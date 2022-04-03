«Голые» платья, латекс и перья: самые яркие образы «Грэмми» за последние пять лет

В ночь на 4 апреля в Лас-Вегасе пройдет 64-я ежегодная церемония вручения наград «Грэмми». Это событие в мире шоу-бизнеса становится поводом поговорить не только о достижениях музыкантов, но и нарядах, которые они выбирают для красной дорожки. «Газета.Ru» вспомнила самые яркие образы звезд за последние пять лет

Бейонсе, 2017 год

close 100% Бейонсе на 59-й церемонии вручения премии «Грэмми» Christopher Polk/Getty Images

На 59-й церемонии вручения премии «Грэмми» Бейонсе забрала наибольшее число номинаций — девять — и произвела впечатление на зрителей выбором наряда. Беременная на тот момент певица выступила на сцене в образе богини — прозрачном платье с кристаллами. Его дополнили набор ожерелий и браслетов, а также крупные серьги и корона.

Леди Гага, 2017 год

close 100% Леди Гага на 59-й церемонии вручения премии «Грэмми» Global Look Press

В 2017 году Леди Гага позировала на красной ковровой дорожке в микро-шортах из черной кожи, жакете с перьями и колготках в сетку. Завершили образ латексные ботфорты на высоком каблуке. Звезда в то время экспериментировала с цветом волос — к церемонии вручения премии она покрасилась в малиновый.

Рита Ора, 2018 год

close 100% Рита Ора на 60-й церемонии вручения премии «Грэмми» Jamie McCarthy/Getty Images

Певица Рита Ора на «Грэмми» 2018 года появилась в лаконичном бархатном макси-платье с разрезом и открытыми плечами. Сияния наряду добавили детали из серебра. Завершили образ укладка с голливудскими локонами и макияж с алой матовой помадой.

Рианна, 2018 год

close 100% Брайсон Тайлер, Рианна и Диджей Халед на 60-й церемонии вручения музыкальных наград «Грэмми» Kevin Mazur/Getty Images

На 60-й церемонии вручения музыкальных наград «Грэмми» Рианна продемонстрировала сочетание ярких цветов в одном наряде. Звезда появилась на красной ковровой дорожке в малиновом миди, напоминающем парео, и с отделкой из бахромы. Под платье Рианна надела оранжевые колготки и золотые лодочки. Волосы певицы были украшены пышным тропическим цветком.

Карди Би, 2019 год

close 100% Карди Би на 61-й церемонии вручения музыкальных наград «Грэмми» Neilson Barnard/Getty Images

Три года назад рэперша Карди Би появилась на красной ковровой дорожке в винтажном платье Mugler, напоминающем картину Сандро Боттичелли «Рождение Венеры»: раскрывающаяся ракушкой темная юбка и «голый» верх. Этот наряд исполнительницы мгновенно стал интернет-мемом — фотографии звезды с красной дорожки заполонили социальные сети. В комментариях пользователи сравнивали Карди Би с Урсулой из «Русалочки» — это была, пожалуй, самая безобидная шутка над исполнительницей.

Кети Пэрри, 2019 год

close 100% Кети Пэрри на 61-й церемонии вручения музыкальных наград «Грэмми» Global Look Press

Не меньше обсуждали выход Кети Пэрри. Певица выбрала для выхода в свет кутюрное платье Balmain с отливающим серебром корсетом и пышной розовой юбкой с рюшами. Пока одни восхищались нарядом, другие критиковали его за то, что оно визуально испортило фигуру исполнительницы.

Ариана Гранде, 2020 год

close 100% Ариана Гранде на 62-й церемонии вручения музыкальных наград «Грэмми» Steve Granitz/Getty Images

Ариана Гранде пришла на «Грэмми» в сером тюлевом платье Giambattista Valli. Пышный многослойный наряд певицы дополнили атласные перчатки до локтей и фирменная прическа певицы — высокий хвост. К слову, в 2020-м Гранде получила пять номинаций, включая «Лучший альбом года», но ни одна не принесла ей победы.

Билли Айлиш, 2020 год

close 100% Билли Айлиш на 62-й церемонии вручения музыкальных наград «Грэмми» Alberto E. Rodriguez/Getty Images

Билли Айлиш, получившая в 2020-м пять наград, появилась на церемонии в наряде — Gucci. Логотип модного дома украшал каждую деталь ее образа, начиная от маски и костюма, заканчивая маникюром. Под мешковатый костюм исполнительница надела блузу с пайетками.

Дуа Липа, 2021 год

close 100% Дуа Липа на 63-й церемонии вручения музыкальных наград «Грэмми» Kevin Mazur/Getty Images

На 63-ю церемонию вручения «Грэмми» Дуа Липа надела «голое» платье Versace оттенка сахарной ваты, украшенное сотнями кристаллов и изображением бабочки. Эффектное декольте, прорези на талии и экстремальный разрез — этот наряд может претендовать самого смелого за тот год.

Тейлор Свифт, 2021 год

close 100% Тейлор Свифт на 63-й церемонии вручения музыкальных наград «Грэмми» Kevin Mazur/Getty Images

Тейлор Свифт сделала выбор в пользу полупрозрачного мини-платья Oscar de la Renta, украшенного разноцветными цветами. К нему исполнительница надела розовые туфли-лодочки с открытым носом, украшенные широкими лентами. Завершил образ макияж в розовых тонах.