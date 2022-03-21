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«Эквивалент валют». Зачем россияне скупают б/у вещи класса люкс

Oskelly: перепродажи люксовых вещей выросли почти в три раза

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Вячеслав Прокофьев/ТАСС
В России активизировалась перепродажа вещей люксовых брендов. С начала года, по данным ресейл-платформы Oskelly, спрос на одежду, обувь и аксессуары крупных модных домов вырос на 72%. «Газета.Ru» — о том, что продают и покупают поклонники б/у роскоши и во сколько сейчас обходятся такие товары.

По данным ресейл-платформы Oskelly, с начала года спрос на рынке ресейла люксовых вещей вырос на 72%, а продажи — на 189% «за счет более дорогих инвестиционно привлекательных позиций».

Заира Келигова, соосновательница ресейл-платформы Oskelly, связывает такую тенденцию с несколькими факторами. Во-первых, это уход западных марок из России. Во-вторых, рост цен в бутиках из-за снижения курса рубля. Келигова уточняет, что стоимость предметов роскоши на рынке перепродажи также корректируется, но не настолько значительно, как в традиционном ритейле.

Например, на Oskelly цены на сумки Gucci начинаются от 6,9 тыс. руб., а на сайте ЦУМа — от 118 тыс. руб., ботинки Balenciaga — 10 тыс. против 66 тыс. руб., пальто Burberry — 6,5 тыс. руб. против 281 тыс. рублей.

Покупатели рассматривают люксовые вещи как предмет инвестиций и даже «как способ конвертировать свои рублевые накопления в эквивалент валют».

«В этой связи наибольшим спросом пользуются культовые модели аксессуаров Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga и, особенно, Hermes, а именно Kelly и Birkin. Отмечу, что эти сумки находятся на первом месте по инвестиционной привлекательности среди всех предметов роскоши, так что ажиотаж вокруг них вполне объясним. Далее идут ювелирные украшения, в первую очередь Cartier, Bvlgari», — рассказывает Заира Келигова.

По словам эксперта, российских покупателей предметов роскоши интересуют не только вещи как инвестиции, но и как возможность купить качественную одежду и аксессуары, которые прослужат не один сезон. «В конце концов, никто не знает, когда бренды вернутся и сколько они будут стоить», — говорит соосновательница ресейл-платформы Oskelly.

К числу популярных ресейл-площадок в России также можно отнести платформы Sellfashion, Luxxy, Posh Market, «Авито» и «Юла». Приобретая дорогостоящие люксовые товары на последних двух, следует быть осторожным. Зачастую продавцы могут гарантировать подлинность вещей только словесно, но никакой экспертизы нет, поэтому покупать стоит только у проверенных людей.

Еще один способ покупки и продажи вещей — группы в социальных сетях. Например, одна из самых популярных в Facebook — «Анонимные шопоголики», в которой состоят больше 112 тыс. участников. Пользователям разрешается выставлять вещи, которые продают ЦУМ, Net-a-Porter, Chanel, Hermes, а также «другие уважаемые бренды, которые не вызывают сомнений». Активно продают люксовые вещи и в группах «Полный шкаф — надеть нечего!», «Ненужное — продай, нужное — купи», Authentic,  «Без базара!», «Клуб поклонников Louis Vuitton».

«Рост рынка ресейла определенно есть, я даже вижу это по продаже своих брендовых вещей, — рассказывает о ситуации в социальных сетях сооснователь группы «Анонимные шопоголики» Ксения Макушкина. — Все покупают и тяжелый люкс, и масс-маркет. Народ затаривается, пытаясь вложить рубли во что-то материальное, что не обесценится».

Вырос спрос и на ювелирные украшения, покупаемые «с рук». «Tiffany, Cartier, Bvlgari, — перечисляет в беседе с «Газетой.Ru» москвич Влад, реселлер ювелирных украшений премиум-брендов. — Покупатель ориентируется на наличие в текущий момент времени, нет уверенности в завтрашнем дне». При этом, по словам Влада, цены выросли примерно в два раза

Как рассказала «Газете.Ru» москвичка Мария К., которая регулярно следит за обновлениями в сообществах, где продают и покупают люксовые вещи, купить приглянувшуюся вещь можно уже не успеть. «Неделю назад я увидела сумку Prada по очень привлекательной цене, но пока настраивала VPN, кто-то более оперативный увел ее у меня из-под носа», — пожаловалась она.

По словам девушки, подобные группы на Facebook не раз помогали ей выгодно покупать и продавать одежду и аксессуары премиум-брендов.

«В последние несколько недель я заметила, что объявлений о продаже дорогих сумок и брендовой одежды стало больше. Но если раньше подобные предложения могли долго «провисеть» без внимания, то сейчас за «запрещенкой» выстраивается очередь. И уже не поторгуешься, хотя раньше, продавцы, как правило, делали скидки», — отметила она.

Отличие групп в Instagram от Facebook в том, что там посты выставляют не сами пользователи, а администраторы. Сооснователь ресейл-площадки Hunters, активно продающей товары через социальные сети, Наталия Радзиняк рассказывает, что брендовые вещи сейчас покупают более активно несмотря на растущие цены.

«Ассортимент увеличился в условиях нынешней реальности, многие решили продать свои вещи. Покупают предметы роскоши не только девушки, но и мужчины. Цены, которые еще месяц назад казались неприемлемыми, сегодня никого не удивляют», — говорит Радзиняк.

Брендовые вещи можно найти в ресейл-проектах The cultt, My Happy Archive, Second Friend Store, Relove в Instagram.

По словам Заиры Келиговой из Oskelly, некоторые продавцы на рынке ресейла сейчас занимают выжидательные позиции. Это связано с тем, что предметы роскоши для них тоже являются долгосрочной инвестицией — «более надежной, чем валюта или ценные бумаги».

«При этом за счет локальности дефицит на ресейле если и возникнет, то гораздо позже, чем в ритейле. Все благодаря объемам внутреннего рынка и циркулярной модели, при которой каждый пользователь может являться одновременно и продавцом, и покупателем», — подытоживает она.

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