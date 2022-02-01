Острый суп, алкоголь и драка: как китайские студенты отмечают Новый год в России

В Китае отмечают Новый год — в ночь на 1 февраля символом года по китайскому календарю стал Тигр. Для жителей страны это праздник семейный, однако у живущих в России студентов нет возможности улететь домой, и они, как могут, веселятся вдали от родных. Студентка МГУ отмечала со своими китайскими товарищами Новый год несколько лет назад. Теперь она рассказала «Газете.Ru», как впервые приготовила острый суп, посмотрела китайский «Голубой огонек» и поняла, что китайцы не умеют пить.

Китайский Новый год (Чуньцзе) никогда для меня не был праздником, пока я однажды не провела его со студентами из Китая, которые учатся в нашем университете. На учебе ты вряд ли заведешь с ними диалог, а вот когда живешь в одном общежитии, очень быстро налаживается контакт. Общение, в основном, проходит на английском, иногда вперемешку с китайским языком, потому что обычно оказывается, что студенты из-за рубежа только приехали учить русский на годичных курсах при университете перед поступлением.

В канун Нового года, который обычно приходится на конец января — начало февраля, мы вместе с моей одногруппницей и двумя другими русскими ребятами отправились в компании шести студентов из Китая в ресторан. Наибольшая концентрация «настоящих» китайских ресторанов расположена в районе МГУ, Раменках и проспекта Вернадского — из-за того, что основная часть студентов, приезжающих из Китая, учится в МГУ.

Выбор учебного заведения, кстати, они объясняют просто — по их мнению, это лучший ВУЗ в России, а китайцы любят все лучшее. «Я всегда надеялась на деньги в красном конверте» Год Петуха, который все уже встретили, наступает на самом деле только сегодня — в ночь с 27 по 28... 27 января 14:54

Мы в компании из десяти человек отправились в ресторан на проспекте Вернадского. Заведение находилось на втором этаже двухэтажного дома над продуктовым магазином, парикмахерской и аптекой. Заходишь внутрь через железную дверь, поднимаешься по серой, местами расколовшейся плитке на второй этаж, опять железная дверь — и попадаешь в колоритное китайское кафе. Ярким его делал не декор, который напоминал ресторан в трехзвездочной гостинице в Турции, и не китайские украшения, кстати, их не было даже по случаю Нового года, а люди, находившиеся внутри.

Все десять столов в заведении были заняты немолодыми китайцами, которые были удивлены появлению русских.

Наши китайские друзья, как выяснилось, заранее забронировали столик в этом месте и признались, что тут они уже не в первый раз — им нравится, напоминает родину. Кстати, как правило, китайцы ходят в дорогие рестораны, но не сетевые и популярные у русских, а свои, где еду готовят их соотечественники без ориентировки на европейские вкусы. Цена блюд в заведениях китайских студентов, как правило, не волнует, потому что те, кто приезжают учиться в Россию — выходцы из обеспеченных семей.

Нас посадили за большой длинный стол с встроенными конфорками для каждого гостя. В Новый год нас угощали традиционным китайским супом хого, который было необходимо приготовить самостоятельно. Каждому предложили на выбор острый и не острый бульон, который мы поставили кипеть на плиту и отправились набирать ингредиенты.

У хого есть огромное количество рецептов, но мы, как дилетанты в этом вопросе, по совету наших приятелей набрали на тарелку все имеющиеся ингредиенты: мясо, рыбу, морепродукты, лапшу, тофу, спаржу, грибы и другие продукты, которым даже и названия не знали. По подсказкам наших китайских приятелей мы поочередно варили все в бульоне, после выкладывали на тарелку и ели со сладкими и острыми соусами и зеленым луком.

close 100% «Газета.Ru»

Если я люблю блюда поострее, то моим русским друзьям было тяжело есть суп с ядреными китайскими приправами. Некоторые в итоге даже ушли голодными, потому что остроту не могло перебить даже молоко.

В процессе приготовления блюда у китайцев принято общаться. Китайцы пытались научить нас своим поговоркам, конечно, не обошлось и без матерных, произнося которые, мы их очень веселили. А мы в свою очередь пытались разузнать о новогодних обычаях у них на родине.

Как выяснилось, этот праздник для большинства китайцев очень семейный. Для них главное не напиться за столом, а провести время вместе. В час ночи они уже отправляются спать.

За ужином обычно есть рыбные и мясные блюда, пельмени цзяоцзы, спринг-роллы (Новый год считается все-таки Праздником весны), сладкие рисовые шарики, лапша долголетия и региональные блюда. Что объединяет китайский и российский новогодний стол, так это мандарины. На Востоке верят, что фрукты округлой формы приносят достаток.

close 100% Depositphotos

Хоть Новый год и принято считать временем, которое надо проводить с родней, наши приятели не спешили звонить семьям, как только наступило 12 часов ночи по пекинскому времени (+5 с Россией). Зато за окнами ресторана раздалось сразу несколько салютов. Мы принялись чокаться и поздравлять друг друга с Новым годом, а китайцы — желать друг другу успехов в бизнесе, потому что многие, даже будучи студентами, здесь развивают свое дело.

Параллельно в ресторане показывали китайский «Голубой огонек» или Чуньвань. Надо сказать, что он сильно отличается от того, что в новогоднюю ночь транслируют в России. Помимо выступления звезд китайского шоу-бизнеса, в программе рассказывали о жизни обычных китайцев, непростых профессиях, достижениях страны за год. Кстати, показывают не только положительные эмоции, но и отрицательные. Один из медиков, у которого брали интервью, расплакался, потому что не сможет провести Новый год с семьей и вынужден встречать его на работе.

close 100% CCTV Video News Agency/YouTube

Поскольку после встречи Нового года сидеть за столом долго не принято, да и остальные посетители начали расходиться, мы решили тоже покинуть заведение и продолжить вечер. За ужин, который обошелся примерно в 20 тыс. руб., заплатил старший по возрасту из всех китайцев. Так принято согласно их традициям.

По решению наших китайских товарищей мы отправились на любимую ими туристическую улицу Никольскую, где зашли в первый попавшийся бар, который с наступлением ночи становится клубом. Он уже был украшен в лучших традициях китайского дома – красные фонарики, золотые надписи с пожеланиями счастья и процветания, веера на стенах и кумкват. Правда, не было живых цветов, которые китайцы массово скупают в преддверии праздника.

В клубе мы заняли один из столиков неподалеку от танцпола и для начала заказали по коктейлю. Китайцы, как и русские, любят выпить, поэтому у парней дело одним бокалом не обошлось.

С каждым часом градус алкоголя в крови повышался, многие даже отправились танцевать под Тиму Белорусских и Егора Крида. Кстати, китайцы любят русскую музыку и даже знают слова самых популярных песен.

Как мне рассказывал один из китайцев, культура распития алкоголя в стране крайне важна, например, никакие крупные сделки по бизнесу не заключаются на трезвую голову. Ну, а студенты, многие из которых только-только вырвались из цепких лап родителей, просто хотят расслабиться. Правда, не умеют себя контролировать, поэтому наш китайский Новый год закончился дракой с разбитыми носами и попыткой остановить кровь у чрезвычайно пьяных людей.

Пока мы занимались практически невыполнимой задачей, в Китае уже наступило утро нового года, когда начинаются основные празднования. Уже в восемь часов на улицах появляются люди, переодетые в костюмы новогоднего льва, и исполняют традиционный танец. Считается, что это приносит удачу. После всей семьей китайцы отправляются по домам родственников и соседей и дарят красные конверты с деньгами (хунбао) или парные подарки, символизирующие единство. На это в среднем уходят следующие пять дней новогодних каникул, а после они выходят на работу.