«Цветам не станет лучше, если добавить доместос или аспирин в воду»

Букет, подаренный на 8 Марта, может простоять не одну неделю, если за ним правильно ухаживать. Флористы поделились с «Газетой.Ru» действенными методами.

Международный женский день — особенный праздник для цветочных магазинов. Большинство женщин получают 8 марта тюльпаны и нарциссы: например, в прошлом году, по данным гипермаркета «Твой дом», мужчины чаще всего выбирали букеты из пяти или одиннадцати бутонов.

«Традиционно самыми популярными цветами, покупаемыми на 8 марта, остаются тюльпаны российского производства, — рассказала «Газете.Ru» главный специалист по закупкам категории «Растения» Инна Мусатова. – Также мы наблюдаем интерес к комнатным растениям, которые дольше стоят, но за которыми необходим уход».

Наряду с тюльпанами и нарциссами популярностью пользуются кустовые розы, хризантемы и пионы.

Для того, чтобы букет простоял дольше, воду необходимо постоянно менять, а стебли подрезать острым ножом или секатором — это известные правила ухода за букетами. Но отдельные растения — особенно капризны.

Не покупайте тюльпаны, перетянутые резинкой

Тюльпаны — весенние цветы, которым необходимо много воды. По словам Елены Канаевой, флориста цветочной галереи Eufloria, они, как и любые срезанные луковичные, не любят прямых солнечных лучей. Их лучше размещать в той части квартиры, куда не доходит прямой солнечный свет.

«У тюльпанов есть одна приятная особенность – они очень быстро растут, вытягиваются, поэтому при желании вы можете сохранять новую длину цветка или же подрезать их по высоте вазы», — говорит флорист.

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Тюльпаны, как правило, продаются в срезке. Александр Хабургаев, ведущий программы «Планета Цветов» на телеканале «Живая Планета», советует не покупать те букеты, которые стянуты резинкой. Из-за нее портятся стебли и, соответственно, цветы меньше стоят, а бутоны не раскрываются.

Нарциссы отравляют другие цветы

Букеты из нарциссов считаются бюджетным вариантом покупки, как и тюльпаны. Специалист по флоре Александр Хабургаев предупреждает, что срезанные нарциссы простоят пять или шесть дней, а потом «загнутся и засохнут».

«Есть, конечно, народные советы, типа немного водочки плеснуть в вазу или бросить туда аспирин или сахар, но это все баловство, — считает ведущий программы «Планета Цветов». — Единственное, что действительно помогает — регулярно менять воду».

Флорист Елена Канаева предупреждает, что нарциссы — очень привередливые. В монобукетах они могут простоять намного дольше, чем по соседству с другими цветами. «Поэтому наличие в сборном букете нарцисса требует особого внимания. Выделяя в воду слизь, он создает токсичную среду для других растений, поэтому воду придется менять каждый день», — говорит Канаева.

Нарциссы можно купить не только срезанные, но и в горшках. Это решение кажется более практичным, потому что им можно дать вторую жизнь на даче. Александр Хабургаев советует дождаться, пока цветы засохнут, а листики станут сухими тростинками. Это значит, что все жизненные силы перетекли в луковицу. Как только погода будет позволять, их необходимо посадить в землю, но так же пышно они цвести уже не будут.

«Все растения, которые продаются в магазинах в канун праздника 8 Марта, разгоняются в парниках и теплицах хитроумными голландскими технологиями с применением всевозможных стимулирующих гормональных препаратов, поэтому они такие пышные и красивые», — объясняет ведущий программы «Планета Цветов».

Кустовые розы можно реанимировать шоковой терапией

Кустовые розы обойдутся дороже, чем тюльпаны или нарциссы, но букеты с ними получаются более пышными, поэтому их любят. Алина Перцева, креативный директор цветочного магазина «Дари букет», советует брать эквадорские розы. Они могут простоять около двух недель. А меньше всего свежесть сохраняют кенийские цветы, бутоны которых очень прихотливые.

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«Розы нужно подрезать каждый день на 1-1,5 см под 45 градусов, листву следует опрыскивать, не попадая на бутон, и следить за тем, чтобы шипы не соприкасались с водой, так как они начнут гнить, — рассказывает об уходе Алина Перцева. — Но все шипы удалять не стоит, напротив, с ними цветы простоят дольше. Нельзя передавливать стебли, лучше сразу избавится от лент и веревок — цветы в вазе должны стоять свободно».

По словам эксперта, если листва начала приобретать коричневый оттенок и стала засыхать, то такой цветок реанимировать вряд ли получится. В случае, если бутоны стали мягкие и опустились, а листва все еще зеленого насыщенного цвета, цветы вернуть к жизни реально. Стебель необходимо подрезать на 10 см, добавить в воду специальную подкормку, которая продается в цветочных магазинах, и поместить их в прохладное место.

«Цветам не станет лучше, если добавить доместос или аспирин в воду. Это распространенное заблуждение. Лучше не полениться и купить специальную подкормку», — говорит Алина Перцева.

Флорист Елена Канаева считает, что розы к жизни можно вернуть и путем шоковой терапии. В вазу нужно налить немного кипятка, поместить в него стебли под наклоном, чтобы бутон не соприкасался ни с какой поверхностью. Когда цветок напитается водой, часть стебля, помещенного в горячую воду, необходимо подрезать под наклоном и поместить его сосуд с прохладной водой.

«Хризантемы не любят небрежных ударов»

Правила ухода за хризантемами такие же, как за всеми весенними цветами, но при этом они считаются более стойкими. Флорист Елена Канаева лишь уточняет, что стебли хризантем можно не только подрезать ножом или специальным секатором, но и отламывать без вреда для самого цветка.

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«Однако хризантемы не любят небрежных ударов: в случае столкновения с любой поверхностью они начинают сыпаться, поэтому эти цветы лучше не «тревожить». Если вы заметите увядшие лепестки — их можно просто убрать, вырвав из бутона рукой, тем самым облегчая цветку доступ к воде», — рассказывает флорист.

Хризантемы в горшке на 8 марта дарят нечасто. Это на самом деле к лучшему, потому что ведущий программы «Планета Цветов» Александр Хабургаев предупреждает — на севере хризантемам сложно прижиться в открытом грунте. Если даже цветок вырастет, он вряд ли будет цвести на следующий год.

Пионы не простоят дольше пяти дней

Пионы, по словам флориста Елены Канаевой, очень быстро отцветают. «При покупке пионов важно помнить о том, что дольше пяти дней они вряд ли простоят в свежем виде. Правила ухода за ними совершенно идентичны тем, которые были описаны выше, однако сохранять эстетический вид пиона можно, снимая с него увядшие лепестки и бережно распушая бутон», — говорит эксперт.

Если букет составлен только из пионов, то вернуть его к жизни можно, завернув в бумагу и оставив в темном прохладном месте для отпаивания. «При хорошем уходе весенние цветы могут стоять 10-12 дней, распуская свои лепестки. Это зависит от температуры в помещении — в тепле бутоны открываются быстрее», — резюмирует Канаева.