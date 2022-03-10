Ризотто и попкорн: 8 новых способов вкусно приготовить гречку

Гречневая каша с сезонными овощами, гречка на манер ризотто или гречневый попкорн: в основе этих блюд — всеми любимая гречка. «Газета.Ru» поговорила с шеф-поварами и раздобыла авторские рецепты гречки, которые позволят внести некоторое разнообразие в рацион, особенно в пост

Гречотто с овощами

close 100% Гречотто с овощами Ресторан «Русский Паб»

Бренд-шеф ресторана «Русский Паб» Алексей Семенов считает, что успех любого блюда с гречкой зависит от правильного приготовления самой крупы. Промывать гречку, по его словам, совсем не обязательно, если крупа качественная. Вместо этого шеф советует прокалить ее на сковороде без масла, чтобы вкус крупы стал мягче. Варить гречку шеф советует следующим образом: когда крупа закипит, важно перевести ее на самый медленный огонь минут на 12-15, чтобы она стала «запаренная» и рассыпчатая, по истечении времени приготовления проверить на наличие воды ближе к донышку, а выключив огонь, оставить под крышкой еще на пять минут.

«Кстати, гречку мешать нельзя! Именно из-за перемешивания она и слипается. Но! Если вы готовите гречку на манер ризотто, это именно то, что нужно», — рассказывает он.

В пост Семенов предлагает готовить гречку с грибами – свежими или сушеными. Чтобы гречка получилась ароматной и рассыпчатой, Семенов рекомендует варить ее на овощном или грибном бульоне, добавляя такие ингредиенты, как ароматное масло, обжаренные грибы, пассерованные овощи, сушеные коренья и травы или вяленые томаты.

«Сочетание гречки с грибами может показаться тривиальным, но каждое блюдо можно приготовить так, что оно не будет повторять предыдущее при одном и том же наборе базовых ингредиентов благодаря использованию пряных трав, специй, различных овощей и даже орехов. Да и каждый из видов грибов отличается друг от друга – согласитесь, гречка с белыми грибами и гречка с вешенками – два абсолютно разных блюда!» — делится шеф.

В пост Семенов предлагает приготовить гречотто с овощами (в непостном варианте можно добавить сливки и посыпать пармезаном). Для приготовления потребуются 200 г гречки, 20 мл оливкового масла, 80 мл кокосового молока, 80 г брокколи, 80 г цветной капусты, 50 г репчатого лука, 60 г замороженного зеленого горошка, 80 г кабачков, 80 г томатов черри, 80 г болгарского перца, зубчик чеснока, веточка тимьяна, 5 г семян льна, 5 г тыквенных семян, 10 мл масла фундука, 5 г семян подсолнечника, соль, перец – по вкусу.

Гречку прокалите на сковороде, затем проварите на медленном огне по описанной выше технологии в течение 5-7 минут, а затем откиньте на сито. Отдельно в сотейнике на оливковом масле обжарьте тонкие слайсы чеснока и тимьян, добавьте овощи и протушите в течение 7-8 минут. Добавьте к овощам гречку и, подливая понемногу горячую воду или овощной бульон, доводите до готовности, постоянно помешивая. За три минуты до снятия с огня добавьте кокосовое молоко и специи. При подаче посыпьте миксом семян и сбрызните фундучным маслом.

Гречка с песто или грибами

close 100% Гречка с грибами Ресторан «Кофемания»

Бренд-шеф «Кофемании» Алексей Петриченко предлагает дополнить гречку песто из зелени. «Или альтернативным песто – из черемши или кудрявой петрушки. Последняя имеет приятную сладость, а для пикантности можно добавить небольшое количество чили», — делится он. Еще один рецепт от шефа – гречка с рагу из корнеплодов. «Сейчас сезон турнепса и пастернака – эти овощи очень полезные и весьма дешевые», — добавляет он. Также, по его словам, к гречке отлично подойдет печеный баклажан, который можно заправить чесноком и небольшим количеством имбиря.

Если гречка идет на гарнир, Петриченко советует добавить к крупе оливковое масло, соевый соус и немного кунжутного масла – так вкус будет ярче и более насыщенным. В качестве самостоятельного блюда он предложил приготовить гречку с белыми грибами.

Для приготовления потребуются 100 г гречки, 100 г репчатого лука, 8 г петрушки, 50 г свежих помидоров, 70 г белых грибов, 20 г оливкового масла, 55 г огурцов, 5 г красного лука.

Лук поджарьте на оливковом масле до золотистого цвета, добавьте грибы, немного подсолите и обжарьте вместе с луком. Добавьте отваренную гречку, перец и прогрейте все вместе. Подавайте с салатом из огурцов, помидоров, петрушки и красного лука с оливковым маслом.

Гречневое ризотто и попкорн из гречки

close 100% Гречневое ризотто Ресторан «M2 Organic Club»

Самый простой способ разнообразить привычный гарнир – это добавить к каше любимые овощи, томатный соус, лечо или грибы, считает бренд-шеф ресторанов M2 Organic Club Антон Магдюк. По его мнению, с гречневой крупой отлично сочетаются ферментированные соусы в азиатском стиле, например, соевый, сделанный на основе ферментированных бобов, или терияки. Внести новизну в привычную гречку можно не только с помощью добавления новых ингредиентов, но и самим способом приготовления.

«Например, приготовьте гречку на манер ризотто. Для этого необходимо обжарить лук, морковь и грибы, добавить гречневую крупу, залить ее теплым овощным бульоном, и на медленном огне довести до готовности в течение 15-20 минут. После можно добавить в блюдо свежий горошек», — предлагает он.

close 100% Попкорн из гречки Ресторан «M2 Organic Club»

Тем, кто любит экспериментировать, шеф советует попробовать приготовить гречневый попкорн. Поместите гречневую крупу в разогретую глубокую сковороду с растительным маслом, и как только крупа побелеет, выложите ее на салфетку, чтобы лишнее масло ушло. Добавьте соль и любимые специи.

Гречневая гранола и красная гречка

close 100% Гречневая гранола Green Tonya/YouTube

Надежда Любимова, бренд-шеф Williams Et Oliver, поделилась сразу двумя рецептами постных блюд из гречки. Для приготовления гречневой гранолы потребуются 150 г гречки, 150 г орехов, 150 г тыквенных семечек, 50 мл растительного масла, 150 г меда, 10 мл ванильного экстракта, 50 г вяленой клюквы, щепотка соли.

Гречку отварите до готовности, орехи и семечки порубите ножом. В большой миске смешайте готовую крупу, орехи, семена и соль, добавьте масло и тщательно перемешайте. Смешайте мед с 70 мл воды, ванильным экстрактом и добавьте к остальным ингредиентам. Разложите смесь на пергаменте или коврике для запекания и поставьте в разогретую до 150 градусов духовку на 50 минут. В процессе запекания несколько раз перемешайте. Готовую гранолу смешайте с клюквой.

«Такую гранолу можно хранить в банке с плотной крышкой несколько недель. Чтобы приготовить из нее полезный завтрак, просто смешайте ее с любым растительным молоком или йогуртом», — советует шеф.

Для приготовления красной гречки от Любимовой потребуются 250 г гречки, 1 луковица, 3 зубчика чеснока, 30 мл растительного масла, 1 свекла, 5 мл лимонного сока, соль, перец, орехи и зелень.

Разогрейте сковороду без масла и слегка обжарьте на ней крупу. Лук и чеснок мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле 4-5 минут. Всыпьте крупу и залейте 750 мл кипящей воды. Посолите, поперчите и варите 15-20 минут на небольшом огне. Свеклу очистите и натрите на терке, смешайте с гречкой и добавьте сок лимона. Прогрейте на огне 2-3 минуты. При подаче смешайте готовую гречку с зеленью и орехами.