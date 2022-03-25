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Стиль

«Мужчинам нельзя носить зауженные джинсы. Но можно школьникам»

Стилист Гоша Стил рассказал, какие джинсы хорошо сидят на мужчинах

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Актеры и съемочная группа фильма «Парни из Джерси»

Актеры и съемочная группа фильма «Парни из Джерси»

Joe McNally/Getty Images
В мужскую моду вернулись прямые джинсы цвета индиго, которые были популярны в 90-е. А вот обтягивающие джинсы-скинни стилисты советуют обходить стороной — на дворе уже не 2007-й год. Как мужчинам подобрать джинсы по размеру без примерки и какому фасону отдать предпочтение, — в материале «Газеты.Ru».

Джинсы остаются самым популярным видом одежды у мужчин. В начале года они успели купить на 52% больше пар, чем за аналогичный период в прошлом году, рассказал «Газете.Ru» Евгений Богданов, руководитель отдела по управлению категорией мужской одежды и обуви Lamoda. При этом в среднем одну пару джинсов покупали примерно за 3,5 тыс. руб., до ухода западных брендов с рынка самыми популярными марками были Levi's, Colin's, O'stin, Pull&Bear и Boss.

Сейчас классические Levi's и популярные Zara приобрести нельзя, но на рынке остались турецкие Colin's. Много мужских моделей можно найти и у российских марок — PLNB Jeans, BLCV, Miracle Apparel, Shu и 12Storeez.

Чтобы джинсы смотрелись хорошо, их важно подобрать по размеру. Это первое и главное плавило. Илья Булычев, дизайнер и основатель бренда джинсовой одежды BLCV, говорит, что для начала нужно определить свой размер в двух параметрах: W — Waist (талия) и L - Lenght (длина).

Первый параметр и, соответственно, объем пояса джинсов измеряется в дюймах, также и второй только от паха до пола. «При этом бренды не всегда придерживаются именно дюймов и пишут, например, 32 как размер, без соответствия самого пояса 32 дюймам», — уточняет эксперт.

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Levis

Основные модели это: Slim — прилегающие, но не узкие, Tapered — зауженные к низу, Straight — прямые, Regular — свободные, Loose — объемные и широкие. Также джинсы различаются и по посадке: Low Rise — низкая, Middle Rise — средня, High Rise — высокая.

Размер, тип модели и посадку можно прочитать на этикетке изделия. По бирке можно узнать и о составе и стране-производителе.

При этом нужно учитывать, что деним, сделанный из хлопка, очень жесткий и плотный материал, и в него добавляют лайкру или эластан. Джинсы с добавлением эластана склонны к сильной усадке, как в ширину, так и в длину, но в носке они более комфортны. Их советуют покупать на полразмера меньше, чтобы избежать сюрпризов после стирки.

«Чтобы найти свою модель, для начала нужно понять свои пропорции и свой стиль, например, какие джинсы будут полнить и укорачивать. Кстати, широкие будут делать именно это, а силуэт Slim будет стройнить и вытягивать. Если полноватые бедра, я бы рекомендовал темный плотный деним с эластаном, который бы подтянул бока и за счет темного цвета визуально убрал объем», — говорит Илья Булычев.

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Lamoda

Идеальные джинсы, как объясняет мужской стилист Гоша Стил, должны плотно сидеть по ягодицам и бедрам и быть свободнее по икре. Стил считает, что брюки лучше выбирать средней посадки — когда человек сидит, не должна быть видна линия трусов.

Не все не любят ходить по магазинам, поэтому для онлайн-заказа дизайнер Илья Булычев советует измерить свои параметры, то есть талию и длину ног.

Модные тенденции в этом сезоне диктуют мужчинам носить мешковаты джинсы-трубы и карго. Даже креативный директор Celine Эди Слиман — главный поклонник скинни — выпустил в коллекции «Весна-Лето 2022» суперобъемные модели. Гоша Стил подтверждает, что скинии — это давно ушедший тренд, хотя его все равно продолжают любить в Турции.

«Мужчинам нельзя носить зауженные джинсы, — уверен модный эксперт. — Когда они их надевают, то складывается ощущение, что они в лосинах. Фасон скинни идет только школьникам».

При этом базовыми моделями считаются Slim и Straight. Если же скинни носить очень хочется, что для этого надо иметь очень стройные ноги. При этом, по словам Гоши Стил, важно выбрать темные модели или с потертостями. Такая фактура создает объем.

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Guess/Uniqlo

К актуальным моделям, помимо мешковатых, относятся и dad fit, которые носили мужчины 30 лет назад. «В моде прямые фасоны джинсов — как из 90-х. Они могут быть любого цвета, главное — не приталенные и зауженные, а широкие, объемные и с «гармошкой» внизу», — описывает их стилист.

На весну и лето эксперт советует выбирать джинсы более светлых оттенков, на осень и зиму — более темные. К базе относятся классические синие, черные и серые.

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