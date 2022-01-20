«Сны всегда символичны»: психологи рассказали о смысле эротических сновидений

Эротические сны редко оставляют равнодушными, особенно если их героями становятся люди, о сексе с которыми в реальной жизни вы и не помышляли. Психологи объясняют, что подобные сновидения отражают ваши скрытые желания и эмоции, которые, чаще всего, никак не связаны с сексом. Почему бывшие партнеры, начальники или лучшие друзья становятся героями эротических снов – в материале «Газеты.Ru».

На днях британская газета TheSun вышла с колонкой, толкующей эротические сны. В ней психолог Ян Уоллес, автор книги «Расшифровка ваших снов», рассказал колумнисту Ясмин Харише, что означают эротические сны о разных людях.

«Люди ужасно переживают и путаются, когда им снятся сексуальные сны. На самом деле эти сны являются отражением того, что нас волнует в нашей реальной жизни. И то, насколько мы страстны во сне, отражает нашу готовность отвечать вызовам реальной жизни», — сообщил психолог.

Уоллес назвал сны самым лучшим автопортретом и объяснил, почему нам снятся эротические сновидения с участием знакомых. Например, многие воспринимают сны о сексе с бывшими партнерами как повод написать им или даже задуматься о возвращении, что, по мнению психолога, в корне неверно. Он утверждает, что подобные сны снятся многим и намекают на то, что пора оставить старые модели поведения в прошлом. «Если вы состоите в новых отношениях, эротические сны с участием бывших могут предупреждать о том, чтобы вы не повторяли прошлых ошибок с вашим нынешним романтическим партнером», — считает он. Заснуть за 15 минут: можно ли победить бессонницу с помощью льда Спасение от бессонницы лежит в морозилке — эта идея активно распространяется сейчас в TikTok... 21 октября 18:07

Сны про секс с боссом, по мнению Уоллеса, снятся не потому, что вы втайне мечтаете оказаться с ним в спальне, а потому, что хотите встать с ним на одну ступеньку карьерной лестницы, а также указывают на то, что вам необходимо заняться саморазвитием. «Начальники символизируют власть и способность использовать эту власть. Эти сны говорят о том, что вам нужно реализовывать свои амбиции и продвигать свои потребности», — считает психолог.

В таком же ключе Ян Уоллес расшифровывает сны о сексе с несимпатичным соседом, лучшим другом, бывшим одноклассником или человеком, которого вы по какой-то причине ненавидите. Из его комментариев можно сделать вывод, что сны про секс не имеют ничего общего с реальными фантазиями.

С австралийским психологом отчасти согласились российские психологи и сексологи.

«Если в эротическом сне вам приснился начальник, сосед или другой персонаж, которого вы в жизни вообще не могли бы представить в какой-то интимной роли, не спешите приписывать это к своим тайным сексуальным желаниям», — говорит врач-психотерапевт Артем Толоконин, руководитель первой в России клиники психосоматической медицины NeoVita.

По его мнению, сны о сексе говорят о том, что вы преодолеваете внутренний барьер. «Секс – это высшая степень доверия, а герои таких снов, как правило, выступают символами ваших истинных желаний, которые могут быть совсем не связаны с интимной жизнью», — уверен Толоконин. Как и Уоллес, он предполагает, что

начальник в эротических снах появляется в момент, когда внутри есть внутренний порыв вырасти по карьерной лестнице, обрести больше статуса, заработать больше денег или в целом позволять себе больше.

«В данном случае начальник олицетворяет новую ступень развития в социальном и личностном пане – ваша психика открывает пласт внутренних страстных желаний, связанных с карьерным ростом и финансовым благополучием. Такие сны говорят, что пора бы задуматься о дальнейшем развитии и росте, и о том, что вы к этому психологически готовы», — объясняет Толоконин.

Кроме того, он считает, что эротические сны способны вскрывать внутренние табу, поэтому в таких сновидениях любовником может предстать сосед и даже муж подруги. Новые иконы стиля — «секси деды» На показе Prada в рамках мужской Недели моды в Милане на подиум вышли звездные актеры 90-х... 17 января 23:31

«Такие сны – это подсознательное желание обратить на себя внимание, начать делать то, что вы раньше не делали, задумываться о смене ориентиров, профессии и, возможно, даже смене места жительства. Сны всегда символичны и несут заряд внутренних желаний, которые человек не осознает. Но секс и социальный подтекст – это всегда выход из зоны запретов и переход в новое качество», — говорит он.

Многие уверены, что, если снится секс с бывшим партнером или школьной любовью, значит, чувства еще не угасли. По словам Толоконина, это не всегда соответствует действительности. Психотерапевт объясняет такие сны как проявление нереализованных желаний, связанных с подростковыми фантазиями.

«В юном возрасте мы всегда фантазируем не только на тему личной жизни, но и своего будущего вообще. Когда появляется потребность вернуться в то состояние, в снах появляются люди из прошлого или просто вашего далекого окружения. Это своеобразный терапевтический момент, напоминание, что жизнь может быть непредсказуемой. Через такие сны вы помогаете себе снять табуированные темы и вернуться в свое ресурсное состояние», — дополняет он.

По мнению психолога-консультанта сексологии Марии Кирилловой, эротические сны с разными людьми могут сниться в случае долгого воздержания. «Тело находит выход из такой ситуации, потому что ему нужна разрядка, которая наступает посредством эротических снов. Вспомните испытанные оргазмы во сне», — говорит она.

Что касается партнеров по сексуальным сновидениям, эксперт полагает, что вне зависимости от того, кто именно снится, этот человек вас чем-то привлекает, но это не означает, что надо срочно повторить сон с ним в реальной жизни.

«Например, если вас привлекает власть и некая недоступность, то вы подсознательно хотите завладеть вашим начальником. И вот он — ваш сон», — говорит Кириллова.

По ее словам, она замечала, что секс с бывшими снится, когда хочется попробовать что-то новое, но нет партнера. «Мозг подкидывает вам надежного персонажа для проб», — полагает Кириллова. Сны про секс с нынешним партнером психолог считает логичными: «Ведь когда испытываешь чувства к партнеру, реакция есть и во сне».

А вот эротические сны с теми, кто в реальной жизни вызывает раздражение или ненависть, психолог объясняет подсознательным поиском выхода для агрессии. «Секс – энергия агрессивная, так что таким образом вы отчасти проживаете эту ненависть», — считает сексолог.

Однополый секс, по ее мнению, снится из-за интереса к чему-то запретному, осуждаемому общественной моралью. Примерно по той же причине снится и секс с лучшим другом. «Ведь вы не знаете, что там и как, но очень интересно», — полагает Кириллова.