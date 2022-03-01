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Психологи объяснили причину агрессии в семейных спорах о политике

Как не поссориться с родными и друзьями, обсуждая ситуацию на Украине

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Getty Images
Напряженная ситуация в мире провоцирует конфликты и ссоры между родственниками и близкими друзьями. Молчать и не обсуждать происходящее – не лучшая идея, считают психологи. Стоит ли доказывать свою точку зрения родным, что делать с агрессией со стороны оппонентов и почему нельзя подавлять эмоции – в материале «Газеты».Ru.

Обсуждать или не обсуждать

В российских семьях обострились конфликты из-за политических разногласий. Люди спорят и ссорятся, обсуждая специальную военную операцию России на Украине — дело доходит до взаимных оскорблений и разрыва отношений. Это подтверждает, в частности, психолог и психоаналитик Ксения Вайнц — по ее мнению, сейчас многие семьи, друзья, коллеги по работе и учебе словно разделены на два противоположных лагеря.

Психолог убеждена — это вполне объяснимо: промолчать и отойти в сторону, оставив каждого при своем мнении, можно, когда речь идет о какой-то обыденной ситуации. «Когда речь идет о военных действиях, затронута наша потребность в безопасности, а это самая важная потребность человека, невозможно оставаться аполитичным, сложно не обсуждать, не пытаться привлечь на свою сторону», — говорит она.

Когда люди чувствуют опасность, их мышление становится тоннельным, они ничего не видят и не слышат, кроме того, что вызывает угрозу. «В каком-то смысле мы не можем нормально воспринимать реальность», — объясняет Ксения Вайнц.

По словам эксперта, в таких условиях нужно давать себе и родным возможность успокоиться и постараться с пониманием относиться к противоположному мнению.

«Обычные простые люди прямо сейчас не могут влиять на происходящее. Важно остаться в хороших отношениях, чтобы не усугублять свое эмоциональное состояние», — советует она.

Врач-психиатр Вероника Сысоева, однако, считает, что дискутировать на тему конфликта можно, если вы и ваши близкие способны спокойно высказать свое мнение и выслушать собеседника, и в случае, если позиции различаются, вы сможете продолжить дальнейшее общение без ссор, конфликтов и скандалов.

«Есть люди, которые из-за своего уровня развития так делать не могут. Поэтому нужно понимать, что и с кем можно обсуждать и стоит ли вообще это делать с этими конкретными людьми, даже если они близкие. Обсуждать можно с теми, кто умеет и готов принимать другие точки зрения, не считая, что его мнение — единственное верное. Если говорить об этом невозможно, проще не обсуждать это, даже если это близкий человек», — рассуждает она.

По мнению семейного психолога, психотерапевта Артема Толоконина молчать в период, который сейчас переживает наша страна и другие страны, практически невозможно. «Все русскоязычное население планеты вовлечено в процесс обсуждения этой темы и пропускает через свое эмоциональное поле то, что происходит на Украине. Конечно, люди говорят и очень по-разному на это реагируют», — отмечает он. Но обсуждая ситуацию с близкими людьми, важно помнить о семейных ценностях, уверен психолог.

«Вы – одна семья. И вас сближает чувство под названием любовь. Люди периодически конфликтуют, и выход из конфликтов всегда сопряжен с принятием точки зрения своего близкого человека, либо принятием того, что ты любишь этого человека, даже если он думает по-другому», — объясняет психотерапевт.

Во время споров и конфликтов между близкими людьми Толоконин советует не пытаться «загасить» своего оппонента и таким образом самоутвердиться, а вместо этого – «вернуться к истокам» и вспомнить, что семья строится на любви. «Когда люди вспоминают об этом, они начинают искать компромисс», — говорит он. По его словам, любовь нейтрализует, ставит всех в равное положение, открывает гармонию восприятия этого мира и сближает людей там, где нет критики, осуждения и агрессии.

«Все, что нужно в этом мире сейчас – это любовь. И если у вас в семьях разные политические взгляды или вы по-разному относитесь к происходящему в мире, то помните, что изначально, когда вы создавали семью, вы любили друг друга», — говорит он.

Как не сорваться в ссору

Что делать, если член семьи или близкий друг агрессивно высказывается с той или иной позиции? Ксения Вайнц объясняет: агрессия — это способ справляться с неизвестностью, неопределенностью, ощущением невозможности повлиять на ситуацию. «Важно это понимать. И дать возможность выразить эту агрессию. Потому что иначе она остается внутри человека, разрушает его», — считает она.

Психолог добавляет, что у агрессии должны быть четкие пределы, и нельзя допускать перехода на личные оскорбления. По ее словам, важно помнить, что этот человек, с кем сейчас у вас разные взгляды на ситуацию, вам дорог, интересен и вы его уважаете. «Он просто человек. У него есть какое-то мнение, возможно, вы не согласны с ним, но он вам не враг. Оставьте идею переубедить его», — советует она. Вайнц предлагает представить, что речь идет о чем-то менее существенном, например, о различиях в ваших взглядов на живопись или кино. Это, по ее мнению, поможет пережить конфликт и сохранить отношения.

На агрессию со стороны оппонента лучше ничего не отвечать и не давать никакой обратной связи, считает Вероника Сысоева. «Спустя время этот член семьи или друг будет устраивать дебаты с кем-то другим», — полагает она.

Она добавляет, что в подобных ситуациях важно понять, что именно вы чувствуете в момент конфликта. «Это чувство – и есть какая-то заблокированная травма, какая-то непроработанная боль. Ситуация с близкими вскрывает тот гнойник, который сидел внутри давно, просто не ощущался до этого дня. Здесь важно не выпустить это на своего близкого человека, а уйти в себя и полностью исцелить это блок самостоятельно или с терапевтом», — советует психолог.

Если вы чувствуете, что назревает конфликт с родными людьми, Артем Толоконин советует не исходить из сиюминутных агрессивных эмоций и поступать мудро.

«Самый главный диалог в этом мире – это диалог с самим собой. Если вы начнете погружаться в пучину агрессии и страха, то ваше восприятие текущей действительности будет неадекватным, и вы не только можете рассориться с близкими людьми, но и создать себе кучу проблем в других жизненных вопросах, в том числе, и со здоровьем», — говорит он.

Стоит ли подавлять эмоции

Любое подавление эмоций не приводит человека ни к чему хорошему, но крайне важно иметь навыки выражать любые свои чувства так, чтобы не ранить других людей, уверена Ксения Вайнц. В психологии для этого используют так называемые «Я-сообщения».

«Когда ты говоришь об этом, я чувствую себя ужасно/плохо/ злюсь/ и мне хочется перестать с тобой общаться». Или «Я очень нервничаю, когда мы обсуждаем это, предлагаю каждому остаться при своем мнении», — делится психолог.

По словам Артема Толоконина, гораздо ценнее сегодня не доказать что-то близким, а помнить, что вы их любите. Психолог добавляет, что говорить все же нужно, потому что замалчивание приводит к чрезмерному напряжению, и потом может вырваться в неуправляемый конфликт.

«Поэтому проговаривайте свои страхи, опасения и позиции, но помните, что мнение ваших близких людей может отличаться от вашего. И помните, что вы любите друг друга», — советует он.

Вероника Сысоева дополняет, что агрессия – это внутренняя реакция, над которой обязательно надо работать, и, если она возникает, нужно удалить ее из самого себя. «Не выпустить на другого человека, а расформировать. Но сделать это нужно экологично. Можно со специалистом, либо самостоятельно с помощью психотерапевтических техник, но один на один с собой», — считает она.

Психологи уверены, самое главное в сложившейся ситуации – сохранить мир и любовь в семье и теплые отношения с друзьями.

«То, что у нас сейчас точно есть – семья, родные и близкие, друзья. Любовь, поддержка, сопереживание помогает пережить тяжелые времена, боль, бессилие, тревогу. Важно учиться понимать свои эмоции, разряжать их в экологичной форме, искать способы быть толерантным к противоположному мнению, заботиться о себе и своих близких. Берегите себя», — подытоживает Ксения Вайнц.

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