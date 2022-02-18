«С уровнем «чайник» нет смысла лезть на рельеф»: почему москвичи встали на лыжи

В Москве резко выросла популярность лыжного спорта: частные школы объявляют об отсутствии мест в группах, а спрос на лыжи в спортивных магазинах вырос на 84,5%. Тренеры объясняют: интерес к этому виду спорта связан с закрытием границ из-за пандемии и успехами российских лыжников на Олимпиаде. «Газета.Ru» — о том, во сколько обходится такое увлечение и каких успехов можно достичь за шесть тренировок.

Беговые лыжи стали одним из самых популярных видов спорта у москвичей. Раньше на лыжах в парке можно было встретить школьников во время урока физкультуры или бывших лыжников-профессионалов, которые продолжают поддерживать форму. Теперь же интересоваться видом спорта, который многие ненавидят с детства, стали и те, кто всегда был далек от лыж.

Спортсмены-любители жалуются: в школах Москвы заканчиваются места — попасть в группу на обучение беговым лыжам стало непросто. Популярность этого вида спорта в самих клубах объясняют закрытием границ из-за пандемии.

«В 2020 году беговые лыжи получили дополнительный виток популярности благодаря тому, что закрылись границы, — добавляет в беседе с «Газетой.Ru» Евгений Голубев, основатель спортивного клуба Airfit. — Многим не удалось поехать на горнолыжные курорты, и они стали заниматься более доступными видами, а самый популярный из них — беговые лыжи».

Он отмечает, что его спортивная организация занимается лыжами с 2009 года. И если еще семь лет назад о беговых лыжах никто не думал как о любительском виде спорта или альтернативному виду фитнес-направления, то сейчас интерес к этому есть, — и большой.

Еще одной причиной всплеска интереса к лыжным гонкам могла стать Олимпиада в Пекине, предполагает тренер по лыжным гонкам и биатлону Дмитрий Богданов. «Да, сейчас желающих заметно больше. Лыжи сейчас становятся популярнее благодаря результатам наших спортсменов. Сказывается то, что этот сезон — олимпийский», — говорит он «Газете.Ru».

По мнению Богданова, беговые лыжи могут действительно стать отличной заменой душному спортзалу в зимнее время года. Во время тренировки, рассказывает он, задействуются верхний плечевой пояс, четырехглавая мышца бедра, икроножная мышца, трицепс, широчайшие мышцы спины, мышцы-стабилизаторы. Его коллега Дмитрий Березан добавляет, что беговые лыжи также повышают способность сердечно-сосудистой системы.

В основном на тренировки приходят люди от 30 лет, которые хотят подтянуть свои физические показатели и выносливость и приводят вместе с собой детей-дошкольников. «Средняя стоимость часовой индивидуальной тренировки у частного тренера 1,5 тыс. руб. Занятия в группах обойдутся примерно в 800 руб. Это что касается взрослых. Для детей индивидуальная тренировка будет стоить 800 руб., групповая — 500 руб.», — говорит Дмитрий Богданов.

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«Место тренировки выбирается из соображений удобства, пожеланий и уровня клиента, — рассказывает Дмитрий Березан. — Если уровень «чайник», то нет смысла лезть на рельеф. Занимающийся быстро устанет, прогресс замедлится из-за постоянных падений со спуска, возрастет возможность получения травмы, а вдобавок еще и настроение испортится».

Для начинающих тренер по лыжным гонкам советует выбирать тренировки в парке. Это не только позволит сэкономить деньги, так как на спортивных трассах может взиматься дополнительная плата за катание, но и позволит отработать технику.

В Москве тренировки для любителей проводятся практически в каждом большом парке — например, Мещерском парке, Парке «Сокольники», Парке имени 850-летия Москвы, а также в Лужниках. В Санкт-Петербурге покататься на беговых лыжах можно в Муринском парке, парке «Сосновка», ЦПКиО, а за городом — в Токсово, Кавголово, Парголово и «Охта парке». Подойти к зеркалу, наклониться и посветить фонариком: как выбрать одежду для тренировок В российских спортзалах все ходят в чем хотят — домашняя одежда, микро-топы и шорты... 09 февраля 22:06

На многих оборудованных площадках для занятий на беговых лыжах есть возможность взять инвентарь напрокат. Цены, как правило, невысокие, но это все равно обойдется дороже, чем покупка своего комплекта палок, ботинок и лыж.

По словам Егора Севалкина, пресс-атташе Decathlon в России, продажи лыж по сравнению с прошлым годом выросли на 84,5%.

Стоимость инвентаря сильно разнится в зависимости от потребностей лыжника. «Если человек приходит, чтобы просто подтянуть свою форму и подышать свежим воздухом, то полный комплект (лыжи, крепления, ботинки, палки) обойдется примерно в 8-10 тыс. руб. Ботинки в этом случае будут для классического стиля, но на них можно будет передвигаться и коньковым стилем», — рассказывает о ценах Дмитрий Богданов.

Для тех, кто хочет выступать на любительских городских соревнованиях или пробежать марафон, инвентарь будет стоить дороже. Комплект обойдется примерно в 35 тыс. руб. и выше. Тренер по лыжным гонкам и биатлону уточняет, что это инвентарь только для одного стиля передвижения, если захочется купить второй, то стоимость необходимо будет умножить на два.

Подобрать правильные лыжи в зависимости от роста и веса помогут в спортивном магазине, но это можно сделать и самостоятельно.

Как говорит Яна Кубкова, руководитель направления «Зимние виды спорта» Decathlon, для начала необходимо определиться с длиной, используя формулу рост спортсмена + 10-15 см.

Затем необходимо подобрать лыжи по жесткости. Для этого необходимо встать на лыжах на ровную поверхность, чтобы зазор между лыжами и полом составлял 1-2 мм. Палки необходимо подбирать в ботинках, они должны быть на 10-15 см ниже роста и доставать примерно до мочки уха.

Людмила Егорова, магистрант журфака МГУ, как раз только в этом году встала на лыжи. Прежде чем пойти на тренировки, девушка сравнила цены в лыжных школах для взрослых и бюджетных лыжных клубах. Оказалось, что места в группах заканчивались очень быстро. «По моим наблюдениям, группы, стартующие с 10 января, были заполнены в какие-то считанные дни», — говорит Егорова.

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Сейчас она берет индивидуальные занятия с тренером 1-2 раза в неделю. «На момент шестой тренировки я умею ходить попеременным ходом, сложности были с бесшажным, потому что боялась толкаться. Но потом, приняв правильное положение корпуса и поставив руки как надо, я покатилась. Был страх скатываться с холма, на котором на первой тренировке я зависла минуты на три. Сейчас этот холм я проезжаю без падений и на мини-подъем въезжаю без остановки», — рассказывает о своих достижениях Людмила Егорова.

Анна Доскалова, магистрант ФИЯР МГУ и репетитор по английскому языку, занимается лыжными гонками еще с детства — в общей сложности уже больше 12 лет. Если раньше для нее это было на профессиональном уровне, то сейчас девушка занимается лыжами для укрепления здоровья. Чтобы поддерживать себя в форме и выступать за сборную команду МГУ по лыжным гонкам, Доскалова тренируется 4-5 раз в неделю.

Многим из тех, кто бегает на лыжах с детства, надоедают классические занятия.

Например, Степан Старовойтов, КМС Вологодской области по лыжным гонкам, решил попробовать себя в смежном виде спорта — скиджоринге (это гонки на лыжах с собакой). «Гонки с собаками динамично развиваются. С каждым годом растет конкуренция и общий уровень проведения соревнований. Тренировки с собакой провожу еженедельно, и еще есть большой потенциал для развития нашего взаимодействия. Совсем недавно удалось занять призовое место на этапе Кубка Мира, проходившим в Вологодской области и на следующий год планирую попытаться улучшить этот результат», — рассказывает Старовойтов.

close 100% Из личного архива

Анастасия Смирнова, педагог дополнительного образования, совмещает лыжи и спортивное ориентирование. «Сейчас помимо беговых лыж я периодически хожу на туристических, они же ски-тур или бэкккантри, — рассказывает девушка. — Для походов по Подмосковью и маршрутов до 2 категории сложности их более чем хватает. Главные отличия туристических лыж от беговых – гораздо меньшая скорость, меньшая маневренность, но большая устойчивость и абсолютная всепроходимость».