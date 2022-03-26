Пустить овощи на котлеты: 5 простых рецептов для тех, кто постится

Морковная котлета — это не ужас из советской столовки, а вкусное и полезное блюдо, которое подойдет постящимся и веганам. Шеф-повара рассказали «Газете.Ru», как сделать идеальную котлету из овощей, а заодно поделились секретом настоящих белорусских драников.

Кукурузные котлеты

Бренд-шеф Williams Et Oliver Надежда Любимова поделилась рецептом кукурузных котлет, которые хороши не только сами по себе, но и для бургеров.

«Такие котлетки можно подать с гарниром из овощей, свежим салатом или использовать как котлеты для вкусных и полезных бургеров», — говорит она.

Для приготовления потребуются 400 г кукурузы, 1200 мл растительного молока, 25 г кокосового масла, 100 г муки, 5 г разрыхлителя, 60 мл растительного масла, 4 стебля зеленого лука, соль.

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Кукурузу отварите в кипящей воде 5 минут, откиньте зерна на дуршлаг. Смешайте молоко с растопленным кокосовым маслом. Добавьте в тесто муку, разрыхлитель и соль. Лук нарежьте колечками, добавьте в тесто лук и зерна. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выложите ложкой небольшие котлетки и обжарьте их с двух сторон.

Свекольные котлеты

Бренд-шеф ресторанов M2 Organic Club Антон Магдюк поделился рецептом свекольных котлет. Для приготовления потребуются 400 г отварной свеклы, 100 г чернослива, 70 г грецких орехов, 300 г панировочных сухарей, соль, перец.

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Свеклу натрите на мелкой терке, чернослив замочите, после чего нарежьте мелкими кусочками. Нарубите грецкие орехи. Смешайте свеклу, чернослив и орехи, добавьте соль и перец. 100 г панировочных сухарей смешайте с получившейся массой, это поможет ей стабилизироваться. Руками скатайте форму шарика, после чего обильно обваляйте в панировочных сухарях и с помощью ножа придайте им форму плоской котлеты. Готовые котлетки уберите на 15-20 минут в морозилку. Обжарьте с двух сторон на небольшом количестве растительного масла. Переложите на противень и запекайте при температуре 180 градусов в течение 7-8 минут.

Котлеты из копченой моркови

Бренд-шеф ресторана «Матрешка» Влад Пискунов рассказал, как приготовить морковные котлеты. Для приготовления потребуются 500 г копченой моркови, 200 мл соевого молока, 20 г репчатого лука, 30 г манки, 125 г яблок, 60 г панировочных сухарей, мускатный орех, кумин, тимьян, соль.

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Отварите морковь и натрите на терке. Затем натрите яблоки и соедините с морковью и другими ингредиентами, кроме панировочных сухарей – они пойдут на панировку готовых котлет. Замешайте «фарш» и слепите котлеты. Обваляйте котлеты в панировочных сухарях и обжарьте на заранее разогретой сковороде до готовности. Морковные котлеты шеф советует подавать с картофельным пюре.

Картофельные драники

В качестве альтернативы котлетам бренд-шеф ресторана «Русский Паб» Алексей Семенов поделился авторским рецептом картофельных драников. Чтобы драники получились легкие и хрустящие, важно освободить картофель от лишнего крахмала – для этого его необходимо промыть в уже натертом виде.

«В классическом варианте картофель для белорусских драников натирается на супермелкой терочке: это позволяет им быть воздушными как снег по текстуре. Но, если избавить картофель от крахмала, можно приготовить их и из натертого на крупной терке картофеля», — рассказывает он.

Для приготовления драников потребуются 300 г картофеля, 1 ст. л. муки, соль. Картофель натрите на крупной терке, промойте, добавьте муку и посолите. Сформируйте плоские котлетки и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки, а затем доведите в духовке в течение 5-7 минут до полной готовности.

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«В Пост драники можно подавать с домашней сальсой, аджикой или хренодером, мы подаем с «песто» из баклажанов. Баклажаны запекаем до мягкого состояния, обжигаем газовой горелкой (до появления аромата чернослива) и, очистив и отжав, пробиваем с добавлением растительного масла до состояния густого майонеза», — делится шеф

Картофельно-морковные котлеты

Шеф-повар ресторана Paul Сергей Чионов поделился рецептом морковных котлет с необычным гарниром из картофеля. Для приготовления котлеты потребуются 175 г моркови, 25 г манной крупы, 25 г пшеничной муки, 25 мл растительного масла, соль, перец. Для гарнира — 65 г картофеля, 30 г болгарского перца, 20 г красного лука, 5 мл растительного масла, чеснок, тимьян, орегано, петрушка, соль, перец.

close 100% Пресс-служба ресторана Paul

Приготовьте тесто для морковных котлет. Очищенную морковь натрите на средней терке. Смешайте с другими ингредиентами и оставьте на 20 минут для набухания манной крупы. Сформируйте котлеты примерно по 80 г в форме шайбы. Обваляйте котлеты в муке и обжарьте с двух сторон на растительном масле до образования корочки. Переложите котлеты на пергамент и доведите в разогретой до 200 градусов духовке в течение 20 минут.

Приготовьте гарнир. Очищенный картофель нарежьте кружочками толщиной 0,5 см, добавьте перец и нарезанный полукольцами красный лук. Петрушку и чеснок мелко порубите. Картофель запекайте в разогретой до 200-220 градусов духовке в течение 15 минут до полуготовности. После обжарьте на растительном масле на сковороде с овощами. При подаче выложите на тарелку гарнир из картофеля, сбрызните оливковым маслом, в центре по линии выложите морковные котлеты.