Бар на пороховых бочках: как отдохнуть в солдатском бараке

Когда-то там гремели орудия — а теперь пьют вино туристы: бывшие военные базы и крепости иногда можно превратить в отличные отели с историей. В День защитника Отечества «Газета.Ru» напоминает о радостях мирной жизни и рассказывает, где в мире есть гостиницы, расположенные в заброшенных оборонительных сооружениях.

В январе 2022 года стало известно, что в гостиничный комплекс превратят военную базу в городе Лондондерри в Северной Ирландии. Выстроенная в XIX веке, база «Эбрингтон» размещала в своих казармах солдат Первой мировой войны, служащих ВМС во время Второй мировой и военнослужащих в годы конфликта в Северной Ирландии, начавшегося в 60-е годы и закончившегося только в 1998-м. В 2004 году военная база, утратившая свое назначение, была передана гражданским властям — и теперь они выделили 15 млн фунтов на реконструкцию пяти казарм, которые станут отелем, готовым принять 152 постояльца одномоментно. Вдобавок здесь соорудят спа-комплекс, сообщали британские СМИ.

Это далеко не первый случай, когда бараки, где размещались военные, превращаются в отели с историей.

close 100% Presidio Lodging

В 2018 году в Сан-Франциско открылся отель с видом на главную достопримечательность города — мост «Золотые ворота». Под гостиницу Lodge at the Presidio была переоборудована трехэтажная казарма, выстроенная в период с 1895 по 1897 год — военнослужащие располагались здесь до 80-х годов прошлого века.

Внешний вид здания полностью сохранили, внутри же о былом облике казарм напоминают лишь отдельные элементы — например, часть пола в лобби. Когда-то здесь располагались до 900 солдат и офицеров — теперь в отеле всего 42 номера со всеми современными удобствами.

close 100% Solent Forts

В 2012 году неподалеку от Портсмута открылся необычный спа-отель — он появился в результате реконструкции морской крепости Spitbank Fort, одной из четырех крепостей, возведенных в проливе Те-Солент между островом Уайт и южным берегом Великобритании в конце XIX века. Более ста лет назад это была небольшая платформа диаметром 49,4 м, оснащенная девятью пушками — предполагалось, что форт послужит для защиты от армии Наполеона III.

Позже военную базу оснащали все более современным вооружением — Spitbank Fort оставался базой для защиты Великобритании от нападения флота противника до Второй мировой войны.

В 1956 году использование базы прекратилось, и лишь в 1982 году попытки продать ее увенчались успехом — ее приобрело частное лицо.

До 2009 года здесь был музей, пока морскую крепость не продали предположительно за 800 тыс. фунтов. Реконструкция под отель обошлась новому владельцу примерно в 2,6 млн фунтов. Теперь здесь гостиница на девять номеров. Правда, в течение последних двух лет она была закрыта из-за пандемии — и не открылась до сих пор. Как указано на сайте, владельцы пока не уверены, что вновь принимать гостей окажется безопасно.

Отель и яхт-клуб на острове Ла-Маддалена, входящем в небольшой архипелаг неподалеку от северо-восточного побережья Сардинии, до недавнего времени были базой ВМС США. С 1970 по 2008 год здесь проживали американские военнослужащие, после ухода которых база некоторое время оставалась заброшенной.

Теперь это — пятизвездочный отель на 110 номеров: в 2009-м реконструировать бывшую военную базу США пригласили архитектора Стефано Боэри. Он и превратил это пространство в элегантный, пронизанный воздухом комплекс, с интерьерами в черном, белом, бежевом и коричневом цветах и люстрами, созданными Захой Хадид.

close 100% Cap Rocat Hotel

Cap Rocat — это отель на Майорке, расположенный в крепости XIX века, предназначавшейся для защиты залива Пальмы. Охраняемый государством памятник архитектуры, он был бережно реконструирован бюро архитектора Антонио Обрадора, за что тот получил в 2012 году премию Onda Cero Mallorca.

В отеле всего 24 комнаты, и попасть в него можно только по разводному мосту.

Зато внутри постояльцев ждет коктейль-бар в бывшем хранилище для пороха и закат на крепостных стенах, преобразованных в террасу.

close 100% Hotel Kastil

Отель Kaštil в поселке Бол на острове Брач в Хорватии — еще старше: он находится в барочного вида крепости XVII века. Служило это сооружение для обороны от пиратов: его выстроила семья Вусио — как говорится на сайте отеля, это были «моряки, судовладельцы, капитаны и воины».

Отель стоит в пяти метрах от моря, а это означает, что из местного ресторана, коктейльного бара и пиццерии и всех 32 номеров отеля открывается великолепный вид. А о том, что когда-то это здание предназначалось для того, чтобы отбиваться от нападения противника, напоминают его небольшие окна и толстые стены.