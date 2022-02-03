«Чем ближе вылет, тем больше штраф»: как вернуть деньги после отмены турпоездки

Поездка за границу в условиях пандемии – настоящая лотерея: тур может отмениться по самым разным причинам. Что делать, если путешествие не состоялось из-за внезапного локдауна, как быть, если перед вылетом пришел положительный ПЦР-тест, в каких случаях оператор вернет деньги за несостоявшийся отпуск, – в материале «Газеты.Ru».

Планировать путешествия в пандемию — сложно: из-за волн роста заболеваемости по всему миру страны постоянно меняют условия въезда, а туристические регионы — правила проживания в отелях. Поездка может отмениться, если перед вылетом вы получили положительный ПЦР-тест или заболел кто-то из близких, и оказаться испорченной — если коронавирусная инфекция не позволила отправиться в путешествие кому-то из ваших спутников. Что же делать, если вы не смогли поехать по той или иной причине — вернут ли деньги за тур?

Если перед вылетом приходит положительный ПЦР

На этот случай эксперты по туризму советуют вместе с покупкой тура приобретать страховку от невыезда. Сразу после уведомления о положительном ПЦР следует обратиться в медучреждение, официально зафиксировать факт заболевания и предупредить об отмене поездки туроператора, рассказывает Диля Демиденко, руководитель направления туров в Travelbelka.

«Если тур уже подтвержден, по страховке от невыезда можно вернуть большую часть денег. Без страховки возможно вернуть около 10% за тур, а то и меньше», — говорит она.

В случае, если страховки от невыезда нет, вместо заболевшего туриста может полететь другой человек.

По словам тревел-эксперта Марины Чепнян, провернуть эту операцию можно даже за несколько часов до вылета. Если замены не нашлось или семья не хочет лететь без одного человека, придется аннулировать заявку, а по окончанию поездки подать заявление на минимизацию.

«Подается оно через турагента туроператору: он направляет его в отель и авиакомпанию с пометкой, что у туриста была уважительная причина, прилагает доказательства и документы. Все организации, включая отель, авиаперевозчика и трансферную компанию, должны сделать минимизацию фактических понесенных затрат. Часто возвращаются значительные суммы, но гарантий нет, потому что никаких регламентов относительно этой ситуации не существует», — говорит она.

Что делать, если положительный ПЦР приходит по прилете за границу

У каждой страны — свои условия прохождения карантина. По опыту Дили Демиденко, в этой ситуации туриста обычно отправляют в так называемый «ковид-отель» до получения отрицательного ПЦР-теста. Проживание в таком отеле происходит либо за свой счет, либо за счет средств страны пребывания. В Израиле, по ее словам, в случае положительного ПЦР-теста в аэропорту, есть вариант улететь обратно в Россию. Острый суп, алкоголь и драка: как китайские студенты отмечают Новый год в России В Китае отмечают Новый год — в ночь на 1 февраля символом года по китайскому... 01 февраля 14:15

В арабских странах карантин проходит именно в том отеле, который турист забронировал изначально, продолжает Марина Чепнян.

«А вот, например, в Таиланде все зависит от отеля проживания», — рассказывает она. По ее словам, туристы, которые бронировали номера в сертифицированных под карантин отелях, могут там и оставаться. «Если у вас положительный тест, а, к примеру, у мужа нет, то вы должны будете расселиться в два разных номера и доплатить за второй», — уточняет тревел-эксперт.

В случае, если оплаченный отель не подходит для карантина, проживать придется в специальном обсервационном отеле за свой счет.

«Обсервацию в Таиланде не покрывает никакая страховка, все расходы оплачиваются именно туристом», — поясняет Чепнян.

По словам эксперта, в последнее время как раз в Таиланде участились случаи обнаружения COVID-19 у россиян.

«Туристы несут значительные убытки: людей селят в специальные обсервации, им приходится доплачивать за прохождение карантина, — рассказывает она. — Сидеть в нем нужно до получения отрицательного теста. Если срок тура закончился, а вы все еще на карантине, обратный билет покроет стандартная медицинская страховка, она входит в любую путевку. Но обязательно нужно обращать внимание на то, чтобы медицинский полис был расширенный, с лечением от ковида».

Вернут ли деньги за туры, несостоявшиеся из-за локдауна

Самая частая проблема, с которой сталкиваются туристы в последние два года – отмена поездки из-за закрытия границ. В этом случае операторы обязаны туристам возвращать полную стоимость поездки. Однако на практике это происходит нечасто.

«В основном, туроператоры замораживают денежные средства у себя на депозите. В дальнейшем на эти деньги можно выбрать тур в другое открытое направление, либо дождаться открытия границы по ранее выбранному туру», — рассказывает Диля Демиденко.

По словам Марины Чепнян, деньги за несостоявшиеся поездки в Европу и другие закрывшиеся страны, по указаниям Ростуризма, должны были вернуть туристам до 31 декабря 2021 года. Сколько стоит скатиться с горы Ски-пассы на горнолыжных курортах стремительно дорожают с каждым годом, однако количество желающих... 26 января 20:31

«Однако не все туроператоры справились с этой задачей, финансовая ситуация на рынке сложная», — рассказывает она.

Диля Демиденко подтверждает, что

лишь некоторые операторы вернули туристам «живые» деньги, большая же часть «заморозила» средства на своих депозитах.

«Буквально на днях наше правительство подписало закон, благодарю которому, туроператоры могут возвращать денежные средства за «ковидные» туры аж до конца 2022 года. Поэтому всем, у кого есть возможность, я бы рекомендовала не ждать возврата, а перебронировать тур и лететь отдыхать», — советует эксперт.

^^В каких случаях турфирмы возвращают деньги

Коронавирусная инфекция не всегда виновата в том, что поездка не состоялась. Деньги в полном объеме вернут в случае, если тур был забронирован, но туроператор не смог его подтвердить — это, как правило, происходит, когда заканчиваются авиабилеты или номера в выбранном отеле, рассказывает Диля Демиденко.

«Чтобы обезопасить себя от такой неприятности, лучше выбирать туры в отели с моментальным подтверждением. Такие туры, как правило, подтверждаются за несколько минут», — советует она.

Кроме того, деньги вернутся быстро и без потерь, если клиенты турагентства забронировали тур, но передумали в тот момент, когда туроператор еще не успел его подтвердить.

По словам Марины Чепнян, возможность вернуть путевку и получить деньги назад всегда зависит от срока, остающегося до начала путешествия.

Если вы передумали за месяц или больше, штраф за аннуляцию, скорее всего, будет минимальным – 20 условных единиц за каждого туриста. Но некоторые туроператоры и отели могут прописывать в договоре свои условия, и штрафы могут быть более серьезными.

«Если до вылета осталось меньше месяца, штраф может доходить до 100% стоимости тура. Чем ближе вылет, тем больше штраф. И если у туриста нет страховки от невыезда или уважительных причин для отмены тура, штраф неизбежен», — рассказывает она.

Она дополняет, что можно попробовать перепродать тур самостоятельно или через агентство – в этом случае оплатить придется только переоформление документов на других туристов.

Как обезопасить себя от потери денег^^^

Обезопасить себя от потери денег в другом случае поможет страховка от невыезда, которая стоит от 2 до 5% от стоимости тура. Марина Чепмян уточняет: страховка, которая стоит 2% от цены поездки, – покрывает только госпитализацию по болезни, страховка за 5% цены – покроет все, включая обычную простуду. Она уточняет, что многие ситуации могут не являться страховым случаем.

«К примеру, если летят двое друзей и один из них заболел, а другой не хочет или не может лететь один. Есть разные варианты страховки: более дешевые вернут стоимость только одному человеку, подороже — способны закрыть выплаты обоим», — объясняет она.

По мнению Дили Демиденко, в эпоху пандемии на страховке от невыезда лучше не экономить, а при покупке — внимательно читать ее условия.

«Точно могу сказать, что страховка, в зависимости от условий, будет работать, если причина, по которой человек не смог выехать, подтверждена документально, и страховая компания эти документы признает. Все это должно быть прописано в условиях, поэтому важно читать внимательно», — советует она.