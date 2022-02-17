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«Жертвы хирургов все одинаковые — надутые губы, вздернутый носик, брови дугами»

Пластический хирург Отари Гогиберидзе — о пациентах без вкуса и необразованных врачах

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Пластическая хирургия в России стала более доступной, но ничего хорошего в этом нет, полагает Отари Гогиберидзе, пластический хирург, основатель клиники эстетической медицины «Время красоты». В интервью «Газете.Ru» он объяснил, какую популярную операцию не стоит делать женщинам, почему опытные хирурги избегают пациентов с синдромом дисморфофобии и как определить непрофессионального пластического хирурга.

— Пластическая хирургия в России активно развивается больше 40 лет. Что изменилось за это время?

— Исчезла элитность профессии. Появилось очень много неправильно воспитанных с точки зрения академичности хирургов, «недообразованных». Я выпускник отделения челюстно-лицевой хирургии и понимаю, что делать в экстренных случаях, знаю, как быть, если начался гнойно-воспалительный процесс, знаю, как лечить. А многие не знают, как шить, и называют себя пластическими хирургами.

— А изменились ли пациенты?

— Что касается пациентов, то раньше люди очень стеснялись обращаться к пластическим хирургам. А сейчас они идут к нам, как к обычным врачам. Но знаете, что не очень хорошо? Появилась доступность. Пациенты все знают обо всех операциях, потому что видели по телевизору или в интернете. И тут виноваты сами хирурги. Зачем это показывать?

Вы же не смотрите по телевизору, как кому-то удаляют желчный пузырь или сердце пересаживают. А в пластической хирургии теперь все операции есть в открытом доступе.

Хотя я к этому тоже руку приложил — тоже снимался в подобных шоу, но старался показать это с минимальной кровью. Поэтому и пациенты поменялись. Они все знают, все читали, все смотрели и диктуют, как делать операцию. Я учился столько лет, а мне рассказывают, как мне работать.

— Можно ли сказать, что пластическая хирургия помолодела? Какой средний возраст пациентов сегодня?

— В одних операциях помолодела, в других постарела. Ту же самую ринопластику, маммопластику и абдоминопластику делают в любом возрасте. А вот возрастные операции на лице, такие как фейслифтинг или круговая подтяжка, стали немного «плавать» по возрасту, потому что появилось очень много прекрасных альтернатив в области дерматокосметологии. Эти методики очень здорово помогают оттянуть время операции, и я как пластический хирург скажу, что с их появлением мне стало работать удобнее. Я пациента не загоняю под нож, а даю ему возможность максимально долго обходиться без хирургического вмешательства.

— Как поменялись тренды в пластике? Чего сегодня не делают из того, чтобы было актуально в нулевых?

— Делается абсолютно то же самое, что делалось в нулевых. Изменились методики и ушла травматичность. Если сравнить, как я делал ринопластику 20 лет назад, 15 лет назад, 10 лет назад и как делаю сейчас – это огромная разница. Это другие инструменты, меньше травм, более быстрый период восстановления и т.д.

— Какие операции вы считаете нецелесообразными и не будете делать?

— Я бы никогда в жизни не стал делать операции по удалению комков Биша. С моей точки зрения, удалив комки Биша, ты обрекаешь женщину на изможденный и изнуренный вид в будущем. И я своих пациентов сразу предупреждаю, что не буду делать эту операцию. Хотите — удаляйте в другом месте, но потом ко мне не приходите, я ничем помочь не смогу. Потому что в это пространство, которое находится между мышцей и щекой, после удаления жировых комков, ничего вставить нельзя – там образуется рубец.

— То есть, эту операцию, по сути, можно назвать опасной?

— Нет, она не опасная, просто неэстетическая.

— Какие операции сегодня можно назвать самыми популярными?

— Ринопластика, маммопластика, эндоскопический лифтинг, блефаропластика, абдоминопластика. Основные базовые операции, которые, как были, так и есть.

— Сегодня среди пластических хирургов большая конкуренция. Почему у одного хирурга ринопластика стоит 150 тыс., а у другого 300?

— Цена определяется возрастом и опытом хирурга, но, главное, результативностью. Не стоит верить врачам, которые говорят, что у них в 2022 году запись на 2024-й. А потом вам перезванивают через две недели, потому что у врача нашлось окошко. С вас просто снимают в два раза больше денег. Это маркетинг, сказки, в которые не стоит верить. В Москве более двух тысяч пластических хирургов – не может быть таких очередей. Что касается дешевых операций, вероятнее всего, их делает молодой хирург, которого никто не знает, но и у него будут пациенты.

Самое главное — чтобы врач работал в нормальной клинике, а не арендовал операционные. Чтобы потом не бегать, и не искать его, а его и след простыл.

Если вы хотите найти своего хирурга, будьте готовы заплатить за операцию нормальных денег. Это будет опытный врач, у которого есть свои пациенты, который наверняка окажется знакомым ваших знакомых. В моем случае, 70% пациентов приходят по совету знакомых, через сарафанное радио.

— Как вы, как пластический хирург, относитесь к людям, которые постоянно хотят что-то в себе изменить, без объективных к тому показаний? Берете ли вы таких пациентов?

— Бывает, пациентка сделала хороший нос, потом возвращается и говорит, а теперь я хочу грудь или брови. Но бывают и другие пациенты с синдромом дисморфофобии – что бы они себе ни сделали, они всегда будут недовольны своей внешностью. Конечно, таких лучше держать от себя подальше. Сначала они недовольны собой, потом, когда что-то переделают, будут недовольны хирургом, и начнется хождение по нервам. Опытный хирург старается вычислить такого пациента еще на консультации и либо сбить его ценой, либо вывернуться как-то иначе.

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Пластический хирург Отари Гогиберидзе

Пластический хирург Отари Гогиберидзе

Из личного архива

— Как вы считаете, почему пластические хирурги с одной стороны призывают женщин не увлекаться пластикой и не пытаться сделать из себя кого-то другого, а с другой – мы видим бесконечное количество «перекроенных» женщин, которые хотят быть похожими на звезд и лидеров мнений?

— Это ужасно. Вот буквально вчера я был в ресторане и увидел так называемых «наших девочек». Такие, знаете, жертвы хирургов. У обеих высокие скулы, удаленные комки Биша, надутые губы, вздернутые «бэби-носики», брови, стоящие дугами. И я понимаю, что такие девочки копируют друг друга. Абсолютно не зная, что сделала подруга, она пошла и попросила себе то же самое. Ей кажется, что это прикольно, и, наверное, на этой внешности можно еще и заработать. А на деле это просто безвкусно. И я все это прекрасно вижу и понимаю. Это не мои пациентки. Если вы ко мне в клинику придете, вы таких не увидите.

— То есть вы своим пациентам никогда такого не посоветуете?

— Никогда. Профессиональные пластические хирурги всегда говорят – не увлекайтесь! Но есть определенная категория хирургов, которые по-другому и не умеют. Как правило, это врачи с маленьким опытом работы, с плохим, ненаработанным вкусом. А пластический хирург должен обладать вкусом.

То, что сейчас творится, то, что я сейчас вижу… Эти хирурги 80% книг не читали, у них образование – закончил институт, пошел в ординатуру и все – он пластический хирург. Чего хочу? Денег хочу!

Он и оперирует, и колет, и стрижет, и красит, и подтяжку делает. И это некрасиво и неприятно. Ничего сложного в накачивании губ и скул или уменьшении щек нет. И вот эти люди зарабатывают на стандартизации. У уважающего себя хирурга не будет таких пациентов. Вот и вся разница.

— Как отличить такого хирурга от профессионала?

— Посмотрите, кто у него в холле сидит. И если вы видите таких пациенток, о которых мы говорили ранее, и вам все это нравится, садитесь рядом, и у вас тоже губы уточкой. Плохих хирургов выдают такие пациенты. Сейчас скажу очень личное, но для меня самое ужасное – стать хирургом какого-нибудь пошлого реалити-шоу, где все герои будто подогнаны под один стандарт.

— Допустим, приходит человек с запросом, и вы понимаете, что эта операция испортит его внешность. Вы откажетесь от операции?

— Сначала мы долго обсуждаем, а если не помогает, я начинаю активно давить на ее мнение. И пациентка уже сама приходит к мысли, что ей такой хирург не нужен, потому что она хочет, чтобы ее слушали, а я с ней спорю.

— В последние годы настоящий бум на большие попы. Как часто к вам приходят с запросом на ягодицы, как у Ким Кардашьян?

— Спад пошел. Хотя иногда очень прикольно увидеть девушку с фигурой гитары. Поэтому лично я за липофилинг, а за имплантацию — только в случае, если к этому есть показания.

— А когда, к слову, начали делать операции по увеличению ягодиц?

— В 2002 году я учился у профессора Хосе Абель де ла Пенья Сальседоса, который оперировал Дженнифер Лопес, и в том же году я сделал свое первое эндопротезирование ягодиц в Москве. Я не скажу, что восхищен этой операцией, но могу сказать, что она помогла многим женщинам решить определенные проблемы. А потом появился липофилинг — его активно начали делать в 2015 году. На мой взгляд, сегодня в России есть два пластических хирурга, которые великолепно делают эту операцию. Они делают очень правильную трансформацию жира, они знают слои, в которых забирать и безопасно это делают, потому что подходят к операции с научной точки зрения. Их результаты будут долговечными.

— Что будет с ягодицами, если вытащить импланты?

— Импланты всегда видны, но в некоторых случаях я их комбинировал с липофилингом и получались замечательные результаты. У меня есть пациентка, я сделал ей такую комбинированную операцию в 2008 году, когда ей было 38 лет, и она до сих отлично выглядит и очень довольна результатом. Если импланты вынуть, то под компрессионным бельем все сократится в тот же объем, что был до операции, так же, как и с грудью.

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