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«Наши блогеры стали не только бедными, но и нищими»

Как российские блогеры прожили первую неделю без Instagram

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Спустя неделю после блокировки Instagram у блогеров упали охваты, они потеряли рекламные контракты и вынуждены переходить на другие платформы, чтобы сохранить свою аудиторию. О том, как большие и маленькие Instagram-блогеры будут жить дальше — в материале «Газеты.Ru».

По требованию Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор ограничил доступ к Instagram — процесс введения ограничений завершился в ночь с 13 на 14 марта. Глава Instagram Адам Моззери назвал «неправильным» решение Роскомнадзора отрезать 80 млн пользователей из России от платформы.

Как пишет 20 марта РБК со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope, 14 марта у сервиса была зафиксирована максимальная посещаемость среди россиян за последние три недели — 40,9 млн человек. На следующий день она упала на 16%, до показателя в 34,2 млн.

Еще перед началом блокировки Instagram в России блогеры начали массово создавать каналы в Telegram, чтобы переместить туда хотя бы часть аудитории. Эффективнее всего этот процесс пошел у блогеров-миллионников. Например, на канал Валерии Чекалиной (10,5 млн подписчиков в Instagram) за сутки подписалось 193 тыс. человек, Михаила Литвина (14,6 млн) — 162 тыс., Wylsacom (2 млн) — 118 тыс.

Тем не менее, по словам блогеров, переманивание людей на другие площадки — малоэффективная задача. Аналогов Instagram нет. Хотя некоторые уже поспешили устраивать розыгрыши подарков и денег, чтобы привлечь побольше людей на новые платформы, но факт остается фактом —

контент, который они привыкли делать для Instagram, не подходит для других площадок.

«Пока Instagram не ушел окончательно, Telegram и «ВКонтакте», конечно, остаются вторичными платформами, потому что основная масса аудитории осталась в Instagram, — подтверждает «Газете.Ru» блогер-миллионник Ольга Нечаева. — Просмотры и активность в Telegram и «ВКонтакте» значительно ниже. Если бы Instagram ушел совсем, то это была бы совсем другая история».

Для блогеров с меньшим количеством подписчиков история с переходом на другие платформы оказалась менее выгодной. Как рассказывает «Газете.Ru» Маргарита Мамедова, fashion и travel-блогер с 100 тыс. фолловеров в Instagram, только 5 тыс. подписчиков присоединились к ней в новой социальной сети.

«В ближайшем будущем я буду тестировать и другие площадки, потому что сейчас непонятно, куда перейдет большая часть аудитории Instagram. Приходится разграничивать площадки в ведении контента, потому что один и тот же материал публиковать везде нецелесообразно, аудитория абсолютно разная, то что понравится читателям Telegram, не найдет отклик у подписчиков во «ВКонтакте», к примеру», — объясняет Маргарита Мамедова.

Директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков заявил РИА Новости, что почти 1100 блогеров-миллионников пострадают от закрытия Instagram в России. По словам эксперта, 18,5 тыс. российских блогеров имеют аудиторию от 100 тыс. до 1 млн, 255 тыс. — от 10 до 100 тыс., 755 тыс. — от 2 до 5 тыс.

Вдобавок Зыков отметил, что «по самым скромным подсчетам» доход блогосферы от прямых рекламных интеграций в Instagram составляет $100 млн в год. Сейчас большинство контрактов, особенно западных компаний, были поставлены на паузу вместе с закрытием их филиалов в России. Блогеры же потеряли доход.

Инфлюенсер Богдан Ливицкий с 43 тыс. фолловеров в Instagram говорит, что новые бренды пока не приходят на замену старым. Но есть надежда на отечественных производителей, которые захотят сделать кампании в соцсетях. «Наши блогеры стали не только бедными, но и нищими, как и все люди. Приходится работать на бартерных условиях с местными компаниями, о коммерческих отношениях речь уже не идет», — рассказывает о нынешних реалиях Ливицкий.

О том же говорит и Маргарита Мамедова. По словам блогера, коммерческие рекламные предложения поставлены на паузу и из-за того, что по ним заключаются договоры об оказании услуг и оплачиваются налоги. А агентства и бренды ждут официального решения суда о признании или непризнании Instagram экстремистской организацией. Слушания по поводу нового статуса социальной сети пройдут 21 марта.

«Если все же это [признание] произойдет, означает, что рекламу на коммерческих условиях размещать на площадке станет невозможно. Таким образом весь многолетний труд, который блогер вкладывал в развитие своей площадки, просто пропадет», — говорит о возможных перспективах Маргарита Мамедова.

Хотя есть те, кому повезло чуть больше. Как рассказывает «Газете.Ru» блогер-миллионник Любовь Сидоркина, ей рекламные запросы продолжают приходить, а также поступают предложения с пиаром других социальных сетей. «Финансово тоже ничего не поменялось, — говорит Сидоркина. — Количество рекламы, наоборот, увеличилось, потому что кто-то с рынка уходит, и активизируется российское производство».

Предложения о сотрудничестве приходят и блогерам с небольшой аудиторией. В частности, Софии Кусковой, у которой 7 тыс. фолловеров в Instagram. Однако блогер сомневается в эффективности интеграций и пока не дает положительного ответа брендам. А самым важным остается один вопрос — можно ли будет зайти в Instagram после 21 марта, когда суд в Москве примет решение по соцсети.

Рекламные кампании с блогерами в социальных сетях пока продолжают появляться. Как считает Валерия Захарова, менеджер по работе с блогерами в агентстве WhybConsult, это, в основном, оставшиеся и незавершенные или же новые проекты отечественных брендов.

«Паника и ажиотаж прошли, блогеры захотели кушать, стали появляться рекламные интеграции, — рассказывает Захарова. — Но все-таки бренды меняют свою стратегию продвижения в соцсетях и рассматривают в качестве основных платформ «ВКонтакте», Telegram и «Яндекс.Дзен».

Спустя неделю после блокировки Instagram некоторые блогеры говорят о падении охватов в соцсети. Инфлюенсеры называют цифру в 30%.

«Охваты упали на 30-35% изначально и падали какое-то время, — описывает обстановку Богдан Ливицкий. — Если создавать инфоповоды, то охваты начинают опять расти. Если глобальных инфоповодов нет, которых рассылают по пабликам, все продолжает падать».

Пользователи могут зайти в приложение сейчас только при использовании VPN — часть пользователей отсеивается на этом этапе. В этом видит причину снижения трафика София Кускова.

«Охваты с каждым днем становятся хуже, и я подозреваю, что это происходит из-за массовой блокировки сервисов, через которые пользователи еще пока могут заходить в эту сеть, — говорит блогер. — Очень хочется сохранять «настрой оптимиста», но боюсь, что дальше в этом плане будет только хуже. Пользователям надоедят бесконечные неработающие приложения, и они просто-напросто покинут сеть, уйдут на какие-то другие площадки».

Те блогеры, которые хотят оставаться в Instagram, пробуют вести страницы на английском языке, чтобы привлечь аудиторию из других стран. Но если Instagram в России закроется окончательно, то блогеры так или иначе будут вынуждены уйти с этой платформы на другие.

По словам Валерии Захаровой, большинство блогеров «переступают через себя», когда пытаются интегрироваться на других платформах. «Для визуальных блогеров большая беда и боль переходить в Telegram или ВКонтакте, — говорит Захарова. — Основа их контента — красивые фотокарточки, обычно без многозначительных подписей. Теперь же им придется перенаправить свой контент в сторону текстов, причем довольно содержательных, к чему не каждый готов».

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