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«Чья-то сестра может увидеть». Туристам объяснили, как не надо себя вести на Кавказе

Что должны знать туристы при посещении республик Северного Кавказа

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Женщина фотографируется на яке на территории горнолыжного курорта «Домбай», Карачаево-Черкесская Республика

Женщина фотографируется на яке на территории горнолыжного курорта «Домбай», Карачаево-Черкесская Республика

Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Отдых в республиках Северного Кавказа набирает популярность, но некоторым туристам стоит быть внимательнее — не все будут рады их увидеть. Проблема — в неправильном поведении и форме одежды. Эксперты рассказали «Газете.Ru», почему в горах Дагестана и в Чечне лучше не слишком обнажаться — и мужчинам, и женщинам.

Турпоток на Северный Кавказ увеличился вдвое в ноябре и декабре 2021 года по сравнению с предыдущим годом. Повышенный спрос на путевки в регион наблюдался и в новогодние праздники, а пиковый день вылетов пришелся на 3 января — об этом рассказали «Газете.Ru» в сервисе Ozon Travel.

По словам Михаила Осина, генерального директора Ozon Travel, в основном туристы на Северный Кавказ летели из Москвы: 75% прибыли в Минеральные Воды, 15% — во Владикавказ и 10% — в Грозный. «Предпочтение спортивному туризму отдают всего 2%, тогда как для 14% основная цель поездки — экскурсии и посещение достопримечательностей. В такие поездки чаще всего отправляются в одиночку или группой», — добавил эксперт.

При этом гости региона не спешили бронировать отели, а предпочитали останавливаться в частном жилье или апартаментах — из-за санитарных ограничений. В Краснодарском крае (самом востребованном кавказском направлении) на зимних каникулах было на 77% бронирований в отелях меньше, рассказали «Газете.Ru» в национальной системе бронирования Bronevik.com. В Ставропольском крае и Карачаево-Черкесской республике спрос на бронирование отелей упал на 6%, в Дагестане он практически не изменился.

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Отдыхающие на территории горнолыжного курорта «Архыз»

Отдыхающие на территории горнолыжного курорта «Архыз»

Елена Афонина/ТАСС

Не все туристы, однако, учитывали особенности региона, который выбрали для отдыха, отчего в соцсетях распространились призывы объяснять путешественникам правила поведения на Северном Кавказе. Например, жители Карачаево-Черкессии недавно осудили туристку, катавшуюся в горах Домбая в купальнике и папахе.

Пост модели разлетелся по местным пабликам и вызвал волну негатива и осуждения. «Зачем ради прибыли и хайпа продавать свою честь и достоинство. К тому же обидно, что опубликовал это местный паблик, на фоне гор, да еще и с папахой, с символом горца!» — говорится в посте в аккаунте «ЧП Карачаево-Черкесии».

Подобного рода спуски действительно лучше оставить для визитов в Альпы, где каждый год проводятся парады в купальниках на горнолыжных склонах. Для поездки на Кавказ Надежда Студзицкая, создатель авторских туров и тур-менеджер компании Trip for Students, советует выбирать одежду по простому принципу — ту, которую бы одобрил ваш консервативный дедушка.

«А, значит, никаких суперкоротких шорт и платьев с глубоким вырезом. Вместо этого лучше выбрать майки с закрытыми плечами, свободные капри ниже колена (обтягивающие велосипедки тоже не лучший вариант) или закрытые платья. Это поможет вам сохранить нервы и хорошее настроение», — говорит эксперт по туризму.

О внешнем виде стоит позаботиться не только девушкам, но и мужчинам. Мурад Гарунов, гид и организатор экскурсий по Дагестану, отмечает, что парням не стоит надевать шорты — их лучше заменить на бриджи, а в море лучше не купаться в обтягивающих плавках, выбрав что-то более закрытое. «Чья-то сестра, мать может видеть, а отцу, брату, сыну будет это неприятно», — объясняет Гарунов.

Эти правила в меньшей степени касаются Минеральных Вод, Домбая или Эльбруса, поясняет Надежда Студзицкая — здесь привыкли к туристам. «Но если едете в Дагестан или другие республики региона, где преобладает мусульманство – вспоминайте «правило дедушки» обязательно», — говорит тур-менеджер.

Эксперты уточняют: в крупных городах все будет хорошо, но чем выше в горы, то взгляды строже. Там, если одежда туристов слишком открытая, местные жители (в особенности мужчины) считают своим долгом сделать замечание или даже прочитать лекцию на этот счет. «Убивать и резать никто не будет, но замечание могут сделать, а оно, как говорится, может испортить настроение на целый день. Просто форма одежды — грех не только вам, но и парням, которых, смотря на красивую полуголую девушку, посещают нехорошие мысли», — объясняет воззрения местных Мурад Гарунов.

Москвичка Лидия, которая совсем недавно ездила в Дагестан, подтверждает, что подобающий внешний вид как у женщин, так и у мужчин (закрытые коленки и плечи) — залог хорошего настроения. «Мы, конечно, смирились со своей участью в +35, но в нашей группе были любительницы пойти против правил. Они поехали в коротких юбках и платьях и практически ничего длинного у них с собой не было, — рассказывает историю девушка. — Мы жили в горах, хозяин дома сказал, что у него можно ходить в чем угодно, потому что он и его семья уже привыкли к туристам, но в других местах шортам рады не будут».

Так и получилось: когда девушки приехали на экскурсию в одно сел и встретили пожилых дагестанцев, они очень долго отчитывали их за неподобающий внешний вид.

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Мужчина в национальной одежде на территории горнолыжного курорта «Архыз», Карачаево-Черкесская республика

Мужчина в национальной одежде на территории горнолыжного курорта «Архыз», Карачаево-Черкесская республика

Елена Афонина/ТАСС

«В общем они, конечно, ничего не сделали, но настроение у девочек было немного испорчено, — вспоминает Лидия. — Ну, и если бы девочки были одни, а не в составе большой группы, проблемы могли бы быть уже другого характера, потому что когда они в коротких юбках ходили по Махачкале, к ним просто приставали местные. Они уважают своих женщин, которые одеваются так, как положено. И подобный внешний вид у них вызывает определенные ассоциации, тут ничего не попишешь».

Похожую историю, только про строгое отношение к мужчинам, рассказал «Газете.Ru» Михаил Ронкаинен, автор и ведущий программы «Россия вне зоны доступа» на телеканале «Моя Планета».

«Однажды у меня в Чечне был боксерский бой — я дрался с другим блогером, так сказать, «блогерский бой». Я дрался в шортах и футболке, и в этой же одежде сразу после боя поехал в ресторан отмечать, не было сил переодеться. Прямо в ресторане ко мне подошел достаточно внушительного вида чеченец и попросил что-то надеть. Шорты на мужчинах оскорбляют некоторых чеченцев, как и открытая одежда у женщин», — рассказал телеведущий.

Помимо одежды осторожность следует соблюдать и с распитием алкоголя и курением «на виду». В большей степени эти правила касаются девушек.

А вот вежливость и учтивое отношение — это то, что расположит к себе местных жителей. «Особенно на Кавказе, где забота о госте – это очень важно. Везде накормят, напоят, расскажут миллион историй и предложат помощь — то самое кавказское гостеприимство. Разница, в основном, в том, что встречают по одежке», — говорит тур-менеджер Надежда Студзицкая.

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