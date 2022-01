7 топ-моделей, которые решили запеть

Супермодель Хайди Клум выпускает дебютный сингл вместе со своим кумиром рэпером Снуп Доггом. Это будет танцевальная композиция под названием Chai Tea With Heidi. Хайди Клуи — не первая из успешных моделей, кто попробовал себя в качестве певицы. Но далеко не всем ее предшественницам удалось добиться успеха в мире музыки.

Над созданием трека Хайди Клум и Снуп Догга работала продюсерская группа Weddingcake. Ожидается, что песня в танцевальном жанре, которая будет выпущена уже в эту пятницу, 14 января, возглавит главные топ-чарты, она также прозвучит в программе «Топ-модель по-немецки», где Клум выступает в роли ведущей.

В качестве дополнительного промо к релизу известный фотограф Ранкин снял музыкальное видео для рэпера и модели, а, точнее, теперь уже певицы. В ролике Хайди Клум предстала в привычном ей откровенном образе — платье-корсете с объемным рукавами, из-под которого просвечивало нижнее белье. Еще большую дерзость добавляли колготки в сетку и ботфорты на высоком каблуке. Самой яркой частью образа Снуп Догга стали оранжевый воротник на пальто, ну и, конечно, массивная золотая цепочка.

«Я люблю выходить за пределы своей зоны комфорта и бросать себе вызов, так что это было то, что я определенно хотела», — приводит слова модели о приходе в мир поп-музыки The Sun.

По словам начинающей певицы, Снуп Догг всегда был ее кумиром, и она мечтала записать с ним песню, которая будет поднимать настроение людям. «Я знала, что есть только один человек, с которым я хочу записать дуэт. Я большая поклонница Снуп Догга, поэтому решила идти ва-банк или вовсе не браться за это дело, — рассказывает Клум. — Я предложила ему свою идею, и, к моему удивлению и восторгу, он пригласил меня прийти к нему в музыкальную студию».

48-летняя топ-модель — далеко не первая, кто после завершения профессиональной карьеры решил попробовать себя на новом поприще. Еще в 1994 году Наоми Кэмпбелл выпустила дебютный студийный альбом Babywoman. Это была первая и последняя попытка британской модели реализовать себя в музыке. Альбом в стиле R&B смог подняться только на 75 строчку музыкального рейтинга в Великобритании, хотя над ним работали лучшие авторы, а выпуском занимался крупный американский звукозаписывающий лейбл Epic Records. В целом по миру было продано около миллиона копий.

close 100% Кадр из клипа группы Duran Duran на песню «Girl Panic!» Duran Duran/YouTube

Более успешно профессиональная певческая карьера сложилась у Карлы Бруни. После того как в конце прошлого века она сошла с главных подиумов мира, супермодель 90-х занялась музыкой и начала выступать как певица. Дебютный альбом собственного сочинения на итальянском и французском языках она выпустила в 2002 году, третий релиз под названием «Как ни в чем не бывало» Бруни представила уже будучи первой леди Франции, супругой Николя Саркози. Релиз привлек большое внимание публики, которые раскупали копии миллионами. Седьмой альбом из 13 треков модель назвала своим именем и презентовала в июле 2020 года.

close 100% Кадр из музыкального видео Карлы Бруни, исполняющей песню «Quelqu'un m'a dit», Барклай, 2014 год Carla Bruni/YouTube

Как говорила Карла Бруни в интервью The American Songwriter, к написанию песен ее подтолкнуло ощущение тревожности, которое она испытывала еще задолго до начала пандемии. «Я чуть не попала в аварию год назад. Каждый раз, когда оказываешься рядом со смертью, начинаешь чувствовать себя более живой», — объяснила она выбор в пользу обнадеживающих песен.

Топ-модели 2010-х Каре Делевинь удалось стать всемирно известной актрисой и даже певицей, параллельно снимаясь в рекламных компаниях и участвуя в показах модных брендов. Одним из поклонников творчества британской модели можно назвать Люка Бессона, включившего ее песню I Feel Everything в сборник саундтреков к фильму «Валериан и город тысячи планет» (2017), в котором Делевинь сыграла одну из главных ролей.

close 100% Кадр из клипа Кары Делевинь на песню «I Feel Everything» CaraDelevingneVEVO/YouTube

Кстати, на показе Chanel Salzburg 2014/15 Métiers d'Art в Париже модель исполнила песню вместе с Фарреллом Уильямсом, а еще годом ранее записала композицию Sun Don't Shine в дуэте с певцом Уиллом Хердом. «У нее необыкновенный голос, и, если она захочет, ее ждет успешная карьера», — отзывался после о талантах модели исполнитель.

Однако сейчас треки Делевинь перестали пользоваться особой популярностью. Согласно данным сервиса Spotify, в месяц количество уникальных слушателей на странице модели — чуть больше 34 тыс.

Поющих моделей особенно любят приглашать сниматься в роликах рекламных компаний, чтобы они продемонстрировали не только одежду, но и исполнили известные композиции.

close 100% Кадр из музыкального видео для бренда H&M H&M/YouTube

Например, в таком формате выступила Наташа Поли для съемки марки одежды Frame Denim, Коко Роша исполнила песню I Wanna в рекламном видео бренда Roberto Cavalli, Жизель Бюндхен специально для видеоролика H&M перепела композицию All Day and All of the Night британского коллектива 60-х The Kinks, а для рекламы ароматов Chanel спела и сыграла на гитаре. В отличие от других, на этом Бюндхен с музыкой не покончила. Она неоднократно выкладывала в Instagram ролики с исполнением различных композиций под гитару в любительском формате.