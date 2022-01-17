Новые иконы стиля — «секси деды»

На показе Prada в рамках мужской Недели моды в Милане на подиум вышли звездные актеры 90-х — Джефф Голдблюм и Кайл Маклахлен. В Telegram-каналах заявили, что в мире зарождается новый тренд на «секси дедов», которые будут появляться на модных шоу и в рекламных компаниях вслед за женщинами, активно борющихся с эйджизмом. «Газета.Ru» сделала подборку звездных мужчин в возрасте, которые уже проявили себя как иконы стиля.

Показ Prada на мужской Недели моды в Милане ознаменовался не только выпуском новой коллекцией Миуччи Прада и Рафа Симонса «Осень-зима 2022», но и выходом на подиум звезд Голливуда. Настоящий фурор произвели 69-летний Джефф Голдблюм и 62-летний Кайл Маклахлен.

Катя Федорова, основательница одного из самых крупных Telegram-каналов о моде «Good Morning, Karl» и бывший редактор модных изданий, уже провозгласила тренд на мужчин в возрасте.

«В последние пару лет мы видели много прекрасных женщин за 50 на обложках и в модных съемках, теперь же Миучча и Раф провозглашают новый тренд — секси дед», — написала fashion-журналист, прикрепив к посту фото Голдблюма и Маклахлена. Александр Рымкевич, редактор Telegram-канала о мужском стиле Bon Mot, тем временем сравнил образы актеров с героями комикса «Блейк и Мортимер»: те же тренчи, те же милитари-детали, те же широкие плечи. 7 топ-моделей, которые решили запеть Супермодель Хайди Клум выпускает дебютный сингл вместе со своим кумиром рэпером Снуп Доггом. Это будет... 13 января 23:55

Для Миуччи Прады это не первый эксперимент с выводом на подиум топовых актеров (помимо Голдблюма и Маклахлена, участие в показе принимало новое поколение актеров — Филиппо Скотти, сыгравший главную роль в фильме «Рука бога», Эйса Баттерфилд, звезда сериала «Половое воспитание», и Томас Сангстер, известный по роли сериале «Ход королевы»). Коллекцию Prada «Осень-зима 2012» 10 лет назад презентовали актеры Эдриен Броуди, Тим Рот, Уиллем Деффо и Гари Олдман.

Первым на подиум в Милане в этом году поднялся звезда сериалов «Твин Пикс» и «Секс в большом городе» Кайл Маклахлен, который был одет в длинное пальто, синие брюки, поминающие чем-то синтепоновые штаны, рубашку и перчатки в тон. После показа актер написал в Twitter слова благодарности креативному директору Prada Рафу Симонсу, назвав возможность открыть показ «честью».

Для Кайла Маклахлена выход на подиум на минувшем показе итальянского модного дома — первый опыт.

Обычно он появлялся на модных событиях в качестве гостя. Например, один из его последних ярких выходов (в черном пальто с большими подплечниками) случился в 2017 году, когда он посетил показ Balenciaga в Булонском лесу. Однако путь в мир высокой моды был открыт для него еще в 1990-х, когда Маклахлен встречался с топ-моделью Линдой Евангелистой.

Джефф Голдблюм закрывал модное шоу Prada в темном пальто с мохеровой отделкой на рукавах и нижней части изделия. Он слывет давним поклонником бренда. Как признавался актер в интервью Vogue, только рубашек Prada у него около 15. Помимо этого пару лет назад на Венецианском кинофестивале он познакомился с главой модного дома Миуччей Прада, и тогда его страсть к одежде итальянского дома стала еще сильнее.

Модной иконой Джефф Голдблюм стал после знакомства со стилистом Эндрю Воттером. Судьбоносная встреча, после которой стиль актера стал отходить от классического к рискованному и даже молодежному, состоялась около восьми лет назад на съемках для журнала GQ.

Интересно, что именно актеры, а не топ-модели в возрасте становятся секс-символами, или «секси дедами». Их все активнее начинают приглашать в рекламные кампании люксовых брендов, а вот прецедент с выходом на подиум стал, можно сказать, первым.

Для дорогих марок одежды, парфюмерии и часов уважаемый и любимый всеми актер с сединой волосах — отличная продающая модель. Это позволяет привлечь платежеспособную аудиторию и повысить ее лояльность.

Пожалуй, самые очевидные и яркие примеры среди американцев — 58-летний Брэд Питт и его ровесник Джонни Депп.

Сейчас Брэд Питт — амбассадор итальянского бренда Brioni. Актер снялся уже в четырех рекламных кампаниях и выпустил совместную капсульную линейку. В разные годы Питт рекламировал Chanel №5, став первым мужчиной — лицом аромата, новинки часовых брендов Breitling и Tag Heuer.

Его коллега Джонни Депп может похвастаться долгим сотрудничеством с Dior и многочисленными рекламными роликами аромата линии Sauvage. Правда, публикация одного из них закончилась громким скандалом.

В 2019 году французский бренд обвинили в культурной апроприации, потому что многие сочли оскорбительным съемку коренных жителей Америки для рекламы аромата под названием Sauvage (от англ. «дикарь»).

Кстати, на сотрудничество Деппа с Dior практические не повлияло обвинение актера в домашнем насилии в отношении его экс-супруги Эмбер Херд.

В Европе в число самых сексуальных входят 55-летний француз Венсан Кассель и 61-летний испанец Антонио Бандерас.

В прошлом году одной из самых обсуждаемых рекламных кампаний стала съемка Касселя с его супругой Тиной Кунаки для бренда The Kooples.

Это первая совместная реклама пары. Тоже успешным можно назвать сотрудничеством Касселя с брендом Saint Laurent. Однако чаще актера можно встретить на страницах глянцевых журналов, для которых он идеальный герой.

Антонио Бандерас активно продвигает свой одноименный парфюмерный бренд, приглашая вместе с ним сняться испанских и мировых звезд.

Вместе с тем он не планирует ограничиваться выпуском линейки ароматов, которым он занимается с конца 90-х, поэтому поступил в Лондонский колледж искусства и дизайна. По словам Бандераса, которые приводит журнал Vogue, мир парфюмерии крайне близок к миру моды, поэтому актер хочет реализовать себя и там.

В 2016 году Антонио Бандерас действительно запустил свой модный бренд SELECTED HOMME — в линейку вошли пальто, костюмы, рубашки-поло и джинсы. Однако успеха коллекция не имела — всенародно любимым бренд Бандераса не стал, а вот статус иконы стиля он сохраняет.