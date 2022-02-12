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Стиль

«Фарш трижды хорошенько выбейте»: как готовят котлеты в ресторанах и школах

7+1 рецептов идеальных котлет из мяса, птицы и рыбы

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Depositphotos
Рецепт идеальных котлет есть у каждой хозяйки. Одни добавляют в фарш майонез, другие — сливочное масло, третьи считают, что секрет сочности котлет — в правильной обработке лука. Как приготовить сочные котлеты из мяса, птицы или рыбы и в чем загадка тех самых котлет из школьной столовой — в материале «Газеты.Ru».

Домашние котлеты от Петровны

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Пресс-служба ресторана «Цыцыла»

Секрет вкусных домашних котлет — в мясе, из которого они приготовлены. В этом уверен Сергей Кондратьев, заместитель бренд-шефа ресторана «Цыцыла». Он использует охлажденное мясо и обязательно добавляет в фарш не очень соленое свиное сало, чтобы котлеты получались более сочными.

«Не рекомендую использовать в фарше майонез, хотя многие добавляют его для сочности. Фарш на котлеты необходимо хорошо вымешать и выбить. Также для сохранения сочности котлет их нужно хорошо обжарить, но не тушить, чтобы весь сок остался внутри», — поделился он.

Для приготовления «Домашних котлет от Петровны» потребуются 600 г говядины, 600 г свинины, 150 г лука, 60 г моркови, 4 г чеснока, 3 г фиолетового базилика, 3 г петрушки, 3 г кинзы, 150 г хлеба, 2 яйца, 60 г несоленого сала со шпиком, 100 г молока, 15 г соли.

Пропустите мясо, сало, лук, морковь и чеснок через мясорубку. Параллельно замочите хлеб в молоке. В получившийся фарш добавьте соль, зелень, размоченный хлеб, яйца и тщательно вымешайте и выбейте фарш. Сформируйте котлеты и до готовности на растительном масле.

Котлеты домашние. Ресторанный вариант

В «Домашних котлетах» из меню ресторана #СибирьСибирь смешаны два вида мяса – говядина и свинина. Но, по словам шефа Евгения Кузнецова, он готовит котлеты не так, как это делают на российских кухнях.

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Пресс-служба ресторана «СибирьСибирь»

«Я против того, чтобы добавлять в фарш яйца, молоко, размоченный хлебный мякиш, чеснок, панировочные сухари или колотый лед.

Только соль, перец и огромное количество репчатого лука, который придает сочность и совсем не отвлекает от вкуса мяса. Но не сырого! Это по-своему неплохо, но грубо, по-деревенски.

Так готовит мой дедушка – но он живет в лесу, а у нас все-таки ресторан, хорошее вино. Поэтому я карамелизую лук в сливочном масле», — рассказал Кузнецов.

На килограмм мяса шеф берет 600 г лука и карамелизирует, чтобы убрать горечь и добавить ему легкую сладость и терпкость. «Лук тут нужен просто как инструмент, а главный вкус несет в себе мясо», — объяснил он.

Карамелизуйте лук в течение 15 минут на сливочном масле, а затем проверните его через мелкое сито вместе со свининой, говядиной и замороженным сливочным маслом, которое, по заверению шефа, тоже придаст котлете сочность и будет ее держать во время жарки. Фарш трижды хорошенько выбейте и уберите охлаждаться на 30 минут. Слепите котлеты и пожарьте на хорошо разогретой сковородке.

Куриные котлетки из детства

Шеф-повар ресторана BURO.TSUM Владимир Чистяков поделился рецептом куриных котлет, «как из детства».

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Пресс-служба ресторана «Buro TSUM»

Для приготовления потребуются 2,5 кг мякоти куриного бедра, 1 яйцо, 50 г сливочного масла, 100 г моркови, 200 г репчатого лука, 15 г чеснока, 70 г петрушки, 50 г растительного масла, 50 г крепкого куриного бульона, соль и перец.

Обжарьте лук, чеснок и мелкорубленую морковь на растительном масле. Карамелизуйте на маленьком огне. Мякоть бедра прокрутите через мясорубку вместе с обжаренными овощами, добавьте мелкорубленую зелень, яйцо и сливочное масло. Хорошо взбейте и добавьте специи. Сформируйте котлеты, немного подморозьте, чтобы в котлетах сохранился сок, и обжарьте на сковородке.

Котлеты из утки с изюмом

Шеф-повар ресторана «Восход» Максим Тарусин считает, что рецепта идеальных котлет не существует, а готовить их можно из чего угодно. Своим гостям шеф подает непривычные широкому кругу почитателей этого блюда котлеты из утки с белым изюмом. Для приготовления потребуются 600 г мякоти утки, 300 г мякоти куриного бедра, 160 г жареного лука, 80 г утиных шкварок, 50 г соевого соуса, белый изюм, соль, перец.

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Пресс-служба ресторана «Восход»

Обжарьте лук до золотистого цвета. Сделайте шкварки из утиной кожи.

Мясо курицы, утки, жареный лук и шкварки пробейте через мясорубку один раз. Добавьте в получившийся фарш немного соевого соуса, посолите по вкусу. Сформируйте котлеты и в центр положите по 4-5 ягод размоченного изюма. Обжарьте на сковороде на медленном огне.

Котлета по-киевски с тартаром из соленого огурца и томата

Бренд-шеф ресторана «Русский Паб» Алексей Семенов поделился рецептом котлет по-киевски. По его мнению, главный секрет успеха котлет кроется в фарше.

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Пресс-служба ресторана «Русский Паб»

«Филе для котлеты по-киевски обязательно нужно выбирать по ГОСТу: свежее, плотное, но одновременно нежное мясо. Наша главная задача – сохранить филе мягким при обжарке под панировкой, чтобы зеленое масло, которое будет находиться в центре котлеты, сохранялось там и не протекло наружу», — рассказывает шеф.

Для приготовления одной котлеты необходимо одно филе куриной грудки (около 100 г). Срежьте малое филе — оставьте только крупное и раскатайте его «лепестком». Аккуратно отбейте филе через пленку. Приготовьте зеленое масло: измельчите зелень и чеснок и смешайте со сливочным маслом и специями. Для каждой котлеты зеленое масло формируется в виде кнели, кладется в середину филе и заворачивается в него с нахлестом, чтобы котлета не раскрылась. Затем приготовьте льезон: взбейте яйцо со сливками.

Сперва панируйте котлету в муке, затем опустите в льезон и после обваляйте в панировочных сухарях. Придайте котлете вытянутую форму «сигары».

«На этом этапе подморозьте котлету, чтобы форма схватилась, а затем повторите шаги мука-льезон-сухари. При отсутствии времени двойную панировку можно сделать сразу без подмораживания. Почему двойная панировка? Она максимально удержит филе и масло в нужной форме», — поделился секретом Семенов.

Котлета по-киевски готовится во фритюре, поэтому понадобится большое количество растительного масла и глубокая сковорода или сотейник из нержавеющей стали. Температура масла для старта приготовления должна быть примерно 180 градусов: если у вас нет кулинарного термометра, температуру масла можно проверить при помощи слайса чеснока.

«Как только над разогретым маслом появляется дымок, кидаем в него слайс чеснока, смотрим, когда чеснок начинает колероваться – и в этот момент уменьшаем огонь и закладываем котлету», — объяснил шеф.

Обжаривайте котлету во фритюре 2-3 минуты, а затем отправьте в духовку на 7-8 минут на режиме конвекции при 180 градусах (и на 15 минут, если котлета была заранее заморожена). Готовые котлеты шеф советует подавать с картофельным пюре и тартаром из соленого огурца. «Нарежьте мелким кубиком зеленые томаты, соленый огурец и крымский лук, добавьте свежую зелень – укроп и петрушку – и заправьте винным уксусом и ароматным подсолнечным маслом», — рассказал он.

Котлеты из щуки

Шеф-повар ресторана Drinks@Dinners Евгений Михайлов поделился рецептом котлет из щуки. Секретный ингредиент его котлет – свиное сало, которое, по мнению шефа, придает им более нежный и сливочный вкус.

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Пресс-служба ресторана «Drink&Dinners»

«Филе щуки более сухое, чем у судака или других рыб, поэтому для сочности котлет в фарш добавляли свиное сало. А вот в котлеты из судака или из нельмы его нет смысла добавлять, так как филе этих рыб само по себе жирное и свиное сало не повлияет нужным образом на сочность и консистенцию котлет», — сообщил он.

Для приготовления потребуются 1 кг филе щуки без кожи и костей, 300 жареного репчатого лука, 100 г белого хлеба, 1 яйцо, 200 г свиного сала, говяжьего жира или сливочного масла, мука для панировки, растительное масло для жарки, соль, перец.

Все ингредиенты прокрутите через мясорубку с мелкой насадкой, добавьте соль, перец, и тщательно сформируйте котлеты. Обваляйте в муке и обжарьте на растительном масле на небольшом огне.

Котлеты с крабом и креветкой

Андрей Родоманов, бренд-шеф ресторана «Магадан» в Ростове-на-дону, привел рецепт котлет из креветок, краба и судака. Он уточнил, что готовить котлеты из настоящего крабового мяса не очень бюджетно, поэтому шеф предлагает заменить его мясом снежного краба.

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Пресс-служба ресторана «Магадан»

Для приготовления потребуются 700 г креветок, 200 крабового мяса, 100 филе судака, 80 г соуса бешамель, 80 г майонеза, 70 г сливочного масла, 90 г лука порея, соль, перец. А вот яйцо шеф добавлять не советует. «Яйца, особенно белки, уплотнят массу, и котлеты не будут нежными», — предупредил он.

Очищенные креветки нарежьте на 3-4 части. Судака очистите от костей и шкурки и нарежьте на небольшие куски. Лук порей (белую его часть) обжарьте на сливочном масле, чтобы он не хрустел. Нарезанные креветки, судака и обжаренный лук прокрутите через мясорубку.

«Креветки и судак предварительно нарезаются для того, чтобы при попадании в мясорубку процесс перематывания происходил быстрее и меньше было нагрева продукта, так как это влияет на вкус», — объяснил шеф.

Крабовое мясо или снежного краба разберите на волокна, добавьте к фаршу из рыбы, креветок и лука. Добавьте специи и натертое сливочное масло (натирать масло важно обязательно замороженным). Слепите котлеты, по желанию панируйте, и обжарьте на топленом сливочном масле. 

Бонус: котлеты «как из школьной столовой»

Ностальгия – странная штука. Несмотря на то, что домашние котлеты, приготовленные мамой или бабушкой, вкуснее и полезнее, иногда хочется тех самых, из школьной столовой. Секретом «котлет из столовки» с «Газетой.Ru» поделилась Татьяна Л., преподаватель одной из московских школ. «Мы в шутку называли их «школьные котлеты с ароматом мяса». И много лет пытались воспроизвести тот самый вкус», — призналась она.

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Антон Новодережкин/ТАСС

По словам педагога, секрет «столовских» котлет кроется в добавлении большого количества черного хлеба. «На 500 г фарша берут 500 г черного хлеба», — отметила преподаватель. Еще один секрет, по ее словам — это количество лука: его тоже должно быть столько же, сколько мяса. Учительница признается, что немного изменила рецепт, и добавляет к 800 г мяса около 500 г черного хлеба.

Для приготовления потребуются 800 г микса из свинины и говядины, 500 г черного хлеба (дарницкого), 4 большие луковицы, панировочные сухари, растительное масло, соль.

Мясо проверните через мясорубку. Лук педагог советует измельчить в кашу — сделать это можно при помощи блендера. Черный хлеб замочите в теплой воде. Смешайте фарш с луком и размякшим хлебом, посолите. Фарш может получится жидковатым, поэтому котлеты нужно как следует обвалять в панировочных сухарях.

«Но самое главное – это форма столовских котлет. Лепите их не круглыми, а длинненькими», — посоветовала учительница.

Обжаривайте котлеты на растительном масле. Приготовятся они быстро. «Столовские котлеты готовятся быстрее обычных, потому хлеба много, а мяса мало», — пошутила педагог.

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