Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Олимпиада Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Юрист рассказал, могут ли Россию лишить золота в командном... 22:51
Глава МИД Словакии заразился коронавирусом 22:50
Спортивный юрист объяснил, какая дисквалификация может грозить... 22:46
Лишившаяся работы из-за стихов Хармса учительница опровергла сообщение... 22:45
Почетный президент ФФККР о допинг-пробе Валиевой: это говорят... 22:43
Байден провел разговор с Макроном после визитов последнего... 22:41
Туктамышева может заменить Валиеву в личном турнире фигуристок 22:28
В Сирии один военный погиб и пять пострадали после ракетных... 22:28
В Белом доме раскритиковали российско-белорусские учения 22:25
Депутат Госдумы Пирог призвал поддержать фигуристку Валиеву, которой... 22:16
Стиль

Подойти к зеркалу, наклониться и посветить фонариком: как выбрать одежду для тренировок

Фитнес-тренеры назвали запретную одежду для тренажерного зала

Слушать
Остановить
close
100%
Depositphotos
В российских спортзалах все ходят в чем хотят — домашняя одежда, микро-топы и шорты, просвечивающие легинсы. Со стороны это наблюдать несколько странно, а в какие-то моменты даже некомфортно, если образ уж слишком вызывающий. «Газета.Ru» решила выяснить с фитнес-тренерами и модным экспертом, в чем в тренажерный зал ходить уместно и что из спортивного гардероба лучше выкинуть.

С приближением лета спортзалы наполняются людьми, которые очень хотят привести свое тело в форму к пляжному сезону. Многие из них впервые пришли в тренажерный зал, поэтому для них и оборудование, и упражнения, и внутренний дресс-код — это нечто незнакомое. Тем временем, старожилы спортзалов внутренне усмехаются, когда видят новичков в неподходящей одежде, и шушукаются за их спиной.

Фитнес-тренеры и стилисты в один голос говорят, что самая универсальная одежда для женщин в тренажерном зале — это топы, лосины, шорты и рашгарды, а для мужчин — футболки, шорты и лонгсливы.

Кажется, это очевидно, однако существует много нюансов, на которые посетители фитнес-центров не обращают внимание.

Проблема в том, что не все покупают одежду для спортзала в спортивном магазине — там можно быть уверенным в том, что ткань изделия будет быстросохнущей, правильно сконструированной и подчеркивающей анатомию человека. Приобретая товар в непрофессиональных магазинах, есть риск того, что одежда не будет отвечать этим качествам, да и вдобавок просвечивать или слишком быстро растягиваться.

close
100%
Stella McCartney/Adidas

«Заниматься спортом нужно в специализированной одежде, разработанной под тот или иной вид физической активности, — говорит Ольга Дерендеева, фитнес-тренер платформы домашних онлайн-тренировок FitStars. — Но несмотря на огромный выбор одежды для спорта, я часто наблюдаю на мужчинах уличные кроссовки и пляжные шорты, а на женщинах — купальник и лосины. Как минимум, это неудобно для них самих, а как максимум — может затруднять выполнение определенных упражнений».

Например, для йоги, пилатеса и стретчинга не подойдут просторные худи или брюки. В них будет неудобно стоять в перевернутых позах и выполнять упражнения на гибкость, а вот комбинезоны и топы и лосины из натуральных материалов справятся с этой задачей идеально. На зумбу, степ и другие виды танцевальных тренировок будет уместно появиться в юбке-шортах, а вот в тренажерном зале это привлечет излишнее внимание.

close
100%
Belle You

«В последнее время женские спортивные комплекты становятся все откровеннее. Как тренер я с удовольствием смотрю на красивое тело, подчеркнутое хорошо подобранной одеждой. Однако грани допустимого у каждого свои. Так, не каждому тренеру-мужчине комфортно тренировать слишком откровенно одетую женщину — это вызывает и психологический дискомфорт, и сложности в постановке техники», — предупреждает Дерендеева.

Девушкам с особой осторожностью стоит подходить к выбору трех вариантов одежды — топов, шорт и лосин.

С последними, как правило, возникает больше всего проблем. Из-за неправильного подобранного размера и материала лосины могут просвечивать, а это, по мнению спортивного стилиста Татьяны Олимпийской, страшное зрелище. «Это неуважение к тем людям, которые тебя окружают, когда девушка идет, например, делать приседания и видно, какое кружево на белье она предпочитает», — говорит она.

close
100%
Спортмастер

Чтобы такого конфуза не произошло, модный эксперт предлагает предварительно дома надеть лосины, встать спиной к зеркалу, наклониться и посветить фонариком. Если трусы видно, то от таких лосин лучше избавиться.

Как говорит «Газете.Ru» фитнес-тренер Яна Кондраченко, женщинам неэтично приходить в спортзал и в слишком коротких топах из неэластичной ткани, «когда вся «красота» на подходах просится наружу». Вдобавок особую осторожность с открытыми топами следует соблюдать девушкам с формами, а лучше, чтобы избежать проблем, сразу накинуть поверх что-то с рукавами.

«Открытые топы на женщинах с лишним весом смотрятся не очень эстетично, вдобавок у них еще и потоотделение, как правило, обильное. Если девушка под спину и грудь на тренажерах не подстилает полотенце, а это тоже один из важных аспектов тренировок, можно оказаться в луже пота», — говорит Татьяна Олимпийская.

Аналогично и с шортами — слишком короткие, которые изначально может быть предназначались для пляжа, на приседаниях или выпадах будут показывать трусы.

Фитнес-блогер и создатель бренда спортивной одежды Eazy Way Алексей Столяров предлагает девушкам, которые очень хотят выделиться в спортзале, выбрать что-то одно — или слишком короткие шорты, или глубокое декольте. Для парней табу, по его мнению, тренировки с голым торсом и в сланцах.

Многие мужчины предпочитают приходить на тренировку в том, в чем им максимально комфортно — а именно в домашней одежде. За женщинами такой тенденции не наблюдается, они все-таки хотят выглядеть красиво. «Как растянутые штаны, футболка могут быть удобными на силовых? — недоумевает фитнес-тренер Яна Кондраченко. — Человек банально не видит в них своего тела, положения позвоночника, живота, и может неправильно по технике выполнить упражнение».

close
100%
Adidas

В пресс-службе AliExpress Россия рассказали, что интерес к покупке спортивной одежды в нашей стране постоянно растет. Особой популярностью у женщин пользуются бесшовные облегающие комплекты для йоги и фитнеса из нейлона и спандекса в ценовом диапазоне от 1,4 до 2,6 тыс. руб. А мужчины любят приобретать компрессионные костюмы с плоским швом, в которых удобно заниматься боксом, кроссфитом и другими активными видами спорта. В комплекте обычно продают шорты, штаны, майку, футболку и кофту. За популярные модели россияне готовы отдать от 1,6 до 3,2 тыс. руб. 

Особо яростные поклонники спорта и моды стараются следить за трендами в спортивной одежде, ориентируясь на глобальные бренды.

Однако, по мнению спортивного стилиста Татьяны Олимпийской, у мужчин в России нет никаких особых тенденций в спортивной одежде, потому что они, во-первых, не любят покупать одежду, а, во-вторых, в магазинах маленький ассортимент. У девушек же спортивные тренды часто совпадают с повседневной одеждой.

«Сейчас это нарочитая сексуальность — какие-то вставки из сетки, акцентные детали на груди, имитация нижнего белья. Также к трендам относится яркость, сейчас в продаже очень много неоновых оттенков, оранжевый цвет, фиолетовый, ультрамариновый. Пользуются спросом и комплекты полностью в принте, но тут надо быть осторожным. Если у девушки увеличена верхняя или нижняя часть туловища, то ей такой вариант не подойдет», — говорит стилист.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+