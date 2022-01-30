«Наши клиенты уже не пугаются»: архитектор — о «новой нормальности» в интерьере

В середине прошлого века переходом на новый уровень комфорта для людей становился важным собственный туалет. Сегодня это — высокие технологии, которые позволяют менять освещение и температуру при помощи смартфона, полагает архитектор Евгений Коблов. Он рассказал «Газете.Ru», как изменился подход к созданию интерьера за последние 10 лет, чего люди больше не боятся и какое жилье сейчас выглядит самым модным.

— Как изменился в последнее время подход к созданию интерьера? Чего сейчас хотят заказчики?

— Сейчас у нас часто просят высокую технологичность интерьеров — это новый уровень комфорта, как когда-то — отдельный туалет в собственной квартире. В свое время это было инновацией — когда после войны людей переселяли из бараков в многоквартирные дома, те удобства, которые сейчас нам кажутся чем-то само собой разумеющимся, в то время они были большим шагом вперед. Позже приходили новые планировки — новый образ жизни перетекал в интерьеры и в среду обитания людей.

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— Есть ли примеры подобных инноваций, которые вошли в нашу жизнь, из последнего времени?

— Например, это новые жилые комплексы с большими лобби, развитой инфраструктурой, с красивыми подъездами. Еще 10-15 лет назад такой вещи, как лобби в жилом комплексе, не было. Максимум — консьержка, и то это уже считалось чем-то роскошным. Сегодня лобби — это визитная карточка жилого дома. И мне лично уже странно, когда в новом доме его нет. Люди вообще стали стремиться к новому уровню комфорта. Если раньше нормой был один санузел, то сейчас уже просят, чтобы при каждой спальной комнате была своя ванная комната. И при каждой спальной комнате хорошо бы иметь свой гардероб.

— Получается, что люди по-новому видят в целом планировку квартир?

— Сегодня стало абсолютно нормально, когда у вас объединены кухня, гостиная и столовая. Когда люди видят такие планировки, они уже не пугаются. А еще в 2009-м, когда мы это предлагали, не все соглашались, и нам приходилось делать отдельно кухню, отдельно — «зал».

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— Высокие технологии стали чаще применять?

— Это один из главных трендов в дизайне интерьера. Цифровизация — новый уровень нормальности: сложные системы освещения, прозрачные стеклянные стены в ванной, которые можно сделать матовыми. Такого наши клиенты уже не пугаются. Они уже настаивают на том, чтобы, например, система комфорта климата была оцифрована — чтобы с телефона можно было повышать температуру в доме или понижать.

— Это то, что называется умным домом?

— Да я бы не сказал, что умным... Это просто улучшение комфорта, система автоматизации процессов, для которых раньше необходима была ручная регулировка.

— Это температура в квартире, освещение…

— …Да, влажность, плюс все медиафункции. Целиком пропали аналоговые телевизоры. И очень интересный факт. Есть СНиП (Строительные нормы и правила — «Газета.Ru»), который требует к каждому дому, в каждую квартиру, занести телефонную сеть и радиоточку. Но все эти вещи на протяжении большого количества лет мы уже вырубаем при входе. Люди перестают пользоваться домашними телефонами и полностью ушли от такой штуки, как радиоточка. То есть в правилах написано, что радиоточка — это система экстренного оповещения граждан, но на на самом деле на этот канал уже нельзя рассчитывать — ну у кого из нас есть дома радио, которое работает от радиоточки?

— А это не нарушение правил — если вы не проводите радиоточку?

— Нет. Нарушение — это заглушить пожарные датчики. А отказаться от телефонной линии или радиоточки можно, написав заявление. Но обычно все забывают про это и продолжают оплачивать радиоточку, потому что сумма очень маленькая.

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— Откуда люди черпают идеи, которые просят вас воплотить?

— Люди стали много ездить и видят, какие нововведения есть в гостиницах. На самом деле все инновации сначала вводятся в гостиничный бизнес, люди начинают там это все опробовать, это им нравится, и они просят сделать это там, где живут постоянно.

— Наверное, высокие технологии — достаточно дорогая вещь, не применимая для массового сегмента? Например, недавно итальянская фирма Valcucine представила недавно какую-то невероятную кухню, где дверцы открываются взмахом руки и меняется освещение — и стоит такая кухня больше 7 млн рублей.

— Технологичные вещи не обязательно должны быть настолько дорогими — более простые уже падают в цене. Есть уже умные розетки, лампы, которыми можно управлять с телефона, — за счет массовости производства значительно упала их цена. В 2014 году, когда я делал квартиру с применением высокотехнологичных решений, мне пришлось выделить одну комнату под серверную, чтобы обеспечивать бесперебойную работу всех этих игрушек. А современные вещи настолько упростились, что любой человек может создавать бюджетные варианты по своему желанию.

Возможно, на следующем этапе развития комфорта среды обитания высокие технологии настолько упадут в цене, что станут чем-то само собой разумеющимся при любом строительстве.

Многие жилые комплексы уже сдают дома с положением, которое обеспечивает консьерж-службы. Но технология настолько упростилась, что работает просто от розетки — так что новые системы можно встраивать и в старых квартирах и домах. Какие-то специальные сложные новые коммуникации не нужны.

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— Каким образом вообще возникают тенденции в интерьере? Из журналов?

— Мода в разных видах прикладных изобразительных искусств, то есть дизайна, двигается параллельно. Но толчок ей дает фэшн-индустрия. Если крупных интерьерных выставок в мире две, то Недель моды — по четыре раз в полгода. Поэтому мода в одежде движется намного быстрее. Моду в области интерьера или в автомобильном дизайне менять сложнее: на то, чтобы сшить платье, может уйти неделя: придумал — сшил. А если говорить хотя бы о мебели, то ее нужно придумать, начертить, реализовать, отфотографировать.

Все то, что вы видите в современной печатной прессе, — это уже морально устаревшие интерьеры.

От момента придумывания до выхода журнала в свет проходит, в лучшем случае, полтора года. Поэтому тем, кто хочет узнавать о передовых тенденциях в дизайне и архитектуре, ни в коем случае нельзя обращаться к печатным изданиям. А журналы по архитектуре и дизайну интерьеров можно использовать как альманахи.

— Что может выйти из моды в интерьере?

— Цвета, фактуры, модные изделия. До пандемии раз в год на выставке в Милане разные компании презентовали свое видение того, что будет модно на следующий год. Мы обязательно ездили, смотрели, чтобы понимать: мы движемся в общем потоке, начинаем отставать или пошли не в ту сторону. Сейчас из-за того, что это все подзакрылось, стало чуть сложнее, но можно следить за блогами известных мировых дизайнеров, которые публикуют наработки — а не то, что они уже реализовали. Причем смотреть нужно не только на интерьеры, но и на автомобильный, промышленный дизайн и обязательно — моду. Потому что, как я сказал уже, все движется параллельно: если в фэшн-индустрии идет упор на экологичность, например, то и в дизайне интерьера тоже. Или, например, мода на оверсайз: объемные вещи пришли и в дизайн мебели.

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— Если резюмировать: самый модный интерьер сейчас — с одной стороны, экологичный, с использованием натуральных материалов, но при этом оснащенный высокотехнологичными системами?

— Да. И давайте еще добавим. В интерьерах зачастую используется большое количество произведений современного искусства — картины, мебель в стиле поп-арт. А еще в последнее время стало очень модно делать бионические интерьеры — когда линии повторяют природные, мебель становится округлой, диваны или стулья, например, становятся похожими на большие облака.

close 100% Архитектор Евгений Коблов

— Каким образом удаленка изменила подход к созданию интерьера?

— Нет. Изменился только процесс, но когда мы все вместе ушли на удаленку, мы поняли, что работать издалека — реально. К тому же, во время локдауна архитекторам и дизайнерам, которые занимаются стройками непрерывного цикла, можно было перемещаться по городу без проблем. Мне очень понравилась пандемия — ни пробок, ни заторов.

— Как требование соблюдать социальную дистанцию изменило подход к интерьеру?

— У нас не просят отображать это в проектах. С начала пандемии мы уже сделали несколько общественных интерьеров, и там эти нормы никаким образом не учитываются, потому что все-таки заказчики думают, что это временная система, а мы создаем интерьеры на десятилетия. Делать что-то под текущий момент неправильно — в будущем это будет непонятно тем людям, которые будут туда ходить и не понимать, зачем все это.

— Как все же оборудовать жилье под удаленку, учитывая, что сейчас у нас новый виток пандемии?

— Если у вас однокомнатная квартира, и при этом вы живете с женой и двумя детьми, то как бы вы ни оборудовали, жену и детей вы никуда не денете. Без отдельного, ярко выраженного кабинета, это очень сложно. Фактор помехи будет сильно присутствовать. Но если можно выделить кабинет, то это не обязательно должна быть большая комната.

Еще в 90-е годы появилось такое понятие, как интернет-кабинет — это маленькое пространство, буквально три на три метра, где есть только маленький диванчик, маленький стол, как табуретка, и компьютер с одним книжным шкафом.

Такая комната выделяется отдельно и запирается на ключ — такие вещи мы давно делаем для клиентов, у которых не хватает площади на большой кабинет, но которым надо где-то поработать, положить документы так, чтобы их никто не трогал, личные вещи. Но вообще сделать в своем жилье офис — почти невозможно. Люди, которые с вами живут, работать не дадут.