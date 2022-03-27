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Будет почти не больно: как сесть на шпагат и собирать лайки в соцсетях

Тренер по растяжке объяснила, какой страх мешает садиться на шпагат

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Из личного архива Виктории Решульской
Один из советов, которые дают психологи при борьбе с повышенной тревожностью и стрессом — уделяйте время физическим нагрузкам. А вот тренер по растяжке Виктория Решульская уверена: в сложные времена особенно важным становится такое качество, как гибкость — и ума, и тела. Эксперт рассказала «Газете.Ru», может ли взрослый человек исполнить детскую мечту и сесть на шпагат, зачем это нужно и чего стоит избегать во время тренировок.

Научиться садиться на шпагат — это для многих людей детская мечта, которая во взрослом возрасте кажется уже недостижимой. Более того: ее воплощение никак вам не понадобится в реальной жизни. Шпагат, по сути, — это триггер для активных лайков в социальных сетях. И если вы не планируете увлечься пилоном, воздушной гимнастикой или танцами серьезно, то он не нужен. Но гибкость, подвижность суставов и умение управлять телом пригодится каждому. И шпагат станет одним из шагов на пути к этой цели.

Улучшить растяжку до такой степени, чтобы собирать лайки в соцсетях поперечным шпагатом, может каждый. Это — вопрос времени и желания. Одним придется запастись терпением, другие смогут овладеть шпагатом уже через пару месяцев. Но для многих остается вероятность, что придется тянуться годами без результата.

Люди от природы разные. Кому-то повезло с генами — у них мягкие мышцы и подвижные суставы. Кто-то никогда не переживал травм, как физических, так и психологических, которые также могут повлиять на тело, отражаясь зажимами в теле. Не стоит списывать со счетов такие факторы, как гормональный фон, коллагеновый статус, водный баланс, — все это влияет на вашу растяжку.

Способность тянуться зависит и от пола. Мужчины меньше уделяют времени растяжке, а мышцы у них жестче, чем у женщин. Но это не диагноз – при адекватной стратегии, которая включает работу с триггерными (болезненными) участками с помощью массажа и МФР (миофасциальном релизе — мануальная терапия для расслабления мышц) легко из железного человека превратиться в почти гуттаперчевого мальчика.

Часто сесть на шпагат человеку мешает страх. Ведь это положение — максимально уязвимое, у мозга появляется ощущение «вот я сейчас сяду, а обратно точно не встану».

Поэтому сначала на шпагат мы сажаем мозг, он дает правильные импульсы и команды мышцам, тогда все будет комфортно. Психологический аспект не означает, что не нужно подготавливать тело, собирая воедино растяжку мышц задней, внутренней поверхности бедра и подколенной связки.

Чтобы избавиться от страхов, идеально использовать телесно ориентированную терапию. Она объединяет физиологию с психологией. На сессии прорабатывают зажимы, приобретенные из-за стресса и негативного опыта.

Растяжку тормозит и рацион питания: обилие соли делает мышцы жестче, а вода, наоборот, добавляет эластичности. Работая над тем, чтобы сесть на шпагат, следует воздерживаться от молочных продуктов, налегать на белок и коллаген.

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Из личного архива Виктории Решульской

Программы, направленные на улучшение гибкости, могут быть разными. Если говорить про мою, то это часовой урок, во время которого ученики работают над балансом, растяжкой, укрепляют мышцы и развивают подвижность суставов. На персональных занятиях я отталкиваюсь от задачи. Сначала всегда разминка, разогрев, а затем проработка целевых групп мышц. Обязательно включаю комплексы на силу, выносливость и координацию, просто шпагат – это мало функционально.

Чрезмерное усердие при цели сесть на шпагат будет, скорее, мешать. Не стоит тренироваться каждый день, это просто опасно. Лучший вариант — 2-3 раза в неделю. Яростный энтузиазм, когда ходишь на занятия ежедневно, да еще по паре часов — это распространенная ошибка новичков. Кроме травм и разочарования это не принесет ничего. Куда лучше маленькие шаги к устойчивому результату: не стоит форсировать — некоторые мышцы при повреждении восстанавливаются до года.

Растяжка — это может быть больно. Но есть разная боль.

Некоторые ее виды нельзя терпеть, это сигнал, что мышца на пределе и уже скоро все будет плохо. Впрочем, активный разогрев и проработка всех мышц делает процесс приятнее, а если правильно — то есть глубоко — дышать и предварительно разминать мышцы на специальном ролике, то будет почти не больно.

Каких травм стоит опасаться? Ассортимент очень большой: травму можно получить и от недостаточного разогрева, и от гиперусилия, когда тело устало. Наконец, от «Давай дотянем, ты можешь» тоже бывают проблемы. Выбирайте активную гибкость, а не пассивную (под действием внешних растягивающих сил: тренер, партнер, резинка), а вместо статических поз – динамические упражнения.

И занимайтесь. Два раза в неделю. Чтобы все, наконец, получилось.

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