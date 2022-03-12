7 рецептов постных супов, которые вы еще не готовили

Каждую весну шеф-повара тщательно прорабатывают новые блюда для постных меню, уделяя особое внимание супам. Если постные щи надоели, попробуйте приготовить суп-пюре из спаржи, минестроне или тыквенный суп с имбирем и лемонграссом. «Газета.Ru» поговорила с шефами московских ресторанов и выведала авторские рецепты сытных и вкусных постных супов, которые внесут разнообразие в рацион тех, кто соблюдает пост.

Тыквенный суп с лемонграссом

Тем, кто постится, шеф-повар ресторана Drinks&Dinners Евгений Михайлов предлагает суп с тыквой и ароматными специями. Для приготовления потребуются тыква, брокколи, стакан кокосового молока, вода или овощной бульон, имбирь, лемонграсс, лайм, розмарин, чеснок, мед – по вкусу.

Очистите тыкву от корок и семян, добавьте мед, розмарин, чеснок и растительное масло, оберните в фольгу и запеките в духовке. Готовую тыкву положите в кастрюлю, добавьте кокосовое молоко, овощной бульон (или воду), имбирь, лемонграсс, чеснок, цедру и сок лайма и доведите до кипения, затем пробейте блендером и протрите через сито. Для сервировки брокколи нарежьте на соцветия и бланшируйте до состояния аль денте. Готовый суп налить в тарелку, украсить брокколи, посыпать миндальными лепестками и любой зеленью.

close 100% Тыквенный суп с лемонграссом Drinks&Dinners

Грибная похлебка с гречневой лапшой

Шеф-повар ресторана Сыроварня на Красном Октябре Василий Мельников поделился рецептом грибной похлебки с гречневой лапшой. Для приготовления потребуются сушеные белые грибы, картофель, репчатый лук, морковь, гречневая лапша.

Грибы замочите в воде на ночь, но воду не сливайте – на ней будет вариться похлебка. После того как грибы отмокнут, достаньте их и процедите бульон два раза, грибы нарежьте и отложите. Поставьте бульон на плиту и доведите до кипения. Картофель нарежьте средними брусочками и заложите в кипящий бульон. Лук и морковь нарежьте мелкой соломкой и обжарьте на растительном масле, добавьте грибы и все вместе заложите в бульон. Посолите и варите до готовности картофеля. Отдельно отварите гречневую лапшу. При подаче выложите лапшу в тарелку и залейте похлебкой.

close 100% Грибная похлебка с гречневой лапшой Сыроварня на Красном Октябре

Бульон из белых грибов с картофельными ньокками и постной сметаной

Шеф-повар ресторана «Пифагор» Павел Швецов рассказал, как приготовить грибной бульон с картофельными ньокками. Для приготовления потребуются сухие белые грибы, репчатый лук, стебель сельдерея, стебель петрушки, вода. Для картофельных ньокк – печеный картофель, мука, соль. Для пасты из печеного чеснока – чеснок, соль, растительное масло, тимьян.

Сварите бульон из грибов, лука, сельдерея и петрушки. После закипания варите 10 минут, после чего снимите с огня и оставьте бульон настаиваться на два часа. Печеный картофель протрите в пюре, добавьте просеянную муку, посолите и перемешайте. Затем раскатайте тесто в виде тонкого жгута и нарежьте на маленькие кусочки по 1 см. Возьмите целые головки чеснока, отрежьте корешки, сдобрите маслом, солью и тимьяном и запекайте при температуре 180 градусов до готовности. Чеснок должен полностью запечься и выдавливаться из зубчиков. Затем протрите готовый чеснок в пюре, добавьте соль по вкусу. Белые грибы можно предварительно обжарить до золотистой корочки.

Соедините все ингредиенты в бульоне, кроме картофельных ньокк — их нужно добавить за 1-2 минуты до готовности супа.

Перед сервировкой посыпьте суп свежей петрушки — можно еще добавить лук-резанец. Подавать можно с постной растительной сметаной.

close 100% Бульон из белых грибов с картофельными ньокками и постной сметаной Ресторана «Пифагор»

Суп из белой фасоли и кедровыми орешками

Шеф-повар ресторана Laduree a-la Russe Роман Палкин поделился рецептом постного супа из белой фасоли с орехами. Для приготовления потребуются сухая белая фасоль, репчатый лук, рафинированное оливковое масло, нерафинированное оливковое масло, кедровые орехи, очищенные фисташки, стакан миндального молока, соль и перец.

Фасоль замочите в холодной воде и уберите в холодильник. Через 12 часов слейте воду. Лук нарежьте соломкой, обжарьте на рафинированном оливковом масле, добавьте фасоль и залейте водой. Варите до мягкости, добавьте миндальное молоко и измельчите блендером до однородного состояния. Доведите до вкуса солью и перцем. При подаче разлейте суп по глубоким тарелкам суп, посыпьте орешками, дополните вкус оливковым нерафинированным маслом.

close 100% Суп из белой фасоли и кедровыми орешками Laduree a-la Russe

Суп пюре из спаржи

Шеф-повар ресторана DIDI Сергей Кондратьев предложил рецепт супа-пюре из спаржи. Для приготовления потребуются картофель, репчатый лук, зеленая спаржа, свежий шпинат, оливковое масло, соевое молоко, вода, соль и перец.

Лук мелко нарежьте и обжарьте на оливковом масле вместе. Выложите нарезанный картофель и обжаренный лук в сотейник, залейте водой и варите до полной готовности картофеля, затем добавьте спаржу и варите еще 5 минут. Добавьте свежий шпинат и соевое молоко, посолите, поперчите и доведите до кипения. Когда суп остынет, пробейте в блендере до однородной массы. При подаче можно украсить постным сыром и полить оливковым маслом.

close 100% Суп пюре из спаржи DIDI

Суп Минестроне

Шеф-повар ресторана Paul Сергей Чионов поделился рецептом постного минестроне. Для приготовления потребуются морковь, репчатый лук, картофель, цуккини, болгарский перец, шампиньоны, брокколи, зеленый горошек, стебель сельдерея, тимьян, чеснок, оливковое масло, лавровый лист, черный перец горошком, соль.

Нарежьте лук мелким кубиком, остальные овощи кубиком 1x1 см, брокколи разделите на соцветия и порежьте на три части. Обжарьте лук с чесноком и веточкой тимьяна, затем добавьте овощи (без горошка и брокколи) и обжарьте еще 3 минуты. Влейте 200 мл воды, доведите до кипения, добавьте горошек, брокколи, посолите, поперчите и варите до готовности овощей. За 5 минут до готовности добавьте лавровый лист. Готовый суп посыпьте рубленной петрушкой и полейте соусом песто.

close 100% Суп Минестроне Paul

Крем-суп из кабачков с муссом из тофу

Рецептом из постного меню поделился шеф-повар ресторана Л.Е.С. Андрей Колодяжный. Для приготовления крем-супа из кабачков потребуются кабачки, овощной бульон или вода, чеснок, оливковое масло, лак шалот, тимьян, сушеные базилик и розмарин, 2 ст.л. кокосовых сливок, соль и перец, микрозелень гороха. Для мусса из тофу – соевый творог (тофу), ст.л. кокосового молока, молотый кориандр, соль и перец.

Обжарьте лук, чеснок и травы на оливковом масле. Кабачки нарежьте крупным кубиком и поместите в кастрюлю, добавьте к ним обжаренный лук и травы и залейте водой или овощным бульоном. Доведите до кипения и проварите в течение 10 минут. Добавьте кокосовые сливки и специи, доведите до кипения и снимите с огня. Пробейте готовый суп блендером. Приготовьте мусс из тофу: в чаше блендера смешайте тофу с кокосовыми сливками и специями, пробейте до однородной массы и взбейте миксером. При подаче украсьте суп муссом из тофу и микрозеленью гороха.