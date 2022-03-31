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«Тягу к сладкому хорошо утоляет корица»: о чем говорит потребность сахаре

Чего не хватает организму, когда тянет на сладкое

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Желание съесть что-нибудь сладкое даже после сытного обеда возникает по многим причинам. Психологи считают, что всему виной расстройство пищевого поведения и детские привычки. Терапевты уверены, что тяга к сладкому может быть связана с нарушением метаболизма, проблемами в работе кишечника или недостатком микроэлементов. Чем опасно бесконтрольное поедание сладостей и как избавиться от этой привычки – в материале «Газеты.Ru».

Психологи считают одной из главных причин тяги к сладкому расстройство пищевого поведения, когда еда становится способом снять стресс, успокоиться, улучшить настроение или избавиться от депрессии. По словам Александры Кожевниковой, врача-терапевта высшей категории клиники «РЖД-Медицина» в Твери, корни такого поведения обычно исходят из детства и определяют наши пищевые привычки.

«К примеру, если ребенку, когда он был расстроен или обижен, родители часто предлагали в качестве компенсации что-то вкусное и неполезное (например, «съешь конфетку – сразу полегчает»), то с возрастом у человека закрепляется данная пищевая привычка, и при возникновении стрессовой ситуации он неосознанно будет стремиться бороться со стрессом тем самым способом, который хорошо помогал ему раньше», — объясняет она.

Причем любовь к сладкому заложена в человеке от природы. По словам врача-психотерапевта Юлии Карачевой, сахара нужны младенцам для роста и развития, и в целом необходимы для работы мозга. «В случае дефицита сахара или в состоянии волнения или усталости мозг будет подавать сигналы о том, что сейчас необходимо», — объясняет она.

Если же говорить о пристрастиях, то основной психологический механизм заключается в том, что нам хочется «запретных продуктов», именно тех, в которых мы себя ограничиваем.

«И после воздержания от определенных продуктов вкус их становится интенсивнее», — утверждает врач. Поэтому главным способом самопомощи для предотвращения переедания она считает отсутствие ограничений. «Наш мозг будет реагировать спокойно на те продукты, для которых в нашем рационе есть место всегда», — подытоживает Карачева.

С чисто медицинской точки зрения желание съесть «что-нибудь сладенькое» может быть обусловлено многими физиологическими причинами. Кирилл Белан, врач-терапевт, физиотерапевт сети клиник «Атлас», выделяет инсулинорезистентность, дисбиотические нарушения в кишечнике и дефицит микроэлементов. В некоторых случаях причиной могут быть плохое качество сна, сбой механизмов стресс-протекции, а также эндокринные нарушения.

И все же, по словам Белана, для большинства людей причинами тяги к сладкому являются нарушения обмена веществ, включающие низкую чувствительность клеток к инсулину. Врач объясняет, что в таком случае, клеткам сложно извлекать энергию из запасов жира, и они заинтересованы в постоянной подпитке углеводами.

«Падение уровня глюкозы в крови вызывает желание съесть что-то сладкое, чтобы улучшить самочувствие и восстановить ясность ума. Но дело не в том, что мозг больше любит глюкозу, а в том, что многие сегодня инсулинрезистентны, то есть все чаще мы наблюдаем нарушение чувствительности тканей к инсулину и, как следствие, худшее усвоение глюкозы», — рассказывает он.

По словам Александры Кожевниковой, дефицит глюкозы может быть обусловлен недоеданием, строгими безуглеводными диетами и даже сильным стрессом.

«Во время стресса происходит массированный выброс глюкозы в кровь — соответственно, для ее переработки поджелудочная железа должна выбросить в кровь такое же большое количество инсулина. Скачок инсулина и последующее падение уровня сахара в крови приводят к возникновению острого чувства голода — и человека тут же тянет на кухню восстановить уровень глюкозы в крови», — объясняет она.

Тягу к сладкому могут генерировать и микроорганизмы, живущие в кишечнике: по словам Кирилла Белана, углеводы необходимы некоторым из них для размножения и выживания. Терапевт добавляет, что бактерии способны вызвать у нас плохое самочувствие до тех пор, пока мы не выполним их желания. «Они работают как «кнут и пряник», вырабатывают факторы вознаграждения или же токсины, а также контролируют активность блуждающего нерва, который в том числе влияет на настроение и общее самочувствие», — рассказывает он.

В качестве примера врач приводит бактерии рода Prevotella, которые лучше всего растут на углеводах. «Мы сами выбираем наших «советчиков». Важно понимать, что лучшим питанием для микробиоты являются пищевые волокна из овощей и злаков. Поэтому если вы ищите еще один аргумент для отказа от сахара, вспомните о 2 кг микроорганизмов в вашем кишечнике», — советует врач.

Нехватка микроэлементов также может играть роль в нарушении метаболизма углеводов: иногда их недостаток стимулирует желание съесть десерт. По словам Кирилла Белана, чаще всего в этом вопросе обсуждается роль магния, хрома и цинка. «Магний, недостаток которого сегодня встречается довольно часто, участвует в выработке энергии в клетках. Когда магния не хватает, не хватает и энергии, на что наш организм реагирует желанием съесть быстрых углеводов, то есть что-нибудь сладкое», — объясняет врач.

От уровня хрома зависит, насколько корректно в организме будет перерабатываться глюкоза и работать инсулин. «Проще говоря, нормальный уровень хрома — одна из основ оптимального углеводного обмена», — продолжает врач. В углеводном обмене определенную роль играет и цинк. «Он влияет на действие инсулина, глюкагона, гормонов щитовидной железы. Поэтому важно, чтобы он тоже был в норме», — подытоживает Белан.

Дефицит магния и хрома часто бывает у беременных женщин вследствие высокой потребности в этих минералах, у спортсменов — при интенсивных мышечных нагрузках, — и при ряде обменных расстройств, поясняет Александра Кожевникова.

В случае, если желание «съесть что-то сладенькое» возникает на постоянной основе, врачи рекомендуют пройти обследование на предмет наличия дефицита микроэлементов, нарушения обменных процессов.

«При дефиците магния показано употребление в небольших количествах шоколада, а также морепродуктов, семян подсолнечника. А при дефиците хрома будет полезны ягоды и фрукты — киви, яблоки, ананасы. Также тягу к сладкому хорошо утоляет корица», — рассказывает Кожевникова.

В случае отсутствия дефицита микронутриентов и других признаков нарушения обменных процессов терапевт советует внимательнее понаблюдать за своими пищевыми привычками. По ее мнению, одним из важных шагов к успеху будет соблюдение режима питания, в том числе практика осознанного потребления, когда человек старается есть преимущественно полезную пищу и минимизирует употребление так называемого «пищевого мусора».

«Плюс важным моментом является нормализация режима труда и отдыха, поскольку полноценный ночной отдых благодатно сказывается на аппетите и нормализует уровень гормонов, отвечающих за чувство голода и насыщения», — рассказывает она.

Бороться с тягой к сладкому можно также путем повышения выработки серотонина – так называемого «гормона хорошего настроения». За его образование отвечает аминокислота триптофан, которая, по словам врача, в большом количестве содержится в мясе птицы, орехах, молочных продуктах и особенно в сыре.

«А еще можно усилить выработку «гормонов счастья» — эндорфинов, устроив себе незапланированную тренировку. При этом необязательно поднимать гири, изо всех сил крутить педали велотренажера или до изнеможения бегать на беговой дорожке. В данной ситуации любая физическая нагрузка пойдет вам на пользу, и порой, чтобы поднять настроение, достаточно включить любимую музыку и просто потанцевать», — подытоживает Кожевникова.

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