«Легких путей тут нет»: в спортзалах наблюдается сезонный наплыв желающих похудеть

До лета осталось меньше двух месяцев, поэтому многие россияне озаботились состоянием своего тела. По наблюдениям фитнес-тренеров, в апреле в спортзалах традиционно увеличивается количество посетителей, которые исчезают с наступлением лета. «Газета.Ru» выяснила, поздно ли начинать худеть к лету, какие тренировки лучше выбрать и сколько килограммов можно скинуть за это время.

В спортзалах крупных городов — аншлаг. Люди начали активную подготовку к лету, надеясь сбросить пару лишних килограммов до начала пляжного сезона. Пик, по словам персонального тренера World Class Skolkovo Станислава Богомолова, приходится именно на апрель. На ресепшенах выстраиваются огромные очереди из желающих тренироваться, и, как правило, только в дорогих клубах есть лимиты по количеству посетителей. Сейчас в большинстве спортзалов Москвы и Санкт-Петербурга спокойно тренироваться можно только днем: даже по утрам в выходные, когда зимой все спят, заняты все тренажеры.

Тренировки в спортзале

«За два месяца можно привести тело в порядок, — считает Станислав Богомолов. — Чем запущеннее физическая форма, тем быстрее будут видны изменения. Особенно, если вы занимаетесь с тренером, который на основе диагностики составляет персональную программу тренировок и питания».

Лучше всего, как говорит фитнес-тренер, начать с регулярных низкоинтенсивных тренировок под руководством профессионала, который постепенно подготовит вас к большим нагрузкам. Главное в этом деле — постоянство: даже если кажется, что тело в тонусе, бросать тренировки ровно 1 июня все же не стоит. При этом Станислав Богомолов уточняет, что использовать интенсивные методы для достижения быстрого результата ошибочное решение. Они могут крайне негативно повлиять на здоровье и самочувствие — вызвать головокружение, растянутые мышцы, слабость и дальше по списку.

Во избежание печальных последствий тем, кто никогда не занимался спортом, необходимо пройти диагностику. По словам фитнес-тренера, она должна включать в себя хотя бы обследования сердечно-сосудистой системы, уровня порога анаэробного обмена и максимального потребления кислорода.

Тем, кто пришел в тренажерный зал впервые, отдельное внимание стоит обратить на технику выполнения упражнений, потому что, работая даже с небольшими весами, легко себе навредить.

Пройдя все эти этапы, можно выстраивать программу, которая будет включать в себя безопасные интенсивные тренировки. Читайте также Подруга мужа упросила его стать донором спермы: история анонимной мамы Читательница анонимно рассказала о необычной дружбе между мужем и его подругой 11:18 Какой позор: 6 историй о том, как дети ставят нас в неловкое положение Честные истории мам маленьких детей 01.04.2022, 20:41 Как избавиться от тусклого цвета лица Дерматологи рассказали, какая косметика вернет коже здоровое сияние 06.03.2022, 15:40

Сергей Мирошниченко, руководитель женского фитнес-клуба Women Secrets, рассказывает, что в этом году девушки начали записываться на персональные тренировки раньше обычного. Еще в январе они решили озаботиться своей фигурой и набранными килограммами за время небольшого зимнего локдауна в Москве.

«При условии, что к моменту старта тренировок тело находится в состоянии «нормальности», просушиться и выглядеть достойно на пляже за два месяца реально, — считает эксперт по фитнесу. — С большим избытком веса прийти за пару месяцев к пляжному «эталону» не получится».

Тренировки на онлайн-платформах

Наплыв клиентов наблюдается не только в спортзалах, но и на онлайн-платформах для тренировок. Михаил Прыгунов, фитнес-тренер, сооснователь платформы FitStars, рассказывает, что в марте поток желающих заниматься увеличивается на 10-15%, а в апреле эта цифра значительно вырастает.

Правы ли те, кто думает, что за два месяца можно подготовить тело к пляжу? По словам Прыгунова, все зависит от точки начала.

Например, за восемь недель нереально похудеть тем, у кого существенное количество лишних килограммов. «Напомню, что нормальная скорость сброса лишних килограммов без вреда для здоровья составляет 500-700 г в неделю, около 2-3 кг в месяц. Сбрасывать по 10 кг в месяц возможно, но это может значительно повлиять на здоровье. Подводя итог: за два месяца можно безопасно сбросить от 4-5 кг до 7-8 кг», — рассказывает фитнес-тренер. Что будут колоть косметологи вместо импортных ботокса и филлеров На российский рынок прекратились поставки некоторых импортных препаратов, используемых... 28 марта 16:57

Видеотренировки, по мнению специалиста, подходят для тех, кто хочет заниматься ежедневно. Как правило, они не длятся больше часа, человек работает исключительно со своим весом и не выполняет сложных по технике упражнений. «Видеотренировки отлично подходят для похудения, потому что подразумевают среднюю интенсивность занятий, исключают длительный отдых и удерживают пульс тренирующихся в районе 130-150 ударов в минуту», — говорит Прыгунов.

Функциональные тренировки на свежем воздухе

Групповые функциональные тренировки в спортзалах появились своем недавно. Многие отмечают, что в крытых помещениях тренироваться на выносливость, силу и координацию одновременно — непросто. Воздуха начинает не хватать практически сразу. В хорошую погоду лучше выбрать подобное занятие на улице. Незначительное количество людей, занимающихся функциональным тренингом, начинает прибавляться уже в марте, а вот на апрель и май приходится пик, говорит о ежегодной ситуации главный тренер «Лиги Героев» Денис Ананьев.

«Если в зимний период поддерживался хотя бы минимальный режим тренировок, вернуть или обрести более-менее приличную форму будет гораздо легче. Но легких путей тут нет, придется держать себя в ежовых рукавицах — это касается тренировок, питания и грамотного восстановления», — считает Ананьев.

По его словам, интенсивные тренировки, к которым любят прибегать активно худеющие к лету, не опасны под присмотром опытного тренера, в случае отсутствия травм и противопоказаний. «Важно при работе следить за пульсовыми зонами, — добавляет специалист. — И не работать продолжительное время в анаэробной зоне максимальной интенсивности, то есть в «красной» зоне».