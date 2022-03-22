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Тула, Коломна, Выборг: тревел-блогеры назвали любимые маршруты выходного дня

Шесть проверенных направлений по России от блогеров-путешественников

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Успенский собор на территории музея «Тульский кремль» в Туле

Успенский собор на территории музея «Тульский кремль» в Туле

Александр Рюмин/ТАСС
Чем теплее становится на улице, тем актуальнее вопрос, как провести выходные не дома и не перед телевизором. За ответом на него «Газета.Ru» обратилась к людям, которые путешествуют в любую погоду: тревел-блогеры объяснили, куда лучше всего отправиться на два дня из Москвы и Санкт-Петербурга.

Сергиев Посад или Коломна

Тревел-блогер и фотограф Артем Иванов больше года путешествовал по центральной России и в число двух идеальных мест для поездки на выходные по Подмосковью включил Сергиев Посад и Коломну.

По словам инфлюенсера, Сергиев Посад порадует любителей истории, красивых видов и вкусной еды. «Главная достопримечательность Посада — огромная Троице-Сергиева лавра, от которой и появился город. Это единственный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в Подмосковье, который привлекает в город миллионы туристов ежегодно. В Лавре советую обратить внимание на классическую для России церковную архитектуру и потрясающе красивые росписи», — отмечает Артем Иванов.

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Троице-Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде

Троице-Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде

Валерий Шарифулин/ТАСС

Во время прогулки по территории блогер предлагает обратить внимание на Церковно-археологический кабинет, где рассказывают историю Русской православной церкви, и колокольню, с которой открывает вид на город. Для поклонников православного туризма будет интересным посещение Гефсиманского Черниговского скита на окраине города, а также Успенского и Троицкого собора, Церкви преподобного Сергия с Трапезной палатой.

«Но Сергиев Посад — это не только церкви, — говорит Артем Иванов. — В советские времена город был центром производства детских игрушек, а в центре есть несколько музеев, посвященных этому ремеслу».

Блогер советует посетить и местные рестораны, например, кафе «Кухмистерская», где можно попробовать блюда по рецептам конца XIX века, и «Ландау», в котором подают коктейли с жидким азотом.

Коломна славится не столько церквями, сколько купеческими мастерскими. «На каждом углу тут поджидают интересные музеи и мастер-классы: калачи, пастила, шелковое производство», — подчеркивает Артем Иванов. Отдельным пунктом в программе может быть посещение мануфактуры «Душистые радости», занимающейся восстановлением старинных традиций мыловарения.

Через город протекает река Ока. На набережной установлена деревянная площадка, где по вечерам проходят танцы и светят огоньки. Неподалеку расположены несколько кофеен и ресторанов, но, поскольку это самый центр города, цены там московские. Если отойти от Кремля и главных улиц чуть подальше, стоимость блюд будет более демократичной.

«Обязательно попробуйте рульку в оригинальном заведении «Рульки Вверх!», калач и традиционную пастилу на десерт», — советует блогер.

Суздаль или Тула

Для поездки на выходные из Москвы Диана Джалалова, ведущая программы о путешествиях на телеканале «Моя Планета», рекомендует выбрать Суздаль. В городе, расположенном во Владимирской области, стоит посетить Кремль, построенный в X веке, Рождественский собор, включенный в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО, и Покровский монастырь, куда ссылали неугодных жен русских царей.

«Любопытен также и Музей деревянного зодчества, — продолжает Диана Джалалова. — Каждому из домов там два, а то и три века! Их свозили сюда со всей Владимирской губернии. Обязательно стоит заглянуть в так называемый Дом крестьянина-середняка. И не забудьте отведать фирменной медовухи по старинным рецептам у Владимира Григорьевича, он местная знаменитость, и суздальских огурцов».

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Вид на Покровский женский монастырь, расположенный в северной части Суздаля

Вид на Покровский женский монастырь, расположенный в северной части Суздаля

Алексей Куденко/РИА «Новости»

Тула находится в противоположном Суздалю южном направлении. Каждый год в городе открывают новые туристические кластеры и рестораны, ремонтируют достопримечательности и знаковые места в области. Отдельного внимания заслуживают тульская набережная и Кремль.

Артем Иванов советует посетить кластер «Октав» с «уникальной для России выставкой об истории города», пространство «Искра» — «с потрясающими заведениями, а в особенности пивным рестораном Salden's», и новый филиал музея «Куликово Поле», где рассказывают об истории города и дают попробовать настоящую средневековую еду.

«В Тулу стоит приехать, конечно, ради знаменитых пряников, — добавляет блогер. — Здесь на мастер-классе вас научат их делать самим. Но не ограничивайтесь только известными символами и площадками города вроде Кремля».

Например, в нескольких десятках километров от Тулы находится Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», голубые озера в деревне Кондуки и Музей-заповедник В. Д. Поленова.

Выборг или Рускеала

Репино, Псков, Пушкинские горы, Изборск, Рускеала и Выборг — в эти места посоветовала отправиться тревел-блогер из Санкт-Петербурга Александра Терентьева. Последние два инфлюенсер любит особенно сильно и советует начать путешествия по Ленинградской области и соседней Карелии именно с них.

Горный парк Рускеала расположен в 300 км от Санкт-Петербурга. Добраться до мраморного карьера, заполненного грунтовыми водами и окруженного сосновым лесом, можно на машине, Рускеальском экспрессе и экскурсионном автобусе. По приезду вы увидите большое озеро 460 метров в длину и 100 метров в ширину с голубой водой и отвесными скалами.

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Мраморный каньон в горном парке «Рускеала» в Сортавальском районе Республики Карелия

Мраморный каньон в горном парке «Рускеала» в Сортавальском районе Республики Карелия

Игорь Подгорный/РИА «Новости»

«Помимо нереальной красоты в парке там еще есть множество развлечений, — говорит Александра Терентьева. — Зоопарк, троллей, на котором можно пролететь над каньоном, катание на лодочках, музеи, выставки, экскурсии и многое другое. На фотосессии у вас уже уйдет минимум час, если и не больше».

Помимо прогулки по самому парку и пещерам стоит попробовать и блюда Карелии. Это уха и пирожки из ржаного теста — калитки. «На территории парка есть два кафе с, кстати, абсолютно адекватными ценами! Но если у вас режим экономии, то можете привезти что-нибудь с собой, в парке полно лавочек и мест для комфортного перекуса», — уточняет блогер.

В Выборге, по словам инфлюенсера, можно почувствовать себя как в Европе. Город располагается практически на границе с Финляндией, поэтому по архитектуре он похож на финские города.

«Старые улочки, замок в самом сердце города, нереальной красоты парк Монрепо, старинные полуразрушенные постройки, межсезонная ярмарка, запах глинтвейна и знаменитых трдельников», — перечисляет Александра Терентьева то, что запомнилось ей больше всего.

Выборгский замок, конечно, заслуживает отдельного внимания. Это единственная в России средневековая крепость, которая хорошо сохранилась. Крепостные башни, Комендантский дом, Башня Олафа стали символами города.

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