«Это, скорее, пояс, чем юбка»: мини станут самым горячим трендом лета

Экстремально короткие юбки станут главным трендом грядущего весенне-летнего сезона. Чтобы элемент гардероба не выглядел вульгарно и не привлекал слишком много внимания на улицах, его необходимо правильно стилизовать. Стилисты предлагают носить микро-юбки с длинными кардиганами и свитшотами оверсайз и ни при каких условиях не надевать их с каблуками. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Мини-юбки совершили свое триумфальное возвращение благодаря появлению на подиумах Chanel, Versace, Missoni, Etro, Blumarine, Prada, Miu Miu и обещают стать главным трендом сезона «Весна-лето 2022». По мнению авторитетного журнала Vogue, возвращение в моду коротких юбок послужило ответом на расслабленную одежду, которую все носили в пандемию. Теперь желание открыть ноги стало как никогда острым. Новые мини, а, скорее, даже микро-юбки отличаются более структурированным силуэтом, заниженной талией, плотной посадкой и яркими цветами. Именно такими они были в 90-е и в начале нулевых.

Один из наиболее ярких примеров рискованной длины и посадки был представлен в коллекции Miu Miu. Юбка держалась на толстом ремне на середине бедер и заканчивалась, едва прикрыв ягодицы: сверху торчали трусы, а снизу подкладка изделия. Такой опасный элемент одежды стилисты бренда предложили сочетать с укороченным свитером и рубашкой, из-под которых торчало нижнее белье, а также остроносыми туфлями и сетчатыми гольфами.

«Я примеряла такую юбку у Miu Miu, — рассказывает «Газете.Ru» fashion-блогер и стилист Екатерина Каткова. — И это, скорее, пояс, чем юбка. Либо девушка должна быть не очень высокого роста, брать модель на размер больше и спускать ее ниже на бедра. В общем, смелым девушкам они точно подойдут!»

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К реальной жизни, разумеется, такой образ вряд ли применим — разве что на стритстайл-хрониках он будет смотреться уместно. Поэтому стилисты предлагают нейтрализовать микро-юбку чем-то более спокойным и консервативным. Екатерина Каткова предлагает брать пример с Prada, которые придумали сочетать подобные «нано-юбки» с шортами на завышенной талии.

«Так мы убиваем сразу двух зайцев — получаем «пояс», как у декоративного нижнего белья, а это тоже тренд, и компенсируем суперкороткую длину нижними шортиками», — объясняет стилист.

Для того чтобы чувствовать себя более комфортно в повседневной жизни в ультракороткой юбке, Юлия Манукова, модный эксперт Lamoda, предлагает сочетать ее с длинными кардиганами или свитшотами оверсайз, приталенными строгими жакетами, объемными блузами или кашемировыми водолазками.

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Стилисты в один голос говорят, что обувь в таком случае следует выбирать исключительно на плоском ходу и не копировать полностью тренды нулевых. Кеды, мюли, шлепанцы, сандалии, оксфорды и грубые ботинки хорошо дополнят образ, а варианты стилизации можно посмотреть на показах с Недель моды или у инфлюенсеров, которые постепенно привыкают к очень коротким юбкам.

В России теплая погода держится всего три месяца в году, поэтому в мини-юбке и с голыми ногами ходить времени нет.

Стилист Ванда Вонг предлагает вариант стилизации для нашей страны. «Носим юбку с легинсами или плотными колготками от 60 ден, в составе которых есть шерсть или кашемир, и ботфортами. Под белую и темную юбку носим черные колготки, под светлую — коричневые (не бежевые, не серые и не белые)», — советует модный эксперт.

Цветные колготки Вонг советует не надевать, потому что есть большой риск «разрубить» ногу на три части. Если все же колготки в цвете очень хочется добавить в образ, то тогда два элемента должны быть одного цвета, или обувь и юбка, или колготки и юбка.

При покупке ультракороткой юбки возникает вопрос: а будет ли она подходить моему возрасту? По мнению стилиста Екатерины Катковой, дело, скорее, не в возрасте, а в подаче вещи. «Если в 17 лет юбку классно будет сочетать с топиком, корсетом и подобными вещами, то в 30+ — с оверсайз-жакетом, объемной рубашкой и правильной обувью», — говорит эксперт. Кстати, для тиктокеров подобные юбки подойдут идеально — они эффектные и круто смотрятся на видео.

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В России отношение к одежде более консервативное, чем в Европе, и даже на женщину чуть за 30 в мини будут смотреть на улице с осуждением. Но стилист Юлия Манукова предлагает в этом вопросе не ориентироваться на общественное мнение, а вдохновляться парижанками, которые в любом возрасте носят брюки-скини и мини.

Если в короткой юбке вы себя чувствуете некомфортно, но боитесь быть не в тренде, не стоит переживать. Юбки макси и миди тоже в моде, главное — подобрать правильный по фигуре и актуальный фасон. Кстати, скорректировать фигуру с микро-юбкой на низкой посадке не получится, а вот модель по середину голени с этим справится отлично.