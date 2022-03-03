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«Коллега высказала свое мнение, и понеслось». Как не перессориться в офисе из-за политики

Специалисты по персоналу объяснили, как сохранить рабочее состояние на фоне новостей с Украины

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Политические события провоцируют конфликты не только в семьях, но и в рабочих коллективах. Как бы ни старались сотрудники обходить эту тему, она неминуемо всплывает в офисных разговорах. Однако, по мнению HR-специалистов, происходящее не стоит обсуждать на работе, а руководителям важно объяснять, как будут существовать коллектив и компании дальше. Как избежать ссор и продолжать работать — в материале «Газеты.Ru».

Как общаться с коллегами на работе

Страх, тревога и непонимание — те состояния, с которыми люди приходят на работу на протяжении недели. Из-за специальной военной операции на Украине а также событий, которые накладываются на ковидные ограничения, каникулы школьников и удаленку, люди спорят и ссорятся. Атмосфера в коллективах накаляется и перестает быть рабочей.

По словам Анастасии Добровольской, карьерного и HR консультанта, многие ее клиенты признаются в потере трудоспособности. «Я не могу ничего делать; в голове каша; я пытаюсь сконцентрироваться, но ничего не получается; я не понимаю, какой смысл мне сейчас делать мою работу», — говорят они.

«В условиях дефицита информации и неуверенности в завтрашнем дне люди делятся своими переживаниями, подпитывая и заражая друг друга паникой. Эти состояния легко передаются как в личном общении, так и через видеосвязь и мессенджеры», — предупреждает Добровольская.

Людей, которые сеют панику и не могут справиться со своими эмоциями, немного, но они все равно есть. Для них такое состояние — защитная реакция на происходящее. Это подтверждает Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру». Она отмечает, что таким же образом человек пытается избавиться от своих негативных эмоций.

«Важно не оставлять такого сотрудника наедине с его состоянием и не допустить, чтобы коллеги стали «громоотводом» для этих эмоций, — советует Санина. — Если в компании есть HR, он должен поговорить с сотрудником, предложить ему помощь: консультацию со специалистами кризисного центра или психологами».

Тем сотрудникам, от которых зависит финансовое состояние их семьи, HR-консультант Анастасия Добровольская рекомендует ограничить поток потребляемой информации до двух или трех раз в день, ориентироваться на свое состояние здесь и сейчас (высыпаться, регулярно есть, быть в тепле), не сидеть на месте, при этом стараться выбирать небольшие и посильные задачи.

Как руководителям решать проблемы в коллективе

Работодатели в силах облегчить состояние сотрудников на работе. По словам Юлии Саниной, для поддержания работоспособности коллектива руководителям стоит собирать людей вместе, обсуждать рабочие дела, напоминать работникам об их важности, успокаивать и рассказывать о планах компании, а также заботиться об их ментальном здоровье.

«Нужно понимать, что не все сотрудники могут самостоятельно справиться со своими эмоциями и продолжать продуктивно трудиться», — отмечает директор по персоналу сервиса «Работа.ру». Для этого можно запустить ежедневный мониторинг обстановки в команде и отслеживать настроения в коллективе, чтобы не допустить ссор.

В качестве дополнительных мер Юлия Санина предлагает установить четкие рамки рабочего дня и не беспокоить работников вне этого времени, максимально точно сформулировать задачи, уделить особое внимание новичкам в команде.

Первая и основная задача руководителей сейчас, по мнению Екатерины Лисейчевой, основательницы event-агентства «Мандариновая Лиса», дать правдивую информацию о том, как будет действовать бизнес. «Не нужно делать прогнозы на полгода и даже год, нужно сначала рассказать, что будет делаться конкретно сейчас и чем каждый член команды может помочь», — говорит Лисейчева.

Таким образом сотрудник будет чувствовать себя частью команды, который тоже может принимать решения и влиять на улучшение ситуации. «Работа выступает как помощник, как показатель, что жизнь продолжается, что то, к чему ты привык, у тебя есть. И отдельно это отличный способ сконцентрироваться на своих действиях, а не на новостной повестке», — считает Екатерина Лисейчева.

Если сложности все равно продолжают возникать, то об этом стоит сообщать HR-специалистам. Для них Анастасия Добровольская дает следующие советы: «Обеспечьте сотрудникам регулярный поток информации — пусть это будут короткие сообщения о конкретных тактических шагах компании, отвечайте на вопросы сотрудников в прямых включениях и индивидуально, обеспечьте сотрудникам психологическую помощь и поддержку».

Какая обстановка на рабочих местах на самом деле

Новая реальность застала врасплох всех, поэтому разговоры и шутки на работе сводятся лишь к одной теме. Об этом «Газете.Ru» рассказали сотрудники компаний из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Обстановка на работе напряженная — все в надежде, что скоро все завершится, — рассказывает петербурженка Светлана К., которая работает маркетологом. — Много вопросов без ответов. Происходят ссоры между сотрудниками, которые по разным сторонам. Объективной картины не составить».

Все другие вопросы в коллективе, по словам жительницы Санкт-Петербурга, отошли на второй план. Многие шутят, что коронавирус был лучше, а также пытаются выяснить исторические моменты и проследить причинно-следственные связи.

Москвичка Елизавета С., работающая в PR-агентстве, рассказывает, что все сотрудники перессорились в первый же день. Руководители попытались решить вопрос, но не получилось. «У нас была планерка в Zoom, на которой мы обсуждали, как будет работать агентство в такой ситуации. Одна из коллег решила высказать свое мнение, которые отличалось от мнения большинства, и понеслось. Многие, конечно, промолчали, но другие не выдержали, перешли на оскорбления и покинули чат», — рассказывает Елизавета.

Для того чтобы не допустить такой ситуации Екатерина Лисейничева предлагает жестко держать тайминг встреч и сократить видеозвонки до 30 минут. Помимо этого стоит фиксировать итоги собраний и четко выбирать слова и формулировки. «Отдельно важен тон коммуникации. Мягкий, но правдивый, заботливый и протягивающий ниточки в будущее. Никто не знает, что дальше будет и более того, слабо может на это влиять», — говорит она.

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