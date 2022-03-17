«Прекратить охоту»: почему не надо покупать крупы и сахар впрок

Россияне сметают с полок магазинов крупы, сахар и муку, пытаясь создать запасы на будущее. Однако пищевые технологи и специалисты по питанию считают такие закупки нецелесообразными и советуют приобретать продукты по мере необходимости. Дело в том, что крупы, мука и сахар быстро портятся при неправильном хранении. Каков их настоящий срок годности и чем опасно делать запасы, читайте в материале «Газеты.Ru».

Елена Доронкина, специалист по питанию, основательница сервиса по доставке фруктов, овощей и правильного питания DanteFruit.com, в беседе с «Газетой.Ru» советует «отставить панику и прекратить охоту за сахаром и крупами».

По словам эксперта, «продуктов хватит на всех». «В связи с повышенным спросом поставщики элементарно не успевают отгружать продукты со складов и доставлять их в магазины, но это не связано с тем, что крупы и сахар в нашей стране закончились», — говорит она.

Скачок цен эксперт называет следствием покупательского ажиотажа. «Важно предотвратить массовую паническую закупку, это поможет более-менее стабилизировать цены в магазинах», — считает она. Что касается сахара, спрос на который в последние дни бьет все рекорды, Доронкина успокаивает:

«В России функционирует около 70 заводов по производству сахара с объемом производства 6 млн тонн в год. К тому же на сегодняшний день Россия приостановила экспортирование сахара, что повлияет на сохранение его запасов внутри страны».

Сколько могут храниться крупы, бобовые и сахар

Производители уверяют, что бобовые, как и крупы, могут храниться в домашних условиях почти год. Однако по словам Елены Доронкиной, при таком сроке хранения они могут потерять свой вкус, стать более сухими и жесткими. «Поэтому рекомендуется приобретать их в небольших количествах и не оттягивать срок хранения», — говорит она. Гречку и колотый горох можно хранить до 19 месяцев, овсянку – 4 месяца, цельный горох – 24 месяца, манку, кукурузную и овсяную крупы – 10 месяцев, пшенку – 9 месяцев, рис шлифованный и перловку – 18 месяцев.

«Обратите внимание, что крупы быстрого приготовления в пакетах хранятся меньше – максимальный срок хранения может достигать 12 месяцев», — предупреждает она.

По словам пищевого технолога, эксперта по продуктам питания животного происхождения Виктории Оганесовой, срок хранения каждой крупы зависит от состава и места происхождения.

«На срок годности влияет много факторов. Состав продукта — например, зерна гречихи, выращенной в Краснодарском крае — будет очень сильно отличаться от своего собрата из Алтайского края, потому что разное количество солнца, дождей, разный состав почвы и прочее», — объясняет она.

На сроки хранения также влияют технологии обработки на предприятии и упаковочные решения. Закупаясь впрок, Оганесова советует ориентироваться на рекомендации по срокам и условиям хранения, которые производитель пишет на упаковках.

«Что касается муки, то здесь тоже много нюансов, в домашних условиях рекомендуют хранить муку пшеничную или ржаную не более 12 месяцев, а, например, муку грубого помола 6-8 месяцев», — добавляет Оганесова.

Дмитрий Быстров, технолог, доцент Московского государственного университета пищевых производств, дополняет, что при соблюдении правильных условий хранения срок годности сахара – до 8 лет. Фасоль, если она хорошего качества, без повреждений, при правильных условиях может храниться до двух лет. «Макаронные изделия, если они содержат в составе яйцо, хранятся до года, без яйца и добавок – до двух лет», — рассказывает он.

Где лучше хранить

По словам Виктории Оганесовой, хранить все крупы нужно в сухом месте, куда не попадают прямые солнечные лучи, при этом температура не должна превышать 25 градусов. «Дома лучше крупы хранить в шкафчиках, но не рядом с греющей поверхностью и не рядом с раковиной. В идеале – хранить в герметичных упаковках и кладовке, если такая имеется», — уточняет она. А вот держать крупы на балконе технолог не рекомендует: из-за солнца и скачков влажности в крупе могут завестись различные вредители.

Как отмечает Елена Доронкина, верхние кухонные шкафчики – не лучшее место для круп. «Температура наверху всегда будет выше, чем внизу, поэтому чем ниже к полу вы храните крупы, тем дольше они пролежат», — говорит она. Эксперт также предостерегает от хранения в полиэтиленовых пакетах, так как в них продукты быстрее портятся. «Если чувствуете странный запах крупы при длительном хранении – скорее всего, она уже испортилась», — предупреждает она. «Советские хозяйки просто ленились»: шеф-повара раскрыли рецепты вкусных блюд из перловки Перловка – крупа с подмоченной репутацией. Многие ненавидят ее с детства, ассоциируя... 15 марта 19:11

Эксперт уточняет, что чаще всего мука и крупы портятся из-за взаимодействия с кислородом – под его воздействием происходит окисление, которое проявляется в горьковатом вкусе. Лучше всего помещать муку и крупы в жестяные коробки или в ящики.

«Если храните в мешочке, тогда желательно хотя бы изредка его проветривать, чтобы немного «оживить» продукт. Или вспомнить старинный способ – положить сверху на мешок древесный уголь, что предотвратит чрезмерную влажность и появление насекомых. Еще один вариант против насекомых и червей – положить в рис или муку несколько зубчиков чеснока – обязательно в шелухе», — делится Доронкина.

С сахаром – отдельная история. Елена Доронкина объясняет, что сахар хорошо впитывает посторонние запахи и влагу, поэтому для более длительного хранения желательно пересыпать песок в банку из стекла или в пластиковые контейнеры.

«Обязательно проконтролируйте, чтобы крышка плотно закрывала емкость. И не держите по соседству с другими продуктами», — советует она. Эксперт также предостерегает от хранения сахара в мешках на балконе: «Температура хранения сахара – от 15 до 23 градусов, поэтому идеальным местом для хранения будет нижняя полка кухонного шкафа или кладовка. А чтобы сахар со временем не скатывался в комки, рекомендуется иногда его перемешивать – так он пролежит дольше».

Что касается бобовых, что Дмитрий Быстров советует хранить их в холщовых мешочках, либо в бумажных пакетах, чтобы они проветривались. «Но надо помнить об опасности заражения жучками, которые такую упаковку легко прогрызут», — предупреждает он. Многие хранят бобовые в стеклянных банках, что по мнению технолога не совсем правильно: «В стекле такие продукты будут отсыревать и слеживаться в комочки».

Чем опасна «оптовая закупка» круп

Многие из тех, кто создает запасы бакалейных товаров, просто не успевают съесть запасы до истечения срока годности. Но главная проблема, по словам Виктории Оганесовой, — в том, что при долгом хранении в крупах заводятся вредители.

«Чем больше круп, тем больше питательной среды для вредоносных жучков и других паразитов. К сожалению, дома мы не сможем создать стерильную среду и идеальные условия для хранения данных продуктов, а если появилось заражение в одной пачке, коробке или контейнере, то не исключено, что соседская упаковка тоже «заражена», — объясняет она. Ризотто и попкорн: 8 новых способов вкусно приготовить гречку Гречневая каша с сезонными овощами, гречка на манер ризотто или гречневый попкорн: в основе... 10 марта 20:31

Дмитрий Быстров считает закупку впрок нецелесообразной. «Лучше подкупать по мере необходимости. Ведь если не соблюдать надлежащие условия хранения, продукты просто испортятся», — рассуждает он. В случае, если вы уже сделали большую оптовую закупку круп, он рекомендует внимательно осмотреть упаковки: «Они должны быть без повреждений, без видимых следов загрязнений, и без насекомых. Перед тем, как убрать запасы в шкаф или кладовку, тщательно промойте тару, в которой планируете хранить продукты». Раз в месяц стоит просматривать и перебирать крупы.

«Если заметите насекомых, немедленно избавьтесь от зараженного продукта, чтобы остальной запас не пострадал. Зараженные крупы лучше не есть, потому что в процессе жизнедеятельности все эти жучки и личинки откладывают в крупе токсины, которые пагубно влияют на здоровье», — предостерегает он.

Почему в крупах заводятся жучки

Многие хозяйки сталкиваются с тем, что в крупе, вне зависимости от того, как она упакована и где хранилась, заводится пищевая моль и жучки. Оганесова объясняет, что вредители могут появляться в крупах не только из-за неправильного хранения, но и из-за некачественной очистки после сбора, а также в случае, если крупяная моль залетит через окно. По словам технолога, сами по себе эти насекомые не страшны, но они уничтожают запасы.

«Не стоит опасаться взрослых особей насекомых, их можно вывести, а вот с личинками сложнее. Продукты жизнедеятельности данных вредителей, а также их личинки у человека могут вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта и аллергическую реакцию», — предупреждает специалист.

По ее мнению, в случае заражения крупы насекомыми, лучше перестраховаться и полностью избавиться от зараженного продукта.

Влияет ли долгое хранение на вкус и полезность крупы

По словам Виктории Оганесовой, крупы имеют очень сложный состав, и зависимости от него, каждая крупа по-разному переживает процесс хранения.

«Есть крупы, в состав которых входит большое количество масел, например, в овсяной крупе в среднем 6% жира. При взаимодействии с кислородом данные масла окисляются, и крупы начинают прогоркать. Употребление в пищу таких продуктов может привести к проблемам с ЖКТ», — предупреждает она.

Полина Королева, врач-диетолог, эндокринолог сети клиник «Атлас», добавляет, что чем дольше вы будете хранить крупу, тем больше снизятся ее органолептические качества. «Гречка и рис лежат хорошо, а пшено хранится мало: оно прогоркает, так как в нем много полиненасыщенных жирных кислот, которые быстро окисляются и теряют свою пользу», — поясняет она.

Если вы любите крупы и понимаете, что съедите их быстро, диетолог советует купить их с небольшим запасом, чтобы хватило на пару месяцев. «Однако если вы не привыкли регулярно, на ежедневной основе, включать крупы в рацион, лучше начать с малого», — говорит она.

По словам Королевой, крупы — ценный и полезный продукт, они обеспечивают организм не только нужной энергией из «правильных» длинных углеводов, но и важными витаминами и другими веществами. «Например, многие крупы богаты витаминами группы B. В овсяной крупе (только не быстрого приготовления) есть вещества бета-глюканы, которые способствуют снижению «плохого» холестерина и развитию полезных бактерий в кишечнике», — поясняет она.