2. Пить больше воды – до 1,5-2 литров в сутки. Но только когда хочется пить. Врач отмечает, что основная «водная нагрузка» должна быть в первой половине дня, перед сном прием жидкости лучше ограничить.

«Для того, чтобы уменьшить количество съедаемой пищи, можно выпивать стакан воды за полчаса до приема пищи. И обязательно откажитесь от алкоголя – он не только дает дополнительные калории, но и повышает аппетит».

3. Введите в свой режим физическую активность. Но постепенно, особенно если в каникулы вы вели малоподвижный образ жизни.

«Коньки, лыжи, сноуборд, бег на свежем воздухе, ходьба, главное, не вдавайтесь в крайности. Падать от бессилия в спортивном зале каждый день – не лучший выход».

Постепенно возвращаться к прежнему режиму питания и активности рекомендует и Екатерина Гуреева, врач-эндокринолог сети клиник «Атлас». По мнению врача, запустить обменные процессы помогут сауна, баня и лимфодренажный массаж. «Все это позволит провести «генеральную уборку» и детокс организма после новогодних каникул», — считает она.

Впрочем, после новогодних застолий организм справляется с очищением и «разгрузкой» самостоятельно, если не мешать ему и не нагружать желудок жирной пищей и алкоголем, уверена Алина Губанова, гастроэнтеролог медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье. Прибегать к жестким диетам она категорически не советует.

«Любая диета – это стресс для организма, тем более строгая диета сразу после праздников.

Жесткие ограничения и запреты не только не помогут похудеть, но и наоборот – только поспособствуют набору веса. А заодно негативно повлияют на настроение, психическое состояние и самочувствие в целом. Так что после праздников – никаких разгрузочных дней и голоданий.

Придерживаться любой диеты нужно только по рекомендации врача и под его наблюдением», — предупреждает врач.

Губанова напоминает: в каждый прием пищи половину порции должны занимать овощи, четверть – мясо или рыба, и еще четверть – сложные углеводы. Для перекуса врач советует держать под рукой нарезанные фрукты, сухофрукты или горсть орехов и обязательно соблюдать питьевой режим.

После новогодних застолий специалист по питанию, основатель сервиса доставки продуктов GetVegetable.com Елена Доронкина рекомендует начать с отказа от соленой, сладкой и жирной пищи. А вот прибегать для избавления от нескольких лишних килограммов к БАДам для похудения не стоит.

«Помните, что после новогодних праздников важнее не сбросить лишние килограммы, которые вы «наели» за этот период, а нормализовать ваши обменные процессы и привести организм в стабильный режим работы. Важно избавиться от лишней жидкости, оставшейся после острой и соленой пищи, а также наверстать упущенное «обездвиженное» состояние, которое так присуще всем нам на каникулах, когда хочется чаще лежать и просто ничего не делать, но тем не менее это приводит к плохому перевариванию пищи и застоям в организме», — поясняет она.

Чтобы вывести из организма токсины и нормализовать обменные процессы, специалист по питанию рекомендует отказаться от фастфуда, тяжелой пищи и алкоголя, не питаться «на бегу» и следить за режимом.

«Восстановить организм и зарядить его энергией помогут такие продукты, как морская капуста, тыква, орехи, молоко, твердые сыры, морепродукты и пророщенное зерно», — перечисляет Доронкина.

Увидев на весах лишние килограммы, Мария Ядрихинская, мастер спорта по пауэрлифтингу, спортивный инструктор, советует не паниковать.

«Если лишние килограммы набираются за короткий срок, то большая часть из них – это не лишний жир, а вода. Воду тело задерживает при переедании в первую очередь. Она сама сольется, как только вы войдете в свой стандартный рабочий режим», — говорит она.

Для начала следует увеличить на 15-20% свою двигательную активность.

«Если обычно вы делаете 6000 шагов в день, в ближайшие 2-4 недели ходите 7000. Для этого достаточно подальше припарковать машину от офиса, подняться домой по лестнице, а не на лифте, пойти от метро длинным путем, а не коротким. Трудозатрат немного, а лишняя регулярная тысяча шагов увеличит расход калорий», — предлагает Ядрихинская.

Быстро избавиться от набранных за праздники килограммов поможет временное сокращение потребляемого калоража. Тем, кто считает калораж в приложениях типа fatsecret, эксперт рекомендует урезать его на 5-10%. «Не нужно садиться на жесткую диету, это вызовет обратный эффект – лишний стресс еще больше задержит воду и вы получите прибавку в весе», — предупреждает тренер.

Тем, кто не считает калории, а ест интуитивно, инструктор советует убрать десятую часть порции на обед и ужин. «Это не так заметно для организма, а вкупе с увеличенной двигательной активностью принесет отличный результат», — уверяет она.

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