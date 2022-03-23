Louis Vuitton заподозрили в поддержке российской спецоперации

Louis Vuitton заподозрили в поддержке российских действий на Украине. Переплетение символов бренда L и V в новой коллекции Volt напомнили многим «Z». Этой буквой обозначается российская техника на Украине. Однако французский бренд уже много лет выпускает подобные украшения.

Французский дом моды Louis Vuitton 22 марта опубликовал в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) продолжение рекламной кампании ювелирных украшений Volt. Подвески, браслеты, кольца и серьги — в общей сложности 54 изделия — были сделаны со «знаковыми инициалами дома» L и V. Коллекцию унисекс, предназначенную ля мужчин и женщин, представили посол марки актриса Алисия Викандер, китайская актриса Цзинь Чэнь и хип-хоп исполнитель Кид Кади.

В комментариях под постами в социальной сети разразился скандал. Пользователи заподозрили бренд в поддержке специальной военной операции России на Украине. Дело в том, что сочетание букв напоминает букву Z, которая стала неофициальным символом вооруженных сил России, а также использовалась для обозначения военной техники российских войск на Украине. «Эквивалент валют». Зачем россияне скупают б/у вещи класса люкс В России активизировалась перепродажа вещей люксовых брендов. С начала года, по данным... 22 марта 18:39

«Я не имею ничего против LV, но в этих украшениях мы модем увидеть не LV, а Z. Вы смотрите новости?», «Ребят, вы что, сошли с ума?», «Пожалуйста, помните про Украину, когда вы надеваете на моделей украшения с буквой Z», — написали некоторые пользователи сети.

Другие комментаторы поспешили объяснить, что коллекции делаются не неделю и даже не месяц. Иногда на это уходит целый год, поэтому презентация новой коллекции бренда стала лишь совпадением.

При этом первые фотографии Louis Vuitton Volt появились в официальном аккаунте французского модного дома еще в октябре прошлого года. Тогда в комментариях люди восторгались талантом ювелиров бренда и ждали момента, когда можно будет прибрести изделия.

Бренд не первый год выпускает коллекции с переплетением L и V.

К примеру, в 2020 году модный дом Louis Vuitton устроил вечеринку в Париже, посвященную ювелирной коллекции. На презентацию 36 новых украшений LV Volt были приглашены Алисия Викандер, Катрин Денев, Тина Кунаки, Синди Бруна, Кьяра Мастроянни, Ноэми Мерлан и другие знаковые лица для индустрии моды.

Между тем о букве Z в новой коллекции Louis Vuitton написали только российские и украинские СМИ, на сайтах европейских и американских изданий представлены только новости о выходе новой кампании французской марки.

На российском сайте бренда сказано, что «абстрактные» формы букв L и V «отражают энергию и задают ритм». Ювелирные изделия выполнены из белого, желтого и розового золота и инкрустированы бриллиантами. Цены на украшения соответствующие. Например, самым дешевым считается серьга-пусета из желтого золота — 103 тыс. руб., а самым дорогим колье из того же материала за 11,6 млн руб. «Перешивать, а не выбрасывать»: как быть в тренде без модных магазинов В этом сезоне новые коллекции популярных западных брендов россияне, возможно, не увидят. Но стилисты... 17 марта 18:12

Разработкой и дизайном изделий занималась ювелир Франческа Амфитеатров. Долгое время дизайнер сотрудничала с компанией Tiffany & Co, а в 2018 году была назначена на пост художественного директора ювелирных изделий и часов Louis Vuitton. Помимо линейки LV Volt 53-летняя Франческа Амфитеатров занимается коллекциями B Blossom, Emprente, Pure V. Наибольшее внимание привлекла коллекция высокого ювелирного искусства Bravery, приуроченная к 200-летию со дня рождения Луи Вюиттона.

После объявления России о проведении специальной военной операции концерн LVMH сообщил об уходе из страны. С начала марта закрыты бутики Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Loewe, Fendi, Bulgari, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy и другие. По словам представителя корпорации, в России расположены 124 магазина, принадлежащие LVMH.