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Стиль

Шорты-юбки и шапки-ушанки. Как должны будут выглядеть мужчины через год

Чем закончилась мужская Неделя моды в Милане

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Бренды Prada, JW Anderson, Fendi, Etro на Неделе Моды 2022 в Милане

Бренды Prada, JW Anderson, Fendi, Etro на Неделе Моды 2022 в Милане

Global Look Press
Мужская Неделя моды в Милане, завершившаяся 18 января, обозначила главные тренды на осень и зиму 2022 года. Это не только большое количество кожи, нейлона, искусственного меха, но и классические брюки, шапки-ушанки, объемные пальто и дубленки: стильно одеться смогут и те, кто готов выйти на улицу в шубе на голое тело, и скромные мужчины, избегающие экспериментов. «Газета.Ru» — о самом интересном на Неделе моды и тенденциях сезона «Осень-зима 2022».

В Милане подошла к концу Неделя мужской моды сезона «Осень-зима 2022». Она длилась пять дней (с 14 по 18 января), и за это время более 50 брендов успели представить свои коллекции — как онлайн, так и публично.

Пожалуй, самым обсуждаемыми получились шоу Prada и Dolce & Gabbana — благодаря приглашению в качестве моделей звезд Голливуда.

Поддержать первую совместную коллекцию Миуччи Прады и Рафа Симонса, показанную вживую, были приглашены известные актеры старой и новой гвардии. За привлечение молодой аудитории на показе отвечали: Филиппо Скотти, сыгравший главную роль в фильме «Рука бога», Эштон Сандерс, исполнивший роль в оскароносном фильме «Лунный свет», Эйса Баттерфилд, звезда сериала «Половое воспитание», и Томас Сангстер, известный по роли сериале «Ход королевы». Однако куда больший фурор на подиуме произвели 69-летний Джефф Голдблюм и 62-летний Кайл Маклахлен. Благодаря им фото с показа разошлись по пабликам. Россию на подиуме Prada представлял солист группы «Пикчи» Олег Седанцов.

Сама коллекция Prada, названная Body of Work, представляет собой набор достаточно базовых вещей: кожаные пальто, объемные свитеры и брюки, дорожные сумки. Но центральным элементом стала униформа — военная и рабочая.

Журнал Vogue даже предположил, что желтые комбинезоны из нейлона и кожи якобы отсылают к фильму «Солярис» Андрея Тарковского и одежде его главного героя. Основные цвета коллекции — синий и черный, но также много лавандового, красного и оранжевого.

Кстати, авторитетный паблик о моде Diet Prada был недоволен работой Симонса и Прады. По его мнению, уж слишком много было заимствований из последних удачных коллекций Balenciaga. «Скучаем по тем временам, когда бренд Prada делал противоположное тому, что делали все остальные в индустрии», — пишут авторы.

За день до показа Prada состоялось шоу Dolce & Gabbana, звездой которого стал рэпер Колсон Бэйкер, более известный под псевдонимом Machine Gun Kelly. Ему досталась самая ответственная роль — открывать и закрывать показ. А еще он спел. Поддержать Бэйкера приехала его невеста Меган Фокс: ради нее он разделся на подиуме — и отдал ей пиджак.

Саму коллекцию Dolce & Gabbana выполнили в лучших традициях итальянского модного дома: ярко, экспрессивно и вызывающе.

Были и шубы на голое тело, и комбинезоны из полиэтилена, и синтепоновые сапоги в черно-розовую шашку, и ультравысокие шапки. Модным критикам некоторые вещи и элементы показались заимствованными из коллекций других брендов — например, меховые унты как у Miu Miu, или широкие плечи как у Balenciaga.

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Музыкант Машин Ган Келли на показе Dolce & Gabbana в рамках Недели Моды 2022 в Милане

Музыкант Машин Ган Келли на показе Dolce & Gabbana в рамках Недели Моды 2022 в Милане

Dolce & Gabbana/YouTube

Эстетикой аутдор вдохновились бренды Zegna и Dsquared2. Первый показал классический вариант применения одежды «по-походному»: классические брюки с сапогами, анораком и флиской, шапки-ушанки и плащевки с пальто. Dsquared2 в привычной себе манере сочетал все подряд: снаряжение альпиниста — с дедушкиным свитером, шорты в пайетках — с дубленкой, игрушки — с туристическими сумками. Схожее буйство красок было и в коллекции JW Anderson, хитом которой уже стал клатч в виде голубя.

Модный дом Fendi продолжил экспериментировать с маскулиностью — вслед за кроп-топами в мужской линейке появились свитера с вырезами в зоне декольте, капроновые гольфы, лаковые сумки и шорты-юбки.

Ну а более классические и привычные российскому взгляду вещи можно было поискать в коллекциях Brunello Cucinelli, Brioni и Tod's.

Если резюмировать, то в следующем сезоне «Осень-зима 2022» в трендах мужской моды будут образы total-black, многослойность, верхняя одежда из кожи и нейлона, всевозможные оттенки синего, шапки-ушанки, горнолыжная экипировка и свободные брюки классического кроя. Кстати, некоторые гости показов уже поспешили использовать эти приемы в своих образах и стали героями стрит-стайл хроник.

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Гости перед показом Prada Fall/Winter 2022 в Милане

Гости перед показом Prada Fall/Winter 2022 в Милане

Global Look Press

Что касается того, как же одеваться мужчинам в ближайшем будущем, то на этот вопрос «Газете.Ru» ответили fashion-креаторы TikTok. Они в один голос говорят, что вновь популярны станут пастельные тона, а кислотные оттенки уйдут на второй план. Минимализм и комфортный оверсайз тоже останутся с нами, но к ним постепенно будут добавляться интересные элементы и аксессуары.

«В тренды возвращаются «‎рваные вещи»‎, асимметрия, рыцарские и готические мотивы (привет, Celine), балаклавы, бермуды и многие другие интересные эксперименты, — говорит Максим Канашкин (@woodmax_). — Цвет года, кстати, синий с фиолетово-красным подтоном, так что если хотите всегда быть в тренде, можете пополнить свой гардероб одеждой этого цвета».

Стилист Алекс Ондар (@alexinstyle) в число однозначных трендов добавил футболки и рубашки с вырезами, кардиганы и немного феминные образы. «Но я сомневаюсь, что они приживутся в России, — говорит он о последнем тренде. — По понятным причинам, парни не станут щеголять в юбках и на каблуках, как это предлагают мировые дизайнеры».

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