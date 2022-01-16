Символ посткарантинной моды: джоггеры стали новыми джинсами

Джоггеры и тренировочные штаны сегодня называют новыми джинсами. Но носить их — немного сложнее: общество не готово воспринимать спортивные брюки как одежду, подходящую и для прогулки, и для офиса, и для похода к бабушке. Стилисты рассказали «Газете.Ru», как носить джоггеры на работу и какой главный тренд сезона не сочетается с трениками.

Как бы ни говорили, что расслабленный стиль надоел всем после самоизоляции, и в моду стали приходить сложные образы, треники и джоггеры все равно остаются и в мужском, и женском гардеробе на главной полке. Они стали символом посткарантинной моды и уверенно сохраняют свои позиции благодаря удобству и практичности.

Различия между джоггерами и трениками в целом нет, только у первых есть резинка на щиколотке, а у вторых ее нет. Поэтому правила стилизации для обоих спортивных брюк одинаковые.

С чем надевать джоггеры или треники на прогулку с собакой или для похода в магазин, вполне очевидно. Но когда хочется пойти в них в офис, возникает вопрос: как не выглядеть в спортивных штанах так, будто вы только что вышли из леса. Рубашка, свитер, водолазка или худи в тон — что подобрать наверх?

В первую очередь, психолог-имиджмейкер Лана Волохова советует отталкиваться от того, сколько раз эту вещь надевали.

«Если однотонный спортивный костюм (именно в таком формате чаще всего носят джоггеры) надет больше пяти раз, то проверьте, пожалуйста, не выглядит ли это как пижама. Если он хотя бы отдаленно напоминает пижаму и в нем можно спать, то это сразу «нет» — и мужчинам, и женщинам», — говорит эксперт по стилю.

Также она предупреждает, что

взгляды в нашем обществе все еще консервативны и люди старше вас по возрасту или выше по социальному статусу, как правило, не готовы видеть в офисе человека в спортивках.

«Таких коллег они не воспринимают не то чтобы всерьез, а вообще», — предупреждает Волохова.

Если коллектив на работе менее строго относится к дресс-коду, то Юлия Богатова, шеф-стилист сервиса по персонализированному подбору одежды Freestylo, предлагает женщинам сочетать джоггеры с футболкой в стиле casual или с официально-деловым оверсайз-пиджаком. Инфлюенсеры предлагают носить спортивные брюки с классическими белыми рубашками или объемными свитерами. В общем со всем тем, с чем бы вы надели джинсы — джоггеры действительно стали новыми джинсами, уверена она.

Еще одним способом не прогадать с выбором верха будет покупка однотонных брюк, к которым подойдет все.

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Для мужчин, в принципе, рекомендации те же, что и для женщин — стоит поэксперементировать со смешением стилей. Стилист Юлия Богатова предлагает присмотреться к сочетанию джоггеров с многослойным верхом в виде джемпера и выглядывающей из-под него строгой рубашки.

«Мужчинам предлагаю не бояться миксовать джоггеры с классикой, — говорит модный эксперт Lamoda Полина Федотова. — Например, дополнять их футболкой, casual-пиджаком и кроссовками. Либо сочетать с супер объемным худи или свитшотом в стиле Канье Уэста».

В повседневной жизни беспроигрышным сочетанием для женщин, по мнению стилиста, будут джоггеры с оверсайз-жакетом, кроп-топом или футболкой. Более консервативные образы получаются, если надевать их с худи, кроссовками и бейсболками. А чтобы образ выглядел не слишком скучно, стилист советует добавить к комплекту вместо пуховика классическое длинное пальто или тренч.

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«Что касается перьев и стразов – лучше свести такой декор к минимуму, чтобы образ не выглядел дешево, — говорит Полина Федотова. — Правильная стилизация джоггеров – смешение стилей (например, спорта и классики), но с учетом достаточно базовых фасонов и лаконичного дизайна».

Отдельный вопрос — обувь. Джоггеры за счет резинки смотрятся лучше с открытыми босоножками, а тренировочные штаны хороши с грубыми ботинками, кедами на платформе и кроссовками.

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На выбор тех или иных спортивных штанов должен влиять не только их цвет или фасон, но и состав, про который многие забывают. Юлия Богатова советует присмотреться к изделиям из хлопковой ткани с небольшим количеством эластана — они более долговечные, и у них не вытягиваются коленки при носке.

«Если вы устали от привычных хлопковых джоггеров, присмотритесь к другим материалам. Например, бренд Saint Laurent в одной из последних коллекций предлагает джоггеры из эко-кожи. А джоггеры из кашемира подойдут для более «статусных» луков», — говорит стилист.

Полина Федотова добавляет, что ориентироваться также стоит на на плотный материал, который не будет просвечивать, и выбирать всегда стоит модель оверсайз. «Брюки должны сидеть свободно и расслабленно – тогда у вас получится создать именно модный и актуальный сейчас образ», — объясняет модный эксперт.

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Джоггеры и треники переживают расцвет не только благодаря новой моде на комфорт и практичность, но и возвращению стиля нулевых. Культовые в то время расклешенные брюки из бархатистого велюра Juicy Couture, которые носила Пэрис Хилтон и главные представительницы люксового стиля Лос‑Анджелеса, вновь оценили 20-летние. А благодаря таким дизайнерам, как Демна Гвасалия и Вирджил Абло, высокая мода подружилась с уличным стилем, и спортивки стали появляться на Неделях моды и даже красных ковровых дорожках.