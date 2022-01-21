Как остановить потерю волос

Стресс, неудачное окрашивание и даже перенесенный COVID-19 могут спровоцировать выпадение волос. Врачи называют это реактивной алопецией и успокаивают – в таких случаях процесс обратим. Остановить потерю волос помогут устранение причины и правильно подобранный уход. Какие средства восстановят волосы и простимулируют их рост – в материале «Газеты.Ru».

С выпадением волос, спровоцированным какими-либо факторами воздействия, сталкиваются многие люди — врачи называют это реактивной алопецией. «Под «реактивной» мы подразумеваем реакцию организма на какое-либо негативное воздействие: болезнь, стресс или эксперименты с волосами, к примеру, неудачное окрашивание или прически, вызывающие постоянное натяжение волос – афрокосички, тугие хвосты и даже микрокапсульное наращивание», — объясняет «Газете.Ru» Алтана Базылева, косметолог-дерматолог, медицинский эксперт марки Vichy.

Механизм, запускающий реактивное выпадение волос, зависит от причины. Например при болезни, затяжном стрессе или приеме лекарств иммунная система реагирует таким образом, что часть волос, которые находятся в фазе активного роста и в норме должны оставаться в ней, преждевременно переходят в фазу выпадения. А вот после неудачного окрашивания волосяные фолликулы ослабевают в результате воздействия агрессивных компонентов или ожога кожи в результате некорректного применения краски.

По словам врача, во всех вышеперечисленных случаях алопеция является обратимым процессом.

Первоначальной и самой важной задачей является устранение или минимизация фактора, который явился причиной выпадения волос. После перенесенной болезни и затяжного стресса Алтана Базылева рекомендует использовать средства, направленные на улучшение кровоснабжения волосяных фолликулов и продление фазы роста волоса: «Это могут быть сыворотки, лосьоны и шампуни, содержащие кофеин, гинкго билоба, никотиновую кислоту».

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Подойдут также продукты с такими веществами, как миноксидил, аминексил и пептиды. «Миноксидил улучшает кровоснабжение путем расширения сосудов, питающих волос. При применении этого препарата возможны побочные явления, поэтому использовать его нужно только по назначению врача. Аминексил препятствует отвердеванию коллагена вокруг устья волосяного фолликула, таким образом обеспечивая его нормальное кровоснабжение. Пептиды активируют столовые клетки волосяных фолликулов и возмещают недостаток факторов роста, необходимых для активации фазы роста волоса», — рассказывает Алтана Базылева.

Если волосы стали выпадать после окрашивания, врач советует с осторожностью подбирать средства для восстановления.

«Возможно, агрессивные компоненты краски вызвали ожог или раздражение кожи головы, и нанесение на ее поверхность средств, улучшающих микроциркуляцию, может усугубить картину. По этой же причине временно не стоит использовать пилинги и гоммажи для кожи головы», — предупреждает специалист.

В поиске шампуня или сыворотки для стимуляции роста волос легко растеряться: предложение на косметическом рынке велико, но насколько эффективны все эти средства?

Иван Иванов, творческий партнер L'Oréal Professionnel Paris, объясняет, что все продукты, обещающие остановить потерю волос, работают по одному принципу: разогрев кожи головы и приток крови к фолликулам. «Заметного эффекта увеличения густоты можно добиться за два-три месяца, а само выпадение сокращается гораздо быстрее — всего через месяц-полтора», — говорит он.

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По словам Яна Кирила, эксперта по волосам бренда System Professional, если после окрашивания волосы стали ломкими, сухими и выпадают больше, чем обычно, вероятнее всего, была нарушена технология или выбраны неподходящие красители.

«Повреждения в процессе окрашивания, которые приводят к ломкости и потере волос – это, как правило, сильные повреждения тела волоса или кортекса, внутри которых находятся все питательные вещества и кератин, отвечающие за качество и упругость волос», — объясняет он.

Для восстановления нужен комплекс из нескольких продуктов. Для увлажнения и наполнения структуры волос Ян Кирил советует выбирать средства с гидролизованным кератином, а для внешнего блеска и гладкости во время укладки пользоваться маслами.

В пандемию многие трихологи отмечают, что многие их клиенты клиенты столкнулись с проблемой сильного выпадения волос после перенесенного COVID-19. И здесь обычные средства не помогут, полагает Иван Иванов, поскольку выпадение не связано с волосами и кожей головы напрямую. Нужно запастись терпением.

«Занимайтесь здоровьем, принимайте витамины по рекомендации вашего врача и ждите: уже скоро волосы начнут активно расти. У нескольких своих клиентов я наблюдал, как всего через несколько месяцев по всей поверхности головы выросли новые волосы», — рассказывает Иванов.

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Выпадение волос на фоне стресса, после болезни или приема лекарств помогут остановить линейки с витамином B, биотином, кофеином и пантенолом. Эти компоненты укрепляют волосы, увеличивают их диаметр и стимулируют кровообращение кожи головы. Ян Кирил уточняет, что продукты против выпадения волос начинают работать не сразу, и советует использовать выбранные средства не менее трех месяцев.

«Не ждите первых результатов через неделю. Волосы растут не так быстро: сначала запускается рост новой волосяной луковицы, затем она наращивает стержень волоса, и только потом он выходит наружу и начинает набирать силу. На этот процесс уходит примерно 90 дней», — объясняет эксперт.