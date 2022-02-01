Острый суп, алкоголь и драка: как китайские студенты отмечают Новый год в России

Китайский Новый год (Чуньцзе) никогда для меня не был праздником, пока я однажды не провела его со студентами из Китая, которые учатся в нашем университете. На учебе ты вряд ли заведешь с ними диалог, а вот когда живешь в одном общежитии, очень быстро налаживается контакт. Общение, в основном, проходит на английском, иногда вперемешку с китайским языком, потому что обычно оказывается, что студенты из-за рубежа только приехали учить русский на годичных курсах при университете перед поступлением.
В канун Нового года, который обычно приходится на конец января — начало февраля, мы вместе с моей одногруппницей и двумя другими русскими ребятами отправились в компании шести студентов из Китая в ресторан. Наибольшая концентрация «настоящих» китайских ресторанов расположена в районе МГУ, Раменках и проспекта Вернадского — из-за того, что основная часть студентов, приезжающих из Китая, учится в МГУ.
Выбор учебного заведения, кстати, они объясняют просто — по их мнению, это лучший ВУЗ в России, а китайцы любят все лучшее.
Мы в компании из десяти человек отправились в ресторан на проспекте Вернадского. Заведение находилось на втором этаже двухэтажного дома над продуктовым магазином, парикмахерской и аптекой. Заходишь внутрь через железную дверь, поднимаешься по серой, местами расколовшейся плитке на второй этаж, опять железная дверь — и попадаешь в колоритное китайское кафе. Ярким его делал не декор, который напоминал ресторан в трехзвездочной гостинице в Турции, и не китайские украшения, кстати, их не было даже по случаю Нового года, а люди, находившиеся внутри.
Все десять столов в заведении были заняты немолодыми китайцами, которые были удивлены появлению русских.
Наши китайские друзья, как выяснилось, заранее забронировали столик в этом месте и признались, что тут они уже не в первый раз — им нравится, напоминает родину. Кстати, как правило, китайцы ходят в дорогие рестораны, но не сетевые и популярные у русских, а свои, где еду готовят их соотечественники без ориентировки на европейские вкусы. Цена блюд в заведениях китайских студентов, как правило, не волнует, потому что те, кто приезжают учиться в Россию — выходцы из обеспеченных семей.
Нас посадили за большой длинный стол с встроенными конфорками для каждого гостя. В Новый год нас угощали традиционным китайским супом хого, который было необходимо приготовить самостоятельно. Каждому предложили на выбор острый и не острый бульон, который мы поставили кипеть на плиту и отправились набирать ингредиенты.
У хого есть огромное количество рецептов, но мы, как дилетанты в этом вопросе, по совету наших приятелей набрали на тарелку все имеющиеся ингредиенты: мясо, рыбу, морепродукты, лапшу, тофу, спаржу, грибы и другие продукты, которым даже и названия не знали. По подсказкам наших китайских приятелей мы поочередно варили все в бульоне, после выкладывали на тарелку и ели со сладкими и острыми соусами и зеленым луком.
Если я люблю блюда поострее, то моим русским друзьям было тяжело есть суп с ядреными китайскими приправами. Некоторые в итоге даже ушли голодными, потому что остроту не могло перебить даже молоко.
В процессе приготовления блюда у китайцев принято общаться. Китайцы пытались научить нас своим поговоркам, конечно, не обошлось и без матерных, произнося которые, мы их очень веселили. А мы в свою очередь пытались разузнать о новогодних обычаях у них на родине.
Как выяснилось, этот праздник для большинства китайцев очень семейный. Для них главное не напиться за столом, а провести время вместе. В час ночи они уже отправляются спать.
За ужином обычно есть рыбные и мясные блюда, пельмени цзяоцзы, спринг-роллы (Новый год считается все-таки Праздником весны), сладкие рисовые шарики, лапша долголетия и региональные блюда. Что объединяет китайский и российский новогодний стол, так это мандарины. На Востоке верят, что фрукты округлой формы приносят достаток.
Хоть Новый год и принято считать временем, которое надо проводить с родней, наши приятели не спешили звонить семьям, как только наступило 12 часов ночи по пекинскому времени (+5 с Россией). Зато за окнами ресторана раздалось сразу несколько салютов. Мы принялись чокаться и поздравлять друг друга с Новым годом, а китайцы — желать друг другу успехов в бизнесе, потому что многие, даже будучи студентами, здесь развивают свое дело.
Параллельно в ресторане показывали китайский «Голубой огонек» или Чуньвань. Надо сказать, что он сильно отличается от того, что в новогоднюю ночь транслируют в России. Помимо выступления звезд китайского шоу-бизнеса, в программе рассказывали о жизни обычных китайцев, непростых профессиях, достижениях страны за год. Кстати, показывают не только положительные эмоции, но и отрицательные. Один из медиков, у которого брали интервью, расплакался, потому что не сможет провести Новый год с семьей и вынужден встречать его на работе.
Поскольку после встречи Нового года сидеть за столом долго не принято, да и остальные посетители начали расходиться, мы решили тоже покинуть заведение и продолжить вечер. За ужин, который обошелся примерно в 20 тыс. руб., заплатил старший по возрасту из всех китайцев. Так принято согласно их традициям.
По решению наших китайских товарищей мы отправились на любимую ими туристическую улицу Никольскую, где зашли в первый попавшийся бар, который с наступлением ночи становится клубом. Он уже был украшен в лучших традициях китайского дома – красные фонарики, золотые надписи с пожеланиями счастья и процветания, веера на стенах и кумкват. Правда, не было живых цветов, которые китайцы массово скупают в преддверии праздника.
В клубе мы заняли один из столиков неподалеку от танцпола и для начала заказали по коктейлю. Китайцы, как и русские, любят выпить, поэтому у парней дело одним бокалом не обошлось.
С каждым часом градус алкоголя в крови повышался, многие даже отправились танцевать под Тиму Белорусских и Егора Крида. Кстати, китайцы любят русскую музыку и даже знают слова самых популярных песен.
Как мне рассказывал один из китайцев, культура распития алкоголя в стране крайне важна, например, никакие крупные сделки по бизнесу не заключаются на трезвую голову. Ну, а студенты, многие из которых только-только вырвались из цепких лап родителей, просто хотят расслабиться. Правда, не умеют себя контролировать, поэтому наш китайский Новый год закончился дракой с разбитыми носами и попыткой остановить кровь у чрезвычайно пьяных людей.
Пока мы занимались практически невыполнимой задачей, в Китае уже наступило утро нового года, когда начинаются основные празднования. Уже в восемь часов на улицах появляются люди, переодетые в костюмы новогоднего льва, и исполняют традиционный танец. Считается, что это приносит удачу. После всей семьей китайцы отправляются по домам родственников и соседей и дарят красные конверты с деньгами (хунбао) или парные подарки, символизирующие единство. На это в среднем уходят следующие пять дней новогодних каникул, а после они выходят на работу.