Могут ли таблетки с коллагеном разгладить морщины

Сегодня на рынке представлен огромный выбор так называемых «таблеток красоты», которые, если верить производителям, могут стать альтернативой инъекциям ботокса, коллагена и гиалуроновой кислоты. Как работают эти витамины и добавки и действительно ли они могут разгладить морщины, улучшить состояние кожи, волос и ногтей – в материале «Газеты.Ru».

Мода на биологически активные добавки и витаминные комплексы для красоты пришла к нам из Японии, где такие препараты принимают почти 90% населения. В Японии «таблетки красоты» назначает врач, в России же их можно купить без рецепта в аптеке или интернет-магазине.

Если забить в поисковике популярного интернет-магазина, продающего витаминные комплексы для здоровья, «витамины красоты», он предложит около двух тысяч разных вариантов. Среди самых популярных – препараты для красоты кожи, волос и ногтей, добавки с коллагеном и гиалуроновой кислотой.

Производители обещают, что эффект от приема превзойдет результат от использования наружных средств ухода, и объясняют, что, в отличие от кремов и сывороток, которые работают только снаружи, «волшебные» таблетки работают изнутри, восстанавливая и поддерживая клетки в более глубоких слоях кожи.

По мнению Екатерины Гуреевой, врача-эндокринолога сети клиник «Атлас», препараты, продающиеся без рецепта, как правило, имеют в своем составе очень маленькие дозировки действующих веществ, а потому ждать от них чуда точно не стоит. «В медицине понятия «витамины красоты», конечно же, нет», — говорит она.

В понимании покупателей и маркетологов такие комплексы — это витамины и микроэлементы, которые могут влиять на качество кожи, волос и ногтей. Но медики относятся к этому термину с сомнением. «Строго говоря, это понятие едва ли можно назвать корректным, потому что на здоровье и внешность человека влияют не только вещества, но и образ жизни. Поэтому перекладывать всю ответственность за красоту на витамины не стоит», — уверена врач. Как остановить потерю волос Стресс, неудачное окрашивание и даже перенесенный COVID-19 могут спровоцировать выпадение волос. Врачи... 21 января 19:41

По словам Юлии Андреановой, врача-дерматовенеролога, клиники «РЖД-Медицина» в Твери, чаще всего в составе «таблеток красоты» — концентрированный витаминный комплекс. «Конечно, в случаях, когда кожа совсем обезвожена, а питание совершенно неправильное, улучшения от приема таких таблеток будут», — полагает она.

Но считать подобные препараты панацеей от всех бед, врач не советует. «Витамины и микроэлементы мы должны получать комплексно, с правильным питанием, а не одними таблетками. Если питание неполноценное, нерациональное и не сбалансированное, ни витамины, ни минералы с помощью таких препаратов мы не восстановим», — говорит Андреанова.

Многие задаются вопросом: есть ли разница между БАДами и витаминами красоты. Андреанова объясняет, что разница лишь в том, что витамины являются лекарственным средством и, в отличие от БАДов, проходят регистрацию. А эффективность и тех, и других зависит от дозировки конкретных витаминов и минералов в составе препарата. При этом эффекта от слишком маленьких доз не будет, а вот слишком высокие значения могут навредить и вызвать нежелательные реакции – от аллергического дерматита до расстройства ЖКТ.

«В составе этих так называемых «таблеток красоты» часто бывает слишком высокая концентрация аскорбиновой кислоты в сочетании с янтарной кислотой. А это может вызвать язвенную болезнь», — предупреждает врач.

Алекcандра Богадельникова, врач-дерматолог, к.м.н., эксперт лаборатории PHYTO уверена: положительный эффект от «таблеток красоты» будет только у здоровых людей. Она объясняет, что задача любых БАДов и витаминных комплексов – восполнить недостаток тех или иных микроэлементов в организме, но только в том случае, если этот недостаток действительно есть.

«В одной капсуле может содержаться слишком высокая доза витаминов, микроэлементов или выжимки из растений. Но не каждый организм способен успешно усвоить эти добавки. Такие препараты могут стать причиной накопления микролитов в почках и в желчном пузыре», — дополняет она.

Во избежание проблем со здоровьем она не рекомендует принимать «таблетки красоты» самостоятельно, без консультации со специалистом. Как избавиться от набранных за праздники килограммов После десяти дней новогодних застолий случается, что брюки не сходятся на талии, а рубашка натягивается... 12 января 22:43

Несмотря на скептическое отношения врачей, с каждым годом на рынке появляется все больше разновидностей таблеток и витаминов красоты. Самые популярные на сегодняшний день – препараты с коллагеном и гиалуроновой кислотой. Александра Богадельникова объясняет это тем, что оба вещества легко усваиваются организмом, но, предупреждает, ждать от них «чудес» не стоит.

«Коллаген и гиалуроновая кислота в виде добавок не разгладят уже имеющиеся морщинки, но помогут вам предотвратить появление новых признаков старения и улучшат внешний вид», — говорит она.

Екатерина Гуреева не выступает против препаратов с коллагеном, но советует выбирать варианты с веществом морского происхождения, например, из медуз, осьминогов, трески или лосося. «Коллаген следует принимать натощак вместе с витамином С. Также будет полезно совмещать прием коллагена вместе с другими антиоксидантами – витаминами А, Е и цинком», — объясняет врач.

А вот прием гиалуроновой кислоты в виде биологически активных добавок эндокринолог считает нецелесообразным. «Оправдано лишь местное введение и применение гиалуроновой кислоты, и оно достаточно эффективно, когда проводится по показаниям», — считает Гуреева.

Однако коллаген, который вы приобретаете в таблетках, обязательно должен быть сертифицирован. «Нельзя без разбора заказывать все подряд в интернете. Очень часто коллаген в таблетках вызывает расстройства ЖКТ», — предупреждает Юлия Андреанова.

Врач советует все же прибегать к натуральным источникам коллагена — он содержится в костных бульонах, хрящах и холодце.