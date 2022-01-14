Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Пентагон не готов назвать виновных в недавних кибератаках... 20:59
Кличко подозревает Россию в кибератаке на сайт мэра Киева 20:54
Овечкин рассказал о своей травме 20:49
Боец UFC рассказал, почему отказывается считать себя русским 20:45
Названы сроки начала выдачи сертификатов по антителам 20:42
В Белом доме прокомментировали возможности проведения саммита... 20:39
Источник: Киев не обозначил вопросы для саммита... 20:35
На Украине обвинили Россию в кибератаке на сайты... 20:21
В Сенате США представили проект санкций против России... 20:21
В Белом доме заявили о наличии данных о готовящихся... 20:15
Стиль

Без денег и дома: что ждет герцога Йоркского

На что будет жить лишенный титула сын Елизаветы II

close
100%
Принц Эндрю

Принц Эндрю

Manish Swarup/AP
Будущее герцога Йоркского, лишенного накануне титула Его королевского Высочества и многих других, выглядит весьма печально. Он небогат, а траты его ждут значительные, говорят эксперты по делам королевской семьи Суд, перед которым он будет отвечать под делу об изнасиловании Вирджинии Джуффре, может обязать герцога выплатить многомиллионную компенсацию. Однако у него, скорее всего, не будет уже даже личного дома.

Сына королевы Елизаветы II Эндрю, герцога Йоркского, лишенного накануне титула Его королевского Высочества, военных званий и права заниматься патронажем многочисленных организаций, ждут трудности финансового характера. Как предположила редактор Daily Mail Ребекка Инглиш, эксперт по делам королевской семьи, герцога, который никогда не располагал большим денежным состоянием, в ближайшее время ждут крупные денежные расходы — и как он будет их покрывать, не совсем ясно.

«Несмотря на 30-комнатный дом с семью спальнями, Ройал-Лодж, расположенный на расстоянии броска камня от Виндзорского замка, Эндрю, как и многие другие члены королевской семьи, весьма небогат», — написала Ребекка Инглиш в своей колонке в таблоиде.

Между тем, по судебному иску, который подала обвинившая его в изнасиловании Вирджиния Джуффре, 61-летнему Эндрю, вероятно, придется заплатить от 5 до 6 млн фунтов стерлингов. На слушаниях по этом делу, согласно обнародованному накануне решению Букингемского дворца, герцог Йоркский будет отвечать как частный гражданин. В этом же качестве ему придется и возмещать ущерб своей предполагаемой жертве — сам Эндрю обвинения в изнасиловании категорически отвергает.

По мнению Ребекки Инглиш, к миллиардеру Джеффри Эпштейну, который был обвинен в педофилии, сексуальном насилии и склонении девочек-подростков к занятию проституцией, Эндрю привлекло именно богатство финансиста. Сам же герцог никогда не обладал возможностью вести роскошную жизнь — его расходы практически не покрывались из государственной казны. Все, что получал принц Эндрю за счет британских налогоплательщиков, — это путешествия по всему миру в качестве торгового спецпредставителя Великобритании и 24-часовая охрана.

В остальном же его траты возмещались за счет средств, которые он получал от королевы из ее доходов от недвижимости в герцогстве Ланкастерском, инвестиций в бумаги и наследства покойных родственников, в том числе бабушки, королевы-матери Елизаветы. Кроме того, у герцога есть небольшая пенсия — как у военнослужащего военно-морских сил.

Резиденция герцога Йоркского, где он проживает вместе с супругой, Сарой Фергюсон, ему не принадлежит — она сдана ему в аренду королевским фондом Crown Estate. Вся недвижимость, которая есть у Эндрю, — это скандальное шале в швейцарском Вербье, купленное пять лет назад за 18 млн фунтов стерлингов. Но его герцог планирует продать, в ноябре 2021 года только выплатив ипотеку — последнюю ее часть владелица дома Изабелль де Рувр выбивала через суд. Как пишут британские СМИ, покупатель на этот объект недвижимости уже найден.

Раньше у принца Эндрю был еще один дом — Саннингхилл-парк неподалеку от Виндзорского замка, который подарила ему на свадьбу мать, королева Елизавета II. Но герцог давно успел его продать — в 2007 году особняк с 12 спальнями приобрел, как пишет Daily Mail, Тимур Кулибаев, зять Нурсултана Назарбаева, названный изданием его «другом и партнером по охоте на гусей».

Стоимость сделки составила 15 млн фунтов стерлингов, и это на 3 млн больше, чем запрашивал продавец.

Предполагается, что королева Елизавета II продолжит оплачивать счета своего сына — но возмещать ущерб его предполагаемой жертве Вирджинии Джуффре она не станет, уверены эксперты по королевским делам. Daily Mail допускает при этом, что Эндрю попросят освободить жилплощадь — тем более, что такая просторная резиденция ему больше не нужна, поскольку обе дочери, Евгения и Беатрис, вышли замуж и не живут с родителями.

Если многие вещи относительно будущего остаются неясными, точно известно, что он не вернется к обязанности официально представлять королевскую семью и заниматься патронажем организаций, находившихся по его покровительством.

Заявление, распространенное 13 января королевским дворцом, гласило: «При одобрении и согласии королевы, военные звания и патронажные организации герцога Йоркского возвращены королеве. Герцог Йоркский по-прежнему отстранен от публичных мероприятий и будет защищать себя в суде как частное лицо».

Несколько титулов и званий Эндрю все же сохранили. Он останется герцогом Йоркским, кавалером ордена Подвязки, вице-адмиралом флота и государственным советником. Впрочем, лишение его еще и герцогства, например, не ожидалось. Как объяснял The Sky королевский биограф Кристофер Уорвик за несколько дней до объявления Букингемского дворца, согласно акту от 1917 года лишению британских титулов подвергают только «королевских врагов».

«Эндрю — не враг Британии, так что Акт о лишении титула не вступит в действие», — говорил он.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+