«Королева подкинет»: принц Эндрю заплатит 12 млн фунтов по делу педофила Эпштейна

Принц Эндрю достиг досудебного соглашения с американкой, которая обвинила его в принуждении к сексуальной связи. На момент преступления ей было 17 лет. По данным СМИ, член королевской семьи выплатит своей жертве 12 млн фунтов. Часть суммы он может попросить у матери — королевы Елизаветы II.

Один из самых глубоких кризисов в британской королевской семье, кажется, разрешен. Принц Эндрю достиг судебного соглашения с американкой Вирджинией Джуффре (в девичестве Робертс), которая обвинила его в принуждении к сексуальной связи, имевшем место более 20 лет назад. Не признав себя виновным, член королевской семьи все же согласился выплатить значительную сумму, выразил сожаление, что дружил с Джеффри Эпштейном, втянувшим 17-летнюю Вирджинию Робертс в занятие проституцией, и пообещал, что и в будущем будет защищать жертв сексуальной работорговли.

Досудебное соглашение означает, Вирджиния Джуффре не будет свидетельствовать в суде. Отвечать перед присяжными не придется и самому герцогу Йоркскому. Откровения, которые могли прозвучать в Нью-Йорке в этом году, теперь не омрачат большой королевский праздник — Платиновый юбилей, 70-летие царствования матери принца Эндрю Елизаветы II.

Однако репутация герцога Йоркского испорчена безвозвратно. Он не будет принимать участие в официальных мероприятиях по случаю Платинового юбилея. Без денег и дома: что ждет герцога Йоркского Будущее герцога Йоркского, лишенного накануне титула Его королевского Высочества и многих других, выглядит... 14 января 20:46

Телеведущий Пирс Морган, известный критик Меган Маркл и принца Гарри, в своей колонке для The Sun заявил, что карьера принца Эндрю окончена.

«Мы прекрасно понимаем, что, подписав огромный чек ради того, чтобы избежать встречи в суде, он доказал, что он маленький хныкающий трусишка, оправдания и требования которого не стоят бумаги, на которой они написаны», — заявил Пирс Морган.

Он напомнил, что еще несколько недель назад принц Эндрю требовал, чтобы его дело в суде слушалось присяжными, и настаивал на своей полной невиновности.

Теперь же, по мнению телеведущего, очевидно, что принц Эндрю побоялся выступать в суде, и это окончательно ставит крест на его репутации.

Обещание герцога поддерживать пострадавших от сексуальной работорговли Пирс Морган осмеял: «Последний человек, от которого ждут поддержки жертвы отвратительного сутенерства — это мужчина, который развлекался с двумя отвратительными сутенерами и который только что выплатил гигантские суммы денег, чтобы избежать слушаний по поводу его предполагаемого участия».

Британские СМИ предполагают, однако, что на досудебном соглашении могла настоять сама Елизавета II, не готовая к разбирательствам по поводу сомнительных поступков сына в год 70-летия своего царствования.

Такую мысль высказала, в частности, королевский биограф Анджела Левин в беседе со Sky News.

«Думаю, королева сделала ему серьезный выговор и сказала: «Это не должно висеть на мне весь год — я не хочу, чтобы ты испортил мне Платиновый юбилей. Я единственный монарх, который провел на троне 70 лет, ты должен с этим разобраться».

Писательница призналась, что при всей своей любви к королеве она уверена: тему предполагаемой сексуальной связи принца Эндрю с 17-летней Вирджинией Робертс в начале 2000-х и его дружбу с сутенером и педофилом Джеффри Эпштейном замолчать не удастся. И хотя по досудебному соглашению вслед за выплатой компенсации должен наступить «период молчания», когда Вирджиния Джуффре не сможет публично делиться подробностями этой истории, после Платинового юбилея он закончится.

Сумма компенсации, как пишет The Telegraph, составляет в общей сложности 12 млн фунтов стерлингов — 10 млн получит сама Вирджиния Джуффре и 2 млн пойдут в основанный ей благотворительный фонд.

Официальных заявлений по поводу того, кто покроет такие расходы, Букингемский дворец не делал, однако британцы уже хотят быть уверенными в том, что на это не уйдут их налоги. Daily Mail, в частности, приводит слова Грэма Смита, представителя антимонархистского движения «Республика», который утверждает, что налогоплательщики «имеют право знать, откуда возьмутся деньги на это соглашение». «Подвел семью»: принц Эндрю оправдался за дружбу с педофилом Второй сын британской королевы Елизаветы II принц Эндрю дал интервью о своем знакомстве и связи с... 17 ноября 21:17

Эксперт по финансовым делам королевской семьи Дэвид Маклюр заявил радиостанции «Би-би-си», что обращение принца Эндрю за денежной помощью к матери — «более чем вероятно». «Если число составит от 5 до 10 млн фунтов, я не думаю, что у него найдутся эти деньги, и более чем вероятно, что королева подкинет какую-то часть», — сказал он, добавив, что Елизавета II сделает это просто потому, что у нее деньги есть, а у принца Эндрю — нет.

В графстве Йорк требуют лишить принца Эндрю титула герцога Йоркского, не желая иметь с ним ничего общего.

Представитель городского совета Йорка Дэррил Смолли заявил местной прессе: «После того, как с него сняли военные звания и обязанности патрона организаций, должен прийти конец его связи с нашим прекрасным городом. У Йорка — уникальная связь с Короной, и монархия — важная часть наследия нашего города и нашей истории, большая причина для гордости».

В британской прессе требуют, чтобы принц Эндрю «исчез навсегда» — с таким призывом вышла сегодня одна из посвященных ему колонок в Daily Mail. Несмотря на то что с Вирджинией Джуффре принц договорился, убедить журналистов хранить молчание ему не удастся. Дружбу с Джеффри Эпштейном и поданный летом прошлого судебный иск от женщины, которая заявляет, что 41-летний принц три раза спал с ней, когда ей было 17, ему не забудут.