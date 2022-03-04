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«Тюльпаны на 8 Марта точно будут, вопрос цены»

Цветовод рассказал, как и почему изменится стоимость цветов в России

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Сергей Бобылев/ТАСС
В преддверии 8 Марта дефицита цветов в России не ожидается, однако популярные среди россиян тюльпаны могут подорожать. Из-за колебания курса вырастет в цене и роза, выращенная отечественными производителями. О ситуации на цветочном рынке «Газете.Ru» рассказал председатель правления Национальной ассоциации цветоводов (НАЦ) Алексей Антипов.

— Приближается 8 марта, в этот день многие россияне предпочитают покупать и дарить тюльпаны. Есть опасения, что тюльпанов на всех не хватит?

— Никаких проблем с тюльпанами. Тюльпаны на 8 марта точно будут, вопрос цены.

Тюльпаны, по моим данным, 80% рынка занимают российские производители. Это малый и средний бизнес. Там небольшие инвестиции, поэтому люди охотно вкладывают, и, соответственно, есть результат. Но! Луковицы, исходный материал, они покупали и, если будут покупать, то только у Голландии. А продадут ли его?!

— Вы говорили, что вопрос в цене тюльпана. По вашему мнению, она вырастет?

— Цена уже сформирована. Цветы если не продал 8 марта, то 9 или 10 марта ты все выкинешь. Тут очень рыночная цена, им нужно продать все.

— А роза? Отечественные производители на фоне санкций и возможных проблем с поставками цветов из-за рубежа пересмотрят стоимость выращенной в России продукции?

— В любом случае цены не могут не повыситься, потому что все равно много импортного. Инфляция же идет не только от девальвации рубля. Еще есть общемировая, долларовая инфляция. В прошлом году некоторые удобрения в цене выросли в два раза, упаковка – на 50%, картон и полиэтилен подорожали во всем мире. Топливо подорожало. Цветы везут самолетами и 25-30% цены в импортном цветке – это стоимость солярки.

— Какой объем цветочного рынка России занимают отечественные производители?

— В настоящее время на территории России располагаются 13 крупных цветочных комбинатов, построенных в 2008-2011 годах. В совокупности они производят порядка 17% от общего потребления цветов в России. 33% — это импорт. В целом роз производится в России примерно (это от урожая зависит, от года) максимум 300 млн стеблей в год, а скорее всего 260-280. А потребление в спокойные годы где-то 1,5 млрд.

— Отражаются ли санкции, введенные европейскими странами, на работе цветочных комбинатов? Возможно, вы закупаете удобрения, саженцы или специализированную технику за рубежом.

— Мы закупали удобрения – пестициды в Голландии, в Польше. Это были значительные объемы. Сейчас я распорядился по своей компании, чтобы полностью перейти на российские аналоги. Они чуть хуже по качеству, но есть, и это радует.

Сложности могут возникнуть с саженцами. Мы не сможем брать материал за рубежом, в Голландии.

— А какие виды цветов выращивают российские производители, кроме розы?

— Наши производители выращивают практически только розы. В ассоциацию входят комбинаты, которые производят розы. Кто-то еще и хризантемы чуть-чуть, но это незначительно. 50% потребления рынка в России – это розы.

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