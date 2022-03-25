«Они должны заплатить». Почему тур герцогов Кембриджских на Карибы стал неудачным

Тур герцогов Кембриджских пошел не по плану в самом начале поездки — в Белизе.
В воскресенье, 20 марта, представители королевской семьи Великобритании должны были посетить ферму по производству какао в деревне Индиан-Крик, однако за два дня до визита он был отменен. Жителям деревни не понравилось, что у них приземлится вертолет герцогов — они заявили, что с ними не проводились консультации по поводу поездки. «Мы не хотим, чтобы они приземлялись на нашей земле, так и передайте», — прокомментировал проблему деревенский глава Себастьян Шоль в беседе с Daily Mail и добавил, что вертолет можно направлять куда угодно, но только не в его деревню.
Тем не менее, принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили другую ферму, производящую какао, где им оказали более теплый прием и подарили маракасы, и побывали в национальном парке Караколь, где осмотрели руины города майя — фотографии герцогини в брюках цвета хаки и белой футболке среди древних развалин настолько впечатлили ее поклонников, что они даже сравнили ее с Ларой Крофт (по аналогии с картиной, в которой Анджелина Джоли снималась среди руин кхмерского Ангкора).
Позже Кейт Миддлтон снова впечатлила нарядом фанатов — на приеме у генерал-губернатора в столице Белиза она появилась в сверкающем розовом наряде британского бренда Vampire's Wife и майанским клатчем. Это отвлекло наблюдателей от обсуждения проблем, связанных с визитом.
Следующей точкой тура была Ямайка. Здесь пару встречала, в числе прочих, представительница Национальной народной партии Лиза Ханна (в 1993 году завоевавшая титул «Мисс Мира»). Зная, что она выступает за независимость Ямайки от монархии, интернет-пользователи, посмотревшие видеоролики из аэропорта Кингстона, решили, что политик оказала герцогам Кембриджским подчеркнуто холодный прием — они обратили внимание, что Лиза Ханна не ответила на улыбку Кейт Миддлтон.
Сама Лиза Ханна не признала, что была холодна с герцогиней Кембриджской — после того, как ролик из аэропорта Кингстона разошелся в Twitter, она ответила пользователям соцсети в специальной колонке в The Guardian.
В ней Лиза Ханна заявила, что «неловкая» ситуация — не более чем плод воображения обитателей Twitter и результат искусного монтажа, на деле же она с большим уважением относится к Кейт Миддлтон и не испытывает к ней личной неприязни.
Другое дело, что тема рабства и эксплуатации ресурсов колоний со стороны метрополии для жителей Ямайки остается болезненной и подлежит обсуждению.
«Что нам сейчас нужно — это чтобы Запад, особенно Соединенное Королевство, серьезно погрузился вместе с нами в эту проблему. И нам нужны не только утешения. Цветистые речи и изящные символы не просто не удовлетворяют нас. Слова, не подкрепленные действиями, нас еще и оскорбляют. Нам нужно, чтобы общественники, политики и монархи не просто признали историю эксплуатации и ее последствия, но и начали делать конкретные шаги к тому, чтобы это исправить», — написала Лиза Ханна. И добавила, что Ямайка намерена отказаться от подчинения монархии так же, как это ранее сделал Барбадос.
Во время визита на Ямайку действительно были произнесены слова, осуждающие рабство — в своей речи во время приема у премьер-министра страны Эндрю Холнесса принц Уильям признался, что это позорная страница истории Британской империи. «Я совершенно согласен со своим отцом, принцем Уэльским, который в прошлом году сказал на Барбадосе, что чудовищная жестокость рабства навеки запятнала нашу историю, — заявил герцог Кембриджский. — Я хочу выразить мою глубокую печаль. Рабство было омерзительным. Этого никогда не должно было быть».
После Ямайки герцоги Кембриджские отправились на Багамские острова, где их вновь ждали протесты и напоминание о жестокости их предков. В аэропорту Нассау принца Уильяма и Кейт Миддлтон встретили военные и восьмилетняя девочка Аниа Мосс, которая преподнесла гостям букет цветов. Позже к ним присоединился премьер-министр страны Филип Дэвис, который признался, что этого визита на островах давно ждали, и передал поздравления с 70-летним юбилеем царствования Елизавете II.
И хотя сам глава правительства избегал разговоров о независимости от монархии, эта тема все равно всплыла. Национальный комитет репараций Багамских островов обратился к герцогам с письмом.
«Они, их королевская семья и правительство должны признать, что их развитая экономика была построена на спинах наших предков. И поэтому они должны заплатить. Да, мы дети тех жертв, помнить — наш долг перед предками. Мы обязаны требовать признания, ответственности, излечения и справедливости», — заявили представители комитета.
Багамы стали последней точкой в Карибском туре принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Британские СМИ уже пришли к выводу, что поездка, которая должна была укрепить связи монархии со странами, входящими Британского Содружества, не удалась.