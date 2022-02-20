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Cтрижка у стилиста Кейт Миддлтон, вертолет вместо такси. Как богачи развлекаются в Дубае

Сколько стоит элитный отдых в Дубае

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Jon Gambrell/AP
Снять номер в отеле за 100 тыс. рублей за ночь, выпить чашку кофе за 4 тыс. рублей, а для перемещения в новый пункт назначения выбрать вертолет или гоночный автомобиль: все это предлагает Дубай тем, кто готов тратить деньги не считая. «Газета.Ru» — о самом дорогом отеле, ресторане и развлечениях, которые могут себе позволить только миллионеры.

Дубай начал активно развиваться в начале 70-х после того, как там обнаружили нефть. Население города росло, приезжало все больше трудовых мигрантов и инвесторов, однако еще 30 лет назад облик города сильно отличался от нынешнего. На главном шоссе шейха Зайда в 90-х стояло всего несколько высотных зданий, сейчас же в Дубае больше сотни небоскребов.

Теперь в городе можно найти все «самое-самое». Здесь располагается самое высокое жилое здание в мире «Бурдж-Халифа», самый высокий отель Gevora Hotel, самый большой торговый центр Dubai Moll, самый протяженный автоматизированный метрополитен в мире, самый большой цветочный парк Dubai Miracle Garden, самый большой искусственный остров Палм-Джумейра и так далее. Ну и, конечно, цены на «самое-самое» в среднем в 1,5-2 раза выше, чем в Москве.

Март и ноябрь считаются одними из самых лучших месяцев в Дубае с туристической точки зрения, поэтому в это время российских туристов в ОАЭ особенно много. В преддверии сезона «Газета.Ru» подготовила топ всего самого дорогого в Дубае.

Номер за 2 млн руб. в сутки

Роскошные отели стали символом Дубая. В городе присутствуют все главные сети отелей с большим номерным фондом, однако в главные туристические месяцы даже они не могут разместить всех желающих. Пятизвездочные Four Seasons Resort Dubai, Mandarin Oriental Jumeira, Jumeirah Al Naseem, Bulgari Hotel & Resorts находятся на море, и цены на номера начинаются от 100 тыс. руб. на двоих за ночь. В центре Дубая, пожалуй, самый известный и, конечно же, дорогой отель Armani Hotel Dubai. Его интерьеры разрабатывались лично Джорджо Армани.

Но все же символом Дубая стал отель Burj Al Arab, что в переводе означает «Башня арабов».

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Цены за ночь в отеле соответствующие. В номер обойдется от 94,5 тыс. руб., а в высокий сезон — от 168 тыс. руб. В стоимость входят услуги личного батлера, различные подарки и комплименты от отеля, также можно заказать трансфер от аэропорта на вертолете или на автомобиле марки Rolls-Royce.

В Burj Al Arab все номера двухэтажные и относятся к категории люкс. Интерьер не меняли с момента постройки, поэтому арабская сказка в некоторых местах говорит о том, что считали роскошным миллионеры 90-х.

На всей территории отеля (24 тыс. кв. м) используется мрамор Statuario, который применялся Микеланджело для создания скульптур, включая статую Давида. Интерьеры отеля отделаны позолотой из 24-каратного золота, а всего драгоценным металлом украшено около 2 тыс. кв. м. Здесь находится самый большой в мире потолок из хрусталя Swarovski, который украшен 21 тыс. кристаллов, символизирующих Млечный Путь. Стоимость установки составляла 1,3 млн дирхамов (27,3 млн руб.).

На 27-м этаже отеля Burj Al Arab находится самый дорогой королевский номер, который раньше сдавался за 2 млн руб. в сутки, а сейчас из него сделали музей. Не гостям отеля его можно посетить за 7 850 руб.

Коктейль за полмиллиона рублей и кофе с золотом

Поскольку Дубай стал интернациональным городом, то в нем представлены все кухни мира. Преимущественно это, конечно, арабская, средиземноморская и мексиканские кухни, но есть и места, где можно попробовать борщ.

«Средний чек в ресторанах составляет примерно 200-400 дирхам (4000-8000 руб.), — рассказал ресторатор из Дубая Ислам Шангареев. — Любой гурман найдет для себя кухню по вкусу, однако превалирует все же арабская кухня и блюда с морепродуктами. Персонал в ресторанах многонациональный, в основном представлен египтянами, филиппинцами и индийцами».

В топ-3 своих любимых мест ресторатор выделил ресторан с панорамным видом Mercury Lounge, ресторан Folly by Nick & Scott с известными шеф-поварами Ником Алвисом и Скоттом Прайсом, а также ресторан с блюдами из морепродуктов Lucky Fish. В Дубае также есть 11 ресторанов с шеф-поварами, удостоенными звезды Мишлен.

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В 2008 году в Burj Al Arab был побит мировой рекорд Гиннеса за самый дорогой коктейль — 27 321 дирхам (574 тыс. руб.). В 2016 году компания также создала самую большую в мире банку икры, в которой было 17 кг икры сорта Empress. Это была единственная в мире полностью сертифицированная органическая икра из местных осетровых рыб. А сейчас в лобби отеля можно выпить кофе с частичками 24-каратного итальянского золота за 4 тыс. руб.

Однушка в Дубае по цене трешки в Москве

Цены на недвижимость в Дубае постоянно растут, и спрос вместе с ними, особенно в премиальном сегменте. «Если в среднем по рынку недвижимость в Дубае подорожала на 20-25%, то в элитных проектах рост превысил 40%. Особенным спросом у иностранцев пользовались виллы в закрытых комплексах эмирата», — говорит «Газете.Ru» главный редактор сервиса по поиску недвижимости за рубежом Prian.ru Филипп Березин.

По словам эксперта по недвижимости, самые дорогие предложения – это коммерческие объекты по типу земли и гостиниц. «Стоимость отеля 30 тыс. кв. метров может составлять €250 млн. Что касается жилой недвижимости, то, например, апартаменты площадью 500 кв. м. из четырех комнат могут обойтись в €75 млн. Такой апартаментный комплекс включает частный пляж, ландшафтные сады, причал для яхт, бассейн, спа, охрану», — рассказывает Филипп Березин.

Самые дорогие объекты находятся в районах Палм-Джумейра, Дубай Марина и Даунтаун Дубай. Как отмечает собственник элитной недвижимости в Дубае Руслан Суноваров, люди со всего мира покупают жилье в Дубае. В основном это клиенты из тех стран, где экономика нестабильная.

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«Они вкладываются, берут квартиру 50 кв. м за $250 тыс. на этапе строительства. Через два года она стоит $500 тыс., вдобавок дают огромную рассрочку. Первый взнос 20%, второй взнос через год, третий еще через год, далее получаешь ключи на руки, платишь рассрочку еще два года, но ее можно гасить доходом от сдачи квартиры в аренду», — объясняет «Газете.Ru» Суноваров.

Эксперт по недвижимости в Дубае уверяет, что покупать жилье в городе надежно и безопасно. Во-первых, застройщики всегда достраивают дома. Во-вторых, по мусульманскому закону недвижимость не может забрать никто даже через суд.

Стрижка за $1,5 тыс. у стилиста Кейт Миддлтон

В Дубае огромное количество спа-центров и салонов красоты, предоставляющих все те же процедуры, которые есть и в Москве. Цены разнятся в зависимости от класса клиник, опыта врача и месторасположения. По словам, бьюти-эксперта и владелицы сети клиник «Подружки» Ирины Майер, уже больше года живущей в Дубае, самая распространенная процедура здесь — это липосакция.

«У местного населения не очень правильные пищевые привычки, например, пристрастие к сладкому, и отсюда проблемы с весом. Влияет и образ жизни. Из-за жары они в основном просыпаются к вечеру и едят ночью», — говорит Майер.

Пластические операции в Дубае очень дорогие. Например, липосакция у среднего хирурга обойдется в 2 млн руб., когда в России ту же процедуру можно сделать за 300 тыс. руб.

Помимо липосакции, по словам Ирины Майер, у местных девушек очень востребована ринопластика из-за крупных черт лица. В среднем операция обойдется в 1 млн руб. У обеспеченных жителей Дубая приход к косметологу не обходится и без алмазного пилинга или маски для лица из 24-каратного золота.

В Дубае из-за большой концентрации звезд и богатых людей любят открывать салоны известные хирурги, косметологи и парикмахеры. Например, одним из таких владеет стилист по волосам Россано Ферретти, который стрижет Кейт Миддлтон, Леди Гагу и Сальму Хайек. Его салон находится в частной вилле, переоборудованной в спа-салон и парикмахерские залы. Цена за стрижку здесь может достигать $1,5 тыс.

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Вертолетный тур, сафари на джипе и скачки

Индустрия развлечений в Дубае соответствует запросам самого искушенного человека. Первый на очереди — частный вертолетный тур по городу, который позволяет увидеть с воздуха остров Палм-Джумейра, Burj Al Arab и Burj khalifa. Продолжительность полета варьируется от 12 минут до 40 минут, а цена может достигать $500.

За $1,5 тыс. можно отправиться на королевское сафари. В программе заявлено катание по пустыне на автомобиле марки Range Rover, знакомство в заповеднике с животными пустыни, соколиная охота, обед на песке и ужин из шести блюд, приготовленный личным шеф-поваром.

В Дубае проводится Кубок мира по скачкам, призовой фонд которого составляет $12 млн. Удобнее всего за турниром наблюдать из VIP-ложи, которая включает в себя не только хороший обзор, но еще и напитки, и большое количество блюд на выбор. Стоимость удовольствия для любителей лошадей — $884.

Ну и, конечно, куда в Дубае без аренды роскошной яхты и автомобиля. Компания Xclusive Yachts предлагает в аренду лодки от 420 тыс. руб. в сутки. В эту цену включен также трансфер на роскошном автомобиле, встреча персоналом на пирсе, услуги хостес, дворецкого, еда, напитки, диджей и даже личный фотограф. Аренда автомобиля обойдется в разы дешевле. Например, покататься сутки на Lamborghini Aventador стоит $1,9 тыс.

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