Без денег и дома: что ждет герцога Йоркского

Будущее герцога Йоркского, лишенного накануне титула Его королевского Высочества и многих других, выглядит весьма печально. Он небогат, а траты его ждут значительные, говорят эксперты по делам королевской семьи Суд, перед которым он будет отвечать под делу об изнасиловании Вирджинии Джуффре, может обязать герцога выплатить многомиллионную компенсацию. Однако у него, скорее всего, не будет уже даже личного дома.

Сына королевы Елизаветы II Эндрю, герцога Йоркского, лишенного накануне титула Его королевского Высочества, военных званий и права заниматься патронажем многочисленных организаций, ждут трудности финансового характера. Как предположила редактор Daily Mail Ребекка Инглиш, эксперт по делам королевской семьи, герцога, который никогда не располагал большим денежным состоянием, в ближайшее время ждут крупные денежные расходы — и как он будет их покрывать, не совсем ясно.

«Несмотря на 30-комнатный дом с семью спальнями, Ройал-Лодж, расположенный на расстоянии броска камня от Виндзорского замка, Эндрю, как и многие другие члены королевской семьи, весьма небогат», — написала Ребекка Инглиш в своей колонке в таблоиде.

Между тем, по судебному иску, который подала обвинившая его в изнасиловании Вирджиния Джуффре, 61-летнему Эндрю, вероятно, придется заплатить от 5 до 6 млн фунтов стерлингов. На слушаниях по этом делу, согласно обнародованному накануне решению Букингемского дворца, герцог Йоркский будет отвечать как частный гражданин. В этом же качестве ему придется и возмещать ущерб своей предполагаемой жертве — сам Эндрю обвинения в изнасиловании категорически отвергает. Елизавета II лишила сына воинских званий на фоне обвинений в изнасиловании Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю, обвиняемый в насилии над несовершеннолетней... 13 января 23:19

По мнению Ребекки Инглиш, к миллиардеру Джеффри Эпштейну, который был обвинен в педофилии, сексуальном насилии и склонении девочек-подростков к занятию проституцией, Эндрю привлекло именно богатство финансиста. Сам же герцог никогда не обладал возможностью вести роскошную жизнь — его расходы практически не покрывались из государственной казны. Все, что получал принц Эндрю за счет британских налогоплательщиков, — это путешествия по всему миру в качестве торгового спецпредставителя Великобритании и 24-часовая охрана.

В остальном же его траты возмещались за счет средств, которые он получал от королевы из ее доходов от недвижимости в герцогстве Ланкастерском, инвестиций в бумаги и наследства покойных родственников, в том числе бабушки, королевы-матери Елизаветы. Кроме того, у герцога есть небольшая пенсия — как у военнослужащего военно-морских сил.

Резиденция герцога Йоркского, где он проживает вместе с супругой, Сарой Фергюсон, ему не принадлежит — она сдана ему в аренду королевским фондом Crown Estate. Вся недвижимость, которая есть у Эндрю, — это скандальное шале в швейцарском Вербье, купленное пять лет назад за 18 млн фунтов стерлингов. Но его герцог планирует продать, в ноябре 2021 года только выплатив ипотеку — последнюю ее часть владелица дома Изабелль де Рувр выбивала через суд. Как пишут британские СМИ, покупатель на этот объект недвижимости уже найден. Читайте также Принца Эндрю вызвали в американский суд по делу о педофилии 13.01.2022, 02:04 Трамп, Клинтон и принц Эндрю путешествовали на самолете миллиардера-педофила Эпштейна 01.12.2021, 13:25 Принц Эндрю попросил суд прекратить дело об изнасиловании 30.10.2021, 01:38

Раньше у принца Эндрю был еще один дом — Саннингхилл-парк неподалеку от Виндзорского замка, который подарила ему на свадьбу мать, королева Елизавета II. Но герцог давно успел его продать — в 2007 году особняк с 12 спальнями приобрел, как пишет Daily Mail, Тимур Кулибаев, зять Нурсултана Назарбаева, названный изданием его «другом и партнером по охоте на гусей».

Стоимость сделки составила 15 млн фунтов стерлингов, и это на 3 млн больше, чем запрашивал продавец.

Предполагается, что королева Елизавета II продолжит оплачивать счета своего сына — но возмещать ущерб его предполагаемой жертве Вирджинии Джуффре она не станет, уверены эксперты по королевским делам. Daily Mail допускает при этом, что Эндрю попросят освободить жилплощадь — тем более, что такая просторная резиденция ему больше не нужна, поскольку обе дочери, Евгения и Беатрис, вышли замуж и не живут с родителями.

Если многие вещи относительно будущего остаются неясными, точно известно, что он не вернется к обязанности официально представлять королевскую семью и заниматься патронажем организаций, находившихся по его покровительством. Принц Эндрю продает свой единственный дом из-за долгов Сын Елизаветы II принц Эндрю вынужден продать единственный объект недвижимости, находящийся у него... 28 сентября 14:40

Заявление, распространенное 13 января королевским дворцом, гласило: «При одобрении и согласии королевы, военные звания и патронажные организации герцога Йоркского возвращены королеве. Герцог Йоркский по-прежнему отстранен от публичных мероприятий и будет защищать себя в суде как частное лицо».

Несколько титулов и званий Эндрю все же сохранили. Он останется герцогом Йоркским, кавалером ордена Подвязки, вице-адмиралом флота и государственным советником. Впрочем, лишение его еще и герцогства, например, не ожидалось. Как объяснял The Sky королевский биограф Кристофер Уорвик за несколько дней до объявления Букингемского дворца, согласно акту от 1917 года лишению британских титулов подвергают только «королевских врагов».

«Эндрю — не враг Британии, так что Акт о лишении титула не вступит в действие», — говорил он.