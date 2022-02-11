«Ведьма спросила, сколько я зарабатываю. И попросила 10%»

В пандемию россияне стали чаще интересоваться магией и гаданиями на картах Таро, а своя «ведьма» или «волшебница» появилась у многих представителей светской тусовки и бизнеса. Психологи связывают веру в чудеса со страхами, вызванными коронавирусом, и желанием людей переложить ответственность за свою жизнь на кого-то более сильного и могущественного. Как работает магия – в материале «Газеты.Ru».

Волшебные истории

Как рассказала «Газете.Ru» москвичка Виктория С., в ее жизни был довольно продолжительный период, когда все свои решения и действия она обсуждала и согласовывала с «ведьмой».

«Она называла себя и ведьмой, и тарологом, и парапсихологом. Сейчас я смеюсь над этой ситуацией, но тогда было не до смеха, я слепо верила во все, что говорила мне моя наставница», — вспоминает девушка.

Она сообщила, что впервые обратилась к гадалке в момент, когда начались проблемы с супругом.

«Она была хорошим психологом, и мне казалось, что она действительно «видит» ситуацию», — призналась Виктория. По ее словам, многое сказанное «парапсихологом» сбывалось, но сейчас она понимает, что ситуация была настолько очевидной, что предсказать ее было несложно.

«Проснулась я от всего этого, когда предсказание гадалки сбылось в точности наоборот. Но через какое-то время опять обратилась к ней за помощью. Окончательно мы расстались после того, как гадалка забыла прийти ко мне на встречу, проспала и даже не извинилась. Спустя год она написала мне, что я эгоистка, потому что не помогла ей финансово, не рекомендовала ее друзьям и вообще отвернулась от нее. А ведь она столько в меня вложила», — отметила Виктория.

Предпринимательница Анастасия А. из Москвы, познакомилась с «ведьмой» через обеспеченных друзей. Она призналась, что в тот момент переживала сложные отношения, которые очень хотела закончить, но никак не могла отпустить ситуацию. «Я приехала куда-то под Тверь, где в деревенской избе жила женщина, которая называла себя потомственной ведьмой. Мы с ней долго разговаривали, она оказалась хорошим психологом, и я подсела», — описала она первый сеанс.

Анастасия стала ездить к ведьме перед каждым важным событием или сложным решением после того, как сбылось одно из ее предсказаний.

«Она как-то сказала – тебя ждут поездки. И я стала часто летать по работе. Так и установилась та самая степень доверия – мне казалось, что оно работает», — объяснила девушка. Ее «ведьме» удавалось гармонично сочетать абсолютно противоположные вещи. «Она гадала на Таро, делала какие-то ритуалы на кладбище и при этом была суперрелигиозна – весь ее Instagram в иконах и цитатах из Библии», — подчеркнула Анастасия.

Живое общение с ведьмой обходилось в 5000 рублей за час, а за разговор по телефону платили поминутно. Причиной для расставания стала жадность, злость и агрессия со стороны колдуньи, заявила ее клиент.

«Как-то она мне позвонила и спросила, сколько я заработала за год. И попросила 10% за свою работу. Когда я отказалась платить – она написала, что проклянет. Потом, правда, опомнилась и удалила сообщение», — рассказала Анастасия.

Механизм чародейства

Писательница, кулинарный блогер Вероника Белоцерковская выступила с разоблачением «магии». Она опубликовала в Instagram откровенный пост, в котором выразила сожаление тем, что увлеклась гаданиями, и обвинила в мошенничестве таролога Веру Новицкую, вместе с которой еще совсем недавно приглашала подписчиков вступить в платный закрытый магический клуб «Жаба и пентакль». По словам блогера, за полтора года тесного общения с «подругой-волшебницей» она поняла механизм, который используют маги-аферисты, чтобы привлечь новых клиентов и заработать на них.

«Для начала вас проверят на магическое влияние, оно естественно (сюрприз!) будет, потом вам расскажут со страшным лицом, как на вас колдовали/колдуют, вы испугаетесь — тут чуть пококетничав, что очень много работы — вас (так уж и быть!) возьмутся спасать. Поверьте, вы еще и будете умолять. По этой же схеме я сама оказалась в «ученицах», со всеми своими ресурсами», — написала блогер.

Белоцерковская с горечью призналась, что пригласила «заниматься магией» четверых своих самых близких друзей, в жизни которых, по ее словам, после общения с «колдуньей» произошли серьезные неприятности.

В посте, который автор назвала «покаянием», она предостерегла подписчиков от повторения своих ошибок и попросила «не бить ее за смелость честно признаться».

Источник, знакомый с ситуацией, в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что у Вероники Белоцерковской и нескольких ее друзей действительно наступил нелегкий период в жизни, и подтвердил, что ее пост — именно «покаяние». Однако он посоветовал не пытаться выяснить подробности — и вообще держаться в стороне от этой истории.

Кому — колдунья, а кому — психолог

По мнению Михаила Хорса, аддиктолога, клинического психолога, эксперта телеканала «Доктор», некоторые люди приходят к магии потому, что хотят снять с себя ответственность за свою жизнь и свои поступки и переложить это на кого-то другого, например мага, экстрасенса, священника, психолога или медика.

«Ангела-спасителя» выбирают в зависимости от уровня образованности. Люди не хотят признавать собственные слабости, поэтому они и идут за спасением и волшебными рецептами к другим людям», — считает он.

Повышение спроса на магию и гадания в пандемию психолог объясняет тем, что у многих людей обострилось чувство страха ответственности за свою жизнь.

По словам Хорса, в случае если выбранный в качестве «спасителя» человек не помогает, наступает разочарование.

«Но самому человеку важно вкладываться в свою жизнь, трудиться, а не слепо передоверять ее другому», — объясняет врач.

Заклинание для миллениалов

В последние несколько лет магия, волшебство и гадания на Таро действительно обрели популярность — и не только среди тех, кто вращается в светском обществе. Как рассказывало издание Wonderzine еще в 2018 году, интерес к магии резко вырос среди миллениалов. Героини статьи проводили связь между магией и феминизмом, а гадание на картах Таро называли способом самопознания и отличной возможностью пробудить интуицию.

Но особенно популярным гадание на картах Таро стало в пандемию.

В глянцевых изданиях параллельно с обсуждениями показов высокой моды рассказывали о том, как работают карты, учили гадать и называли Таро «модной феминистской практикой». Там рекомендовали: главное верить – и не обращаться к картам из праздного любопытства или со скепсисом.

«Конечно, карты могут пошутить, карты могут не хотеть говорить, карты могут устать. И тут важны так называемая энергопроводимость таролога и его способность прочувствовать ситуацию», — рассказывала изданию Glamour таролог Анна Капаровская.

Тренд на увлечение людей эзотерикой подтверждают продажи соответствующей литературы. В 2021 году в России более чем на 50% выросли продажи книг о предсказаниях, духовных практиках, осознанности и позитивном мышлении, а также в топ продаж вошли книги о картах Таро, — об этом писал «Коммерсант» со ссылкой на крупные издательства и маркетплейсы.