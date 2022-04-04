Стоят по миллиону и весят по 15 кг: секреты костюмов на шоу «Маска»

Проект «Маска» телеканала НТВ — один из самых популярных на российском телевидении. В рамках шоу звезды скрываются за фантазийными костюмами, и именно наряды оказываются главными героями шоу, создающими интригу. «Газета.Ru» выяснила, как создаются костюмы драконов и лошадей и почему некоторые решения дизайнеров вызывают тошноту у героев программы.

Шоу «Маска» выходит в эфир НТВ с 2020 года. Это адаптация международного формата Masked Singer: на сцену поднимаются звезды кино, шоу-бизнеса, спорта — все они выступают в костюмах, в которых их невозможно узнать, и вдобавок стараются скрыть свои настоящие голоса. Задача членов жюри — угадать, кто скрывается под маской.

close 100% Жюри шоу «Маска» Пресс-служба телеканала НТВ

Главные герои передачи — не столько звезды, сколько костюмы. По словам генерального продюсера компании «ВайТ Медиа» Юлии Сумачевой, работа над образами начинается параллельно с подбором участников для каждого нового сезона. Идеи зачастую черпаются из иностранных версий проекта и адаптируются под российскую.

Костюмы в шоу «Маска» представляют собой сложные конструкции. В некоторых из них даже есть система охлаждения — несколько небольших вентиляторов, благодаря которым дополнительный воздух поступает внутрь маски. По принципу работы эти вентиляторы похожи на те, что используются при охлаждении процессоров для ноутбуков.

В костюме Дракона, например, есть механизм, который отвечает за движение хвоста и крыльев. У Пончика — механические ручки, у Джокера и Козерога — светятся глаза.

close 100% Шоу «Маска». Костюм Дракона Пресс-служба телеканала НТВ

«В новогоднем выпуске были костюмы со встроенными экранами, но в третьем сезоне шоу таких костюмов нет. Встроенные экраны показались артистам неудобными. Многие жаловались на головокружение и дезориентацию в пространстве. Это происходит, потому что экран должен быть расположен на комфортном удалении от глаз человека, а учитывая размеры маски, это не всегда возможно. Если экран стоит слишком близко к глазам, они быстро начинают уставать и болеть. Поэтому пока мы отказались от камер, экранов и от подсветки. Вентиляторы остаются, это важно, так как они дают дополнительный доступ кислорода в костюм и участнику не так жарко в костюме», — объясняет Юлия Сумачева.

С чего начинается работа над костюмом? Художник по костюмам рисует эскизы с учетом комментариев креативных продюсеров, после чего их показывают участникам. Они, как правило, приходят на шоу без малейшего представления о том, каких персонажей будут изображать — и выбирают из предложенного. Но есть исключения: некоторые участники третьего сезона, который идет по телевизору прямо сейчас, высказали свои идеи заранее.

На создание одного костюма, от прорисовки эскиза до финальных штрихов, в среднем уходит от трех до пяти месяцев. В этом процессе задействованы более сотни человек. Среди них, помимо художников и бутафоров, есть специалисты, работающие с металлокаркасами, и электрики, которые проводят в костюмы свет и встраивают в них специальные экраны.

close 100% Шоу «Маска». Костюм Пончика Пресс-служба телеканала НТВ

В изготовлении костюмов используются разные, материалы, начиная от кожи, парчи и бархата и заканчивая латексом и резиной. Поиски идут везде — вплоть до строительных и антикварных магазинов.

В качестве декора зачастую служат натуральные материалы. В частности, костюм Павлина декорирован настоящими павлиньими перьями и перьями других птиц. «Только так можно передать всю красоту и прелесть павлиньего оперения – иначе этого просто не сделать», — объясняют костюмеры. В костюме Осьминога, помимо жемчужин, использовано около 300 ракушек и морских звезд.

Для создания всех костюмов в третьем сезоне потребовалось более 10 км различной ткани, порядка 30 кг пластика, около 30 кг различных камней и страз, 40 литров жидкого силикона и более 25 кг металла для каркасных конструкций.

close 100% Шоу «Маска». Костюм Павлина Пресс-служба телеканала НТВ

С каждым сезоном создатели шоу стараются сделать костюмы легче, совершенствуя технологии их изготовления. В тех случаях, когда сократить вес не удается, используется специальная корсетная система для равномерного распределения массы. Это делается для снижения нагрузки на спину и шею участника. Костюмы в среднем весят от 7 до 15 кг, а самой тяжелой на памяти костюмеров была Неваляшка.

Что касается стоимости одного костюма, то она обычно колеблется в районе 1 млн рублей, но есть и те, что обходятся дороже. Это зависит от используемых материалов, предметов декора и трудозатрат.

Все костюмы проходят определенный тест-драйв перед использованием. Участники примеряют их бесконечное число раз, репетируют в них на сцене, чтобы понять, могут ли они в них дышать и двигаться. «Были случаи, когда участник выходил на сцену и понимал, что он вообще ничего не видит. В первом сезоне мы заметили, что в одной из масок видны глаза артиста. В срочном порядке нам пришлось дорабатывать костюм и вшивать дополнительный слой ткани, чтобы скрыть участника», — вспоминают костюмеры.

close 100% Шоу «Маска». Костюм Козерога Пресс-служба телеканала НТВ

Некоторые костюмы дорабатываются по ходу шоу. Если участники худеют, костюмы приходится постоянно ушивать. А еще они двигаются — порой весьма активно. В первом сезоне солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева, выступавшая в образе Попугая, постоянно садилась на шпагат. Костюм певицы состоял из перьев, его постоянно приходилось обновлять, укреплять оперение.

По окончании сезона костюмы не утилизируются. Их хранят в специальных кофрах и впоследствии используют в новогодних выпусках. «У нас уже давно есть идея сделать выставку костюмов, а может даже и музей всех костюмов шоу «Маска». Всех планов раскрывать не буду, но скажу, что мы давно думаем об этом», — поделилась планами генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Сумачева.